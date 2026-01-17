НОВОСТИПроисшествия

Жена участника СВО требовала от него сдаться в плен, чтобы дальше жить на выплаты

Гражданка Украины сразу начала агитировать мужа перестать воевать

17 января 2026, 19:45, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вернувшийся из-под Бахмута участник боевых действий намерен добиться признания своей бывшей жены, гражданки Украины, экстремисткой. Причиной стали ее настоятельные требования к мужу, чтобы он сдался ВСУ, а также попытка тайной продажи их совместного жилья в Санкт-Петербурге, приобретенного за счет средств, полученных им за военную службу, сообщает Mash.

Пятидесятилетний Александр и Виктория, 49-летняя уроженка Ровенской области, вступили в брак в 2022 году. С началом спецоперации Александр, добровольно отправившийся на передовую, столкнулся с давлением со стороны жены, которая подталкивала его к сдаче в плен, рассчитывая на продолжение получения пособий. Часть этих средств она отправляла своим родственникам, проживающим на Украине.

При этом Виктория оформила российское гражданство, не отказываясь от украинского. Кроме того, она без ведома супруга предприняла попытку реализовать их общую квартиру, приобретенную на средства целевых выплат.

После ранения в сражениях за Бахмут Александр был демобилизован. Вернувшись в Санкт-Петербург, он столкнулся с иском о разводе, поданным Викторией. В результате раздела имущества Александру было присуждено 3/4 квартиры, Виктории – оставшаяся часть. Ветеран намерен продолжать юридическую борьбу за жилье и добиваться признания бывшей супруги виновной в экстремизме из-за ее негативных высказываний в адрес СВО.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

19:46:57 17-01-2026

Хороша жизнь бабская - жить на халяву

Avatar Picture
Гость

19:59:27 17-01-2026

Муж и жена одна сатана

Avatar Picture
Шинник

20:19:58 17-01-2026

я ничего не понял... но было очень интересно прочитать... но
Кто жена ? на чьей она стороне ?
За кого воевал Александр ?

Avatar Picture
Гость

21:10:40 17-01-2026

Не научила мужика жизнь ничему! В 50 лет опять в хомут полез!

Avatar Picture
гость

23:38:29 17-01-2026

Гость (21:10:40 17-01-2026) Не научила мужика жизнь ничему! В 50 лет опять в хомут полез... Зато не скучно суды, разводы, дележка.

Avatar Picture
гость

11:01:15 18-01-2026

Ветеран намерен продолжать юридическую борьбу за жилье и добиваться признания бывшей супруги виновной в экстремизме из-за ее негативных высказываний в адрес СВО.
Вот это любовь. Вот это семья? Предали друг друга и глазом не моргнули. Аж противно.

Avatar Picture
Гость

13:02:00 18-01-2026

Когда идет борьба за жилье, можно мазать всеми гадостями.

