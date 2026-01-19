Женщина скончалась на кладбище у могилы Виктора Цоя в Петербурге

По предварительной версии, причиной смерти стало отравление алкоголем

Погибшая женщина на могиле Цоя / Фото: Shot

В Санкт-Петербурге на Богословском кладбище произошла трагическая смерть. Как сообщает Shot, вечером 17 января 47-летняя Алена в компании двух друзей пришла на могилу лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения и продолжали распивать спиртное на территории некрополя.

Позже женщине стало плохо, она потеряла сознание и упала на асфальт. На место были вызваны медики, но их усилия оказались безуспешными. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление алкоголем. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.