В последние месяцы в России заметно увеличилась аудитория нового мессенджера

13 февраля 2026, 17:40, ИА Амител

Из-за проблем с Telegram и полной блокировки WhatsApp* российские пользователи начинают активно искать новые способы общения. Одним из неожиданных лидеров стал мессенджер imo, который за месяц набрал более 10 миллионов пользователей, пишет Karelinform.ru.

После сообщений о замедлении работы Telegram и блокировке WhatsApp* люди переключились на другие платформы. По данным Mediascope, imo быстро вошел в пятерку самых популярных мессенджеров.

«Приложение создано компанией PageBites, Inc. Его главное преимущество — стабильная работа при слабом интернете. Программа оптимизирована для сетей 2G и 3G, не требует мощного устройства и потребляет мало трафика. Это делает imo удобным для регионов с нестабильным сигналом и владельцев бюджетных смартфонов», — говорят эксперты.

Мессенджер предлагает стандартные функции: личные и групповые чаты, голосовые сообщения, видеозвонки и конференции до 20 человек. Пользователи могут обмениваться файлами, выбирать качество передачи и использовать встроенный переводчик на 62 языках.

Особое внимание уделяется безопасности. В imo можно удалять сообщения у обоих участников, ограничивать создание скриншотов и использовать секретные чаты со сквозным шифрованием.

В России imo работает легально и доступен в основных магазинах приложений. Сервис зарегистрирован как организатор распространения информации и соответствует требованиям законодательства.

Специалисты связывают популярность imo с изменениями на рынке. В эпоху цифровой трансформации пользователи ищут надежные решения. imo успешно зарекомендовал себя как альтернатива, когда традиционные мессенджеры столкнулись с ограничениями.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

