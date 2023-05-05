Житель Алтайского края пытался задушить мать, потому что она ругала его за пьянки

Пенсионерка смогла спастись, обманув мужчину и сбежав из дома

05 мая 2023, 21:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Камня-на-Оби предстанет перед судом, его подозревают в покушении на убийство. Об этом рассказали в региональном СК.

Мужчина пришёл в гости к матери и распивал спиртное. Женщине не нравилось то, какой образ жизни ведёт её сын, что она решила высказаться об этом.

Отпрыска такое поведение разозлило, он взял подушку и попытался задушить родственницу, но 67-летняя женщина обманула его и сбежала.

Каменца задержали и отправили под стражу.