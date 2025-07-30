В России предложили штрафовать за поиск и просмотр порно

По мнению Элины Жгутовой, "горячие" ролики формируют зависимость и отдаляют от создания семьи и рождения человека

30 июля 2025, 20:59, ИА Амител

За просмотр и поиск порно необходимо ввести административное наказание. Как сообщает "Абзац", об этом заявила председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей "Иван Чай" Элина Жгутова.

По ее мнению, порнография формирует зависимость сродни наркотической, а также отдаляет человека от создания семьи и рождения ребенка.

"Подростки с малых лет имеют доступ к порнографии и имеют некую форму серьезной зависимости. Впоследствии они уже не способны к воспроизводству потомства, к созданию крепких семей. Нужно делать отдельный запрет на порнографию. У нас сейчас есть запрет на создание и распространение. А использование для себя, что называется, не запрещено", — сказала Жгутова.

По ее мнению, порнографию давно нужно запретить, а за просмотр и поиск ввести штрафы.