Житель Самары отправил приставам фотографию своего полового органа через "Госуслуги"

16 января 2026, 09:15, ИА Амител

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

В Самарской области суд вынес приговор местному жителю, который отправил судебным приставам фотографию своего полового органа, прикрепив ее к официальному обращению на портале "Госуслуги". За этот поступок мужчина получил два года лишения свободы условно.

Как сообщили в ГУ ФССП по Самарской области, у мужчины имелось несколько исполнительных производств. При обращении к судебным приставам он решил приложить к заявлению изображение интимного характера, которое и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Суд квалифицировал действия жителя региона как изготовление и распространение порнографических материалов. По итогам рассмотрения дела мужчине назначили наказание в виде двух лет условного лишения свободы.

