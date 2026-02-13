Алтайская молодежь потратила более 27 млн рублей на досуг по "Пушкинской карте"

Чаще всего покупали билеты в кинотеатры

13 февраля 2026, 17:00, ИА Амител

Зал кинотеатра / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края активно пользуются "Пушкинской картой". Только за январь молодежь потратила около 24 млн рублей на билеты в театры, музеи, кинотеатры и другие места культурного отдыха. Еще 3,3 млн — жители Республики Алтай, сообщили в ВТБ.

Всего за первый месяц работы в двух алтайских регионах оформили около 90 тысяч карт. Наиболее востребованными по ним оказались билеты в кинотеатры — лидируют среди предпочтений аудитории 14–22 лет. По прогнозам, молодежь обоих регионов сможет потратить на культурный досуг свыше 400 млн рублей.

Развивается и сеть учреждений, участвующих в программе. На 1 января 2026 года в Алтайском крае к "Пушкинской карте" подключили 107 организаций. Среди них — театры, концертные залы, музеи, библиотеки, кинотеатры и дома культуры.

Напомним, с 1 января 2026 года оператором программы "Пушкинская карта" выступает ВТБ.

«С помощью федеральной программы "Пушкинская карта" молодежь имеет возможность посещать различные культурные мероприятия, приобщаться к культурному наследию при финансовой поддержке государства. За январь мы получили почти 90 тысяч заявлений на выпуск карт», — сказал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.И добавил, что количество заявок свидетельствует о высоком интересе к программе: молодые люди не только оформляют карты, но и сразу используют их для покупки билетов на мероприятия.

