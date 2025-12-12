Добавки и "вторая жизнь". Какие проекты алтайских ученых реализованы на гранты губернатора

За последние восемь лет в Алтайском крае поддержали 56 проектов – и сегодня эти разработки задействованы в развитии промышленности и помогают раскрыть возможности местных ресурсов

12 декабря 2025, 12:20, ИА Амител

Ученые Алтайского медуниверситета / Фото: upp.alregn.ru

В Алтайском крае подвели итоги проектов, реализованных при поддержке грантов губернатора в сфере биотехнологий за 2024 год. Это та самая точечная поддержка, которая помогает ученым наших алтайских вузов создавать новые продукты – от пищевых до фармацевтических и агропромышленных. Эксперты одобрили восемь проектов. Четыре из них – разработки Алтайского госуниверситета. И впервые грант получил проект в сфере промышленных биотехнологий – по созданию нуклеиновых кислот из дрожжевого экстракта, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

«Препараты на основе нуклеиновых кислот, это РНК и ДНК, в контексте нашей темы, именно РНК, они обладают противовирусными свойствами, стимулируют гемпоэз, это поддержание жизнедеятельности организма за счет постоянства обновления крови. Такие препараты стимулируют иммунитет, они являются адъювантами – это вспомогательное вещество для усиления вакцин. Такие препараты широко используются в фармакологии, ветеринарии», – рассказала руководитель проекта, директор инжинирингового центра "Промбиотех" Алтайского госуниверситета Алена Иркитова.

Ценные нуклеиновые кислоты команда Алены Иркитовой научилась получать из пекарских дрожжей, которые используют в виноделии, пивоварении или хлебопечении. Обычно после отработки они становятся отходом. Алтайские ученые смогли дать этой дрожжевой биомассе вторую жизнь, получая из нее нуклеиновые кислоты. Технологией уже заинтересовалась промышленность: партнером стала сочинская фармкомпания "Северный стиль", производящая биодобавки. И разработки алтайских специалистов уже начали внедрять в производство.

Свои результаты показал и Алтайский медуниверситет. Все три проекта, получивших поддержку, – практичные и нужные. Один из них связан с созданием БАДов на основе прополиса и лечебных трав для профилактики заболеваний мочеполовой системы и реабилитации пациентов. О важности этой разработки рассказал руководитель проекта, директор Алтайского инкубатора медицинской науки и инноваций АГМУ Сергей Белокуров:

«В связи с тем, что у нас край находится на первом месте в антирекорде по данному заболеванию, по мочекаменной болезни, мы эндемичный регион, потому что у нас вода достаточно обогащена различными солями, частота развития мочекаменной болезни достаточно велика. И, соответственно, на основе вот этих технологий по СВЧ-сушке был получен вот такой вот инновационный продукт – биологически активная добавка к пище, содержащая экстракт прополиса и комплекс растительных препаратов, которые можно применять для профилактики вторичной мочекаменной болезни».

Промышленным партнером и заказчиком исследований выступил Апифитоцентр "Алтайский нектар" из Заринска – компания с большим опытом сотрудничества с фармакологами края и солидной линейкой БАДов и функциональных продуктов.

«Ученым медуниверситета была предложена фитокомпозиция. Поработали наши биотехнологи, совместили с прополисом, получили комплексный экстракт и на его основе сделали готовую форму. В течение полугода примерно на базе кафедры урологии Алтайского медицинского университета этот продукт тестировался. Получили очень хорошие результаты. Закончили государственную регистрацию буквально на прошлой неделе. И начинаем мероприятие по его продвижению», – рассказал учредитель компании Вадим Переладов.

Всего в 2024 году на поддержку проектов алтайских ученых направили 5,5 млн рублей. А в 2025-м гранты получили еще пять проектов – в областях агробиотехнологий, биофармацевтики и пищевой биотехнологии. Среди победителей – разработки Алтайского медуниверситета и Алтайского госуниверситета.

За последние восемь лет в крае поддержали 56 проектов – и сегодня эти разработки уже задействованы в развитии алтайской фармацевтики и пищевой промышленности, усиливают импортозамещение и помогают раскрыть возможности наших местных ресурсов.