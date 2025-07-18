Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 18 июля

Местами ожидается порывистый ветер

18 июля 2025, 06:00, ИА Амител

Жаркая погода сохранится в Алтайском крае 18 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит +28...+33 градуса. Преимущественно без осадков, но по северу местами ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер подует юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +30. Также будет небольшой дождь, возможна гроза. Скорость ветра составит до 10 м/с.