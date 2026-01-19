Заряд бодрости на весь год. Как барнаульцы празднуют Крещение Господне

Ледяная вода Оби стала местом омовения для горожан в этот христианский праздник

19 января 2026, 13:02, ИА Амител

Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

19 января православные верующие отмечают один из важнейших церковных праздников – Крещение Господне. Во всех храмах прошли Божественные литургии, а священнослужители провели чин великого освящения воды.

Духовенство и верующие в Барнауле совершили в этот день традиционный крестный ход от Знаменского женского монастыря до Речного вокзала. На Оби расположилась иордань в виде креста, где представители Барнаульской епархии Алтайской митрополии Русской православной церкви освятили воду.

И по традиции барнаульцы пришли на Крещение окунуться в купель.