Жена участника СВО требовала от него сдаться в плен, чтобы дальше жить на выплаты

Гражданка Украины сразу начала агитировать мужа перестать воевать

17 января 2026, 19:45, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вернувшийся из-под Бахмута участник боевых действий намерен добиться признания своей бывшей жены, гражданки Украины, экстремисткой. Причиной стали ее настоятельные требования к мужу, чтобы он сдался ВСУ, а также попытка тайной продажи их совместного жилья в Санкт-Петербурге, приобретенного за счет средств, полученных им за военную службу, сообщает Mash.

Пятидесятилетний Александр и Виктория, 49-летняя уроженка Ровенской области, вступили в брак в 2022 году. С началом спецоперации Александр, добровольно отправившийся на передовую, столкнулся с давлением со стороны жены, которая подталкивала его к сдаче в плен, рассчитывая на продолжение получения пособий. Часть этих средств она отправляла своим родственникам, проживающим на Украине.

При этом Виктория оформила российское гражданство, не отказываясь от украинского. Кроме того, она без ведома супруга предприняла попытку реализовать их общую квартиру, приобретенную на средства целевых выплат.

После ранения в сражениях за Бахмут Александр был демобилизован. Вернувшись в Санкт-Петербург, он столкнулся с иском о разводе, поданным Викторией. В результате раздела имущества Александру было присуждено 3/4 квартиры, Виктории – оставшаяся часть. Ветеран намерен продолжать юридическую борьбу за жилье и добиваться признания бывшей супруги виновной в экстремизме из-за ее негативных высказываний в адрес СВО.