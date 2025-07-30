В России предложили штрафовать за поиск и просмотр порно
По мнению Элины Жгутовой, "горячие" ролики формируют зависимость и отдаляют от создания семьи и рождения человека
30 июля 2025, 20:59, ИА Амител
За просмотр и поиск порно необходимо ввести административное наказание. Как сообщает "Абзац", об этом заявила председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей "Иван Чай" Элина Жгутова.
По ее мнению, порнография формирует зависимость сродни наркотической, а также отдаляет человека от создания семьи и рождения ребенка.
"Подростки с малых лет имеют доступ к порнографии и имеют некую форму серьезной зависимости. Впоследствии они уже не способны к воспроизводству потомства, к созданию крепких семей. Нужно делать отдельный запрет на порнографию. У нас сейчас есть запрет на создание и распространение. А использование для себя, что называется, не запрещено", — сказала Жгутова.
По ее мнению, порнографию давно нужно запретить, а за просмотр и поиск ввести штрафы.
Посмотрел на эту Элину Жгутову и сразу частушка на ум пришла:
"Посмотрела бабка порно, и рыдает как в бреду.
А меня пытали так же а восемнадцатом году..."
21:26:48 30-07-2025
вот так ежели чего, то в их защиту никто слова не скажет.
доскребутся.
21:33:57 30-07-2025
Я за! Секс лучше натуральный. Заменители вредят.
21:37:15 30-07-2025
а может интернет запретить ? порно супер смотреть с женой
21:37:42 30-07-2025
Никогда не смотрела... надо срочно погуглить пока не начали штрафовать..
22:11:36 30-07-2025
Гость (21:37:42 30-07-2025) Никогда не смотрела... надо срочно погуглить пока не начали ... Поздно пить боржоми когда почки отказали
22:09:25 30-07-2025
Зачем вообще цитировать высказывания различных фриков, не имеющих реальной силы?
22:28:56 30-07-2025
И тогда главврач Маргулис
телевизер запретил.
(с)
Итак живём как в дурдоме, так ещё и это соцсоревнование законотворцев - кто бредовее закон придумает!
23:31:52 30-07-2025
В России решили ввести новый штраф, размер которого составит 10 тысяч рублей.
При условии оплаты в течении 14 дней размер штрафа составит 7 тысяч рублей
01:03:38 31-07-2025
Опять найдена связь с деторождением((((
08:04:14 31-07-2025
Начала за здравие,а закончила за упокой,радует одно,постоянность наших деятелей-запретить и штрафовать
08:43:01 31-07-2025
В любимой вами мелкобритании ввели запрет на просмотр подобного контента. И ничего, поселили и затихли.
13:14:27 31-07-2025
Гость (08:43:01 31-07-2025) В любимой вами мелкобритании ввели запрет на просмотр подоб... Не гони- в Англии ввели требование подтверждения возраста.
08:52:46 31-07-2025
А если у меня есть семья и дети, то мне справку выдадут, что мне можно смотреть ХХХ видео?
09:16:26 31-07-2025
Гость (08:52:46 31-07-2025) А если у меня есть семья и дети, то мне справку выдадут, что... от этого память ухучшается, руки потеют и вас таких сразу дзюбов видно.
15:46:18 31-07-2025
Musik (09:16:26 31-07-2025) от этого память ухучшается, руки потеют и вас таких сразу дз... Ну в вашем случае, скорее Наташа Королева
09:32:05 31-07-2025
Видать большую конкуренцию создают современным россейским сериалам, новостям и поющим трусам из МУЗ-ТВ...
12:11:35 31-07-2025
а за фото тоже будут штрафовать????)))))), А книги - романы с описанием интимных сцен тоже будут запрещать? А книжку по биологии в 7м классе про пестики и тычинки тоже в конечном счете запретят?
PS: С. Лавров: "Ну и д.....ы"