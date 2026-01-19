Женщина скончалась на кладбище у могилы Виктора Цоя в Петербурге
По предварительной версии, причиной смерти стало отравление алкоголем
19 января 2026, 17:35, ИА Амител
Погибшая женщина на могиле Цоя / Фото: Shot
В Санкт-Петербурге на Богословском кладбище произошла трагическая смерть. Как сообщает Shot, вечером 17 января 47-летняя Алена в компании двух друзей пришла на могилу лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения и продолжали распивать спиртное на территории некрополя.
Позже женщине стало плохо, она потеряла сознание и упала на асфальт. На место были вызваны медики, но их усилия оказались безуспешными. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление алкоголем. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
18:45:15 19-01-2026
А Цой жив!
21:03:21 19-01-2026
Гость (18:45:15 19-01-2026) А Цой жив!... А алкашка, нет
22:28:09 19-01-2026
алкашыыы вспоминали молодость. Эпичная такая упоротая смерть. фу
10:47:27 20-01-2026
Гость (22:28:09 19-01-2026) алкашыыы вспоминали молодость. Эпичная такая упоротая смерть...
Но здоровье уже было не как в молодости. Не самая худшая смерть если подумать. Там еще кстати Горшок и Богаев похоронены. А вот помереть от алкоголя у могилы Бианки там же, вот это было бы на самом деле стыдно
10:05:52 20-01-2026
Песни Цоя актуальны и сегодня
12:16:36 20-01-2026
Гость (10:05:52 20-01-2026) Песни Цоя актуальны и сегодня... Да, особенно про алюминиевые огурцы и их посадку