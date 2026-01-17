Жена участника СВО требовала от него сдаться в плен, чтобы дальше жить на выплаты
Гражданка Украины сразу начала агитировать мужа перестать воевать
17 января 2026, 19:45, ИА Амител
Вернувшийся из-под Бахмута участник боевых действий намерен добиться признания своей бывшей жены, гражданки Украины, экстремисткой. Причиной стали ее настоятельные требования к мужу, чтобы он сдался ВСУ, а также попытка тайной продажи их совместного жилья в Санкт-Петербурге, приобретенного за счет средств, полученных им за военную службу, сообщает Mash.
Пятидесятилетний Александр и Виктория, 49-летняя уроженка Ровенской области, вступили в брак в 2022 году. С началом спецоперации Александр, добровольно отправившийся на передовую, столкнулся с давлением со стороны жены, которая подталкивала его к сдаче в плен, рассчитывая на продолжение получения пособий. Часть этих средств она отправляла своим родственникам, проживающим на Украине.
При этом Виктория оформила российское гражданство, не отказываясь от украинского. Кроме того, она без ведома супруга предприняла попытку реализовать их общую квартиру, приобретенную на средства целевых выплат.
После ранения в сражениях за Бахмут Александр был демобилизован. Вернувшись в Санкт-Петербург, он столкнулся с иском о разводе, поданным Викторией. В результате раздела имущества Александру было присуждено 3/4 квартиры, Виктории – оставшаяся часть. Ветеран намерен продолжать юридическую борьбу за жилье и добиваться признания бывшей супруги виновной в экстремизме из-за ее негативных высказываний в адрес СВО.
19:46:57 17-01-2026
Хороша жизнь бабская - жить на халяву
19:59:27 17-01-2026
Муж и жена одна сатана
20:19:58 17-01-2026
я ничего не понял... но было очень интересно прочитать... но
Кто жена ? на чьей она стороне ?
За кого воевал Александр ?
21:10:40 17-01-2026
Не научила мужика жизнь ничему! В 50 лет опять в хомут полез!
23:38:29 17-01-2026
Гость (21:10:40 17-01-2026) Не научила мужика жизнь ничему! В 50 лет опять в хомут полез... Зато не скучно суды, разводы, дележка.
11:01:15 18-01-2026
Ветеран намерен продолжать юридическую борьбу за жилье и добиваться признания бывшей супруги виновной в экстремизме из-за ее негативных высказываний в адрес СВО.
Вот это любовь. Вот это семья? Предали друг друга и глазом не моргнули. Аж противно.
13:02:00 18-01-2026
Когда идет борьба за жилье, можно мазать всеми гадостями.