Железные дороги Алтая перешли на особый режим из-за морозов до -40

В связи с аномальными холодами путевые бригады и машинисты работают по усиленному графику

14 января 2026, 17:27, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

В Алтайском крае ввели особый режим работы железнодорожного транспорта из-за аномально низких температур. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской магистрали, 14 января в отдельных районах ожидаются морозы до -40 градусов.

Для обеспечения бесперебойного движения поездов и безопасности инфраструктуры принят комплекс мер. Путевые бригады перешли на частые осмотры путей, а специальная техника круглосуточно контролирует состояние рельсового полотна. Все машинисты прошли дополнительный инструктаж по работе в экстремальных погодных условиях. Восстановительные и пожарные поезда приведены в состояние повышенной готовности.

Кроме того, на станциях организована дополнительная заправка топливом для пассажирских вагонов, сотрудники, работающие на открытом воздухе, обеспечены теплой спецодеждой. Также для них организованы обогреваемые бытовые пункты. Эти меры позволят минимизировать риски и обеспечить стабильное железнодорожное сообщение в период сильных морозов.