На Солнце появился гигантский смайлик

Две активные области стали "глазами", а протуберанец в полмиллиона километров сложился в "улыбку"

13 февраля 2026, 17:31, ИА Амител

Смайлик на Солнце / Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН опубликовали снимок, на котором светило выглядит как огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров. Роль "глаз" выполняют две крупные активные области, а "улыбку" образовал гигантский протуберанец протяженностью около 500 тысяч километров.

«Смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса. Смотрит Солнце в данный момент именно на Землю», — отмечают астрономы.

Любопытно, что все остальные ближайшие планеты — Венера, Меркурий и Марс — сейчас находятся с обратной стороны Солнца, так что "улыбка" адресована исключительно нам.

Ранее ученые сообщили, что 17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение. Оно будет кольцеобразным: Луна пройдет прямо перед Солнцем, но не сможет закрыть его полностью — вокруг темного силуэта спутника зажжется яркое "огненное кольцо".

Это случится потому, что Луна окажется в апогее, самой дальней точке своей орбиты, и ее видимый диаметр станет меньше солнечного.