Житель Самары отправил приставам фотографию своего полового органа через "Госуслуги"
За этот поступок мужчина получил два года лишения свободы условно
16 января 2026, 09:15, ИА Амител
В Самарской области суд вынес приговор местному жителю, который отправил судебным приставам фотографию своего полового органа, прикрепив ее к официальному обращению на портале "Госуслуги". За этот поступок мужчина получил два года лишения свободы условно.
Как сообщили в ГУ ФССП по Самарской области, у мужчины имелось несколько исполнительных производств. При обращении к судебным приставам он решил приложить к заявлению изображение интимного характера, которое и стало основанием для возбуждения уголовного дела.
Суд квалифицировал действия жителя региона как изготовление и распространение порнографических материалов. По итогам рассмотрения дела мужчине назначили наказание в виде двух лет условного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что актера из "Улиц разбитых фонарей" Владимира Колганова задержали по подозрению в создании детского порно. Вместе со своим знакомым он продавал в даркнете фото голых детей.
09:17:38 16-01-2026
Жаль, идея то хорошая
09:23:08 16-01-2026
Какой бред! Где тут порнография-то?
09:41:02 16-01-2026
Почему в Эрмитаже члены не порнография, а высокое искусство?
11:42:54 16-01-2026
Гость (09:41:02 16-01-2026) Почему в Эрмитаже члены не порнография, а высокое искусство?... иак он же не догадался послать эрмитажную фотку)))
17:49:21 16-01-2026
Гость (09:41:02 16-01-2026) Почему в Эрмитаже члены не порнография, а высокое искусство?... Там члены прикреплены к человекам))
09:42:53 16-01-2026
Отправить приставам фотографию своего полового органа - бесценно, для всего остального есть мастеркард )
09:46:27 16-01-2026
намекнул, что долги отдавать не будет?
09:55:26 16-01-2026
Порнография - это современная жизнь.
10:02:26 16-01-2026
Мог бы написать на фото" у меня вот тут соскочил прыщик и болит, поэтому долги оплатить не могу".
10:38:20 16-01-2026
Не повезло половому органу с признанием. А ведь он важнее в жизни человека, чем, к примеру, органы зрения или слуха хотя бы потому, что он не парный.
11:31:35 16-01-2026
Гость (10:38:20 16-01-2026) Не повезло половому органу с признанием. А ведь он важнее в ...
Похоже вы умеете думать этим органом!
11:47:24 16-01-2026
Гость (11:31:35 16-01-2026) Похоже вы умеете думать этим органом!... Мы умеем и вас не забудем
07:37:34 17-01-2026
Мало дали. Подобных дураков-затейников учить надо крепко.
09:19:02 17-01-2026
Гость (07:37:34 17-01-2026) Мало дали. Подобных дураков-затейников учить надо крепко....
Погоди, тебя тоже научат, праведника.