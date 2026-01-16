НОВОСТИОбщество

Житель Самары отправил приставам фотографию своего полового органа через "Госуслуги"

За этот поступок мужчина получил два года лишения свободы условно

16 января 2026, 09:15, ИА Амител

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru
Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

В Самарской области суд вынес приговор местному жителю, который отправил судебным приставам фотографию своего полового органа, прикрепив ее к официальному обращению на портале "Госуслуги". За этот поступок мужчина получил два года лишения свободы условно.

Как сообщили в ГУ ФССП по Самарской области, у мужчины имелось несколько исполнительных производств. При обращении к судебным приставам он решил приложить к заявлению изображение интимного характера, которое и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Суд квалифицировал действия жителя региона как изготовление и распространение порнографических материалов. По итогам рассмотрения дела мужчине назначили наказание в виде двух лет условного лишения свободы.

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

09:17:38 16-01-2026

Жаль, идея то хорошая

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:08 16-01-2026

Какой бред! Где тут порнография-то?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:02 16-01-2026

Почему в Эрмитаже члены не порнография, а высокое искусство?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:54 16-01-2026

Гость (09:41:02 16-01-2026) Почему в Эрмитаже члены не порнография, а высокое искусство?... иак он же не догадался послать эрмитажную фотку)))

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

17:49:21 16-01-2026

Гость (09:41:02 16-01-2026) Почему в Эрмитаже члены не порнография, а высокое искусство?... Там члены прикреплены к человекам))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:53 16-01-2026

Отправить приставам фотографию своего полового органа - бесценно, для всего остального есть мастеркард )

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:27 16-01-2026

намекнул, что долги отдавать не будет?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:26 16-01-2026

Порнография - это современная жизнь.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:26 16-01-2026

Мог бы написать на фото" у меня вот тут соскочил прыщик и болит, поэтому долги оплатить не могу".

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:20 16-01-2026

Не повезло половому органу с признанием. А ведь он важнее в жизни человека, чем, к примеру, органы зрения или слуха хотя бы потому, что он не парный.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:35 16-01-2026

Гость (10:38:20 16-01-2026) Не повезло половому органу с признанием. А ведь он важнее в ...
Похоже вы умеете думать этим органом!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:24 16-01-2026

Гость (11:31:35 16-01-2026) Похоже вы умеете думать этим органом!... Мы умеем и вас не забудем

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:37:34 17-01-2026

Мало дали. Подобных дураков-затейников учить надо крепко.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:02 17-01-2026

Гость (07:37:34 17-01-2026) Мало дали. Подобных дураков-затейников учить надо крепко....
Погоди, тебя тоже научат, праведника.

  3 Нравится
Ответить
