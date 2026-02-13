Россияне активно переходят на новый мессенджер
В последние месяцы в России заметно увеличилась аудитория нового мессенджера
13 февраля 2026, 17:40, ИА Амител
Из-за проблем с Telegram и полной блокировки WhatsApp* российские пользователи начинают активно искать новые способы общения. Одним из неожиданных лидеров стал мессенджер imo, который за месяц набрал более 10 миллионов пользователей, пишет Karelinform.ru.
После сообщений о замедлении работы Telegram и блокировке WhatsApp* люди переключились на другие платформы. По данным Mediascope, imo быстро вошел в пятерку самых популярных мессенджеров.
«Приложение создано компанией PageBites, Inc. Его главное преимущество — стабильная работа при слабом интернете. Программа оптимизирована для сетей 2G и 3G, не требует мощного устройства и потребляет мало трафика. Это делает imo удобным для регионов с нестабильным сигналом и владельцев бюджетных смартфонов», — говорят эксперты.
Мессенджер предлагает стандартные функции: личные и групповые чаты, голосовые сообщения, видеозвонки и конференции до 20 человек. Пользователи могут обмениваться файлами, выбирать качество передачи и использовать встроенный переводчик на 62 языках.
Особое внимание уделяется безопасности. В imo можно удалять сообщения у обоих участников, ограничивать создание скриншотов и использовать секретные чаты со сквозным шифрованием.
В России imo работает легально и доступен в основных магазинах приложений. Сервис зарегистрирован как организатор распространения информации и соответствует требованиям законодательства.
Специалисты связывают популярность imo с изменениями на рынке. В эпоху цифровой трансформации пользователи ищут надежные решения. imo успешно зарекомендовал себя как альтернатива, когда традиционные мессенджеры столкнулись с ограничениями.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
17:49:24 13-02-2026
Ну вот и определился следующий номинант на блокировку и замедление
17:50:00 13-02-2026
Хе-хе, новый... Да имо старее вотсапа
18:49:04 13-02-2026
Гость (17:50:00 13-02-2026) Хе-хе, новый... Да имо старее вотсапа... Новый на блокировку, читать внимательно нужно, а не с закрытыми глазами
18:01:56 13-02-2026
У меня в 1989 был ПК ХТ с жестким диском на 10 Мбайт. А тут одно обновление WhatsApp 300 Мбайт. Что туда натолкали?
18:56:15 13-02-2026
Гость (18:01:56 13-02-2026)
Так тебе и оперативки в 640 Кб наверное всегда хватало на всё 🤣
19:33:50 13-02-2026
Гость (18:56:15 13-02-2026) 7 дискет )
23:05:25 14-02-2026
Гость (18:56:15 13-02-2026) Ну а все таки, что туда натолкали? Сами программеры давно не скрывают, что в приложениях процентов 80-90 кода примонтированных библиотек не используется, но жрет ресурсы.
18:49:44 13-02-2026
Видеозвонки лучшие чему у всех остальных мессенджеров
19:22:29 13-02-2026
"На безрыбье и рак - рыба!"
20:53:19 13-02-2026
Гость (19:22:29 13-02-2026) В 2016 по нему с Тая в РФ звонил по видео, так что учи историю
20:47:39 13-02-2026
Переходим..а что остается делать ?
21:13:20 13-02-2026
IMO-хорошо работает
21:19:26 13-02-2026
Чот в отзывах массово пишут что и мертвого достанет рекламой.
04:37:41 14-02-2026
Гость (21:19:26 13-02-2026) Это да, реклама после каждого звонка
22:17:16 13-02-2026
Не везёт владельцу мах, народ сопротивляется)
21:30:51 14-02-2026
Гость (22:17:16 13-02-2026) с чего вы взяли?
21:31:54 14-02-2026
нуну. има эта задолбает рекламой, это адский дурдом, проверено. снесен нафиг после 7 дней тестинга
11:40:30 15-02-2026
Зачем палите мессенджеры другие, ччччч