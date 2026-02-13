На Солнце появился гигантский смайлик
Две активные области стали "глазами", а протуберанец в полмиллиона километров сложился в "улыбку"
13 февраля 2026, 17:31, ИА Амител
опубликовали снимок, на котором светило выглядит как огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров. Роль "глаз" выполняют две крупные активные области, а "улыбку" образовал гигантский протуберанец протяженностью около 500 тысяч километров.В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
«Смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса. Смотрит Солнце в данный момент именно на Землю», — отмечают астрономы.
Любопытно, что все остальные ближайшие планеты — Венера, Меркурий и Марс — сейчас находятся с обратной стороны Солнца, так что "улыбка" адресована исключительно нам.
Ранее ученые сообщили, что 17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение. Оно будет кольцеобразным: Луна пройдет прямо перед Солнцем, но не сможет закрыть его полностью — вокруг темного силуэта спутника зажжется яркое "огненное кольцо".
Это случится потому, что Луна окажется в апогее, самой дальней точке своей орбиты, и ее видимый диаметр станет меньше солнечного.
20:54:53 13-02-2026
над глупостью нашей вселенской смеётся
21:33:35 14-02-2026
саркастический такой