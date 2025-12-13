Жителей Алтая приглашают на спектакль "Конек-Горбунок"

Зрителей ждет хореографическое представление для детей и взрослых на музыку Родиона Щедрина

13 декабря 2025

Конек-Горбунок / Фото: представление "Конек-Горбунок"

Алтайская краевая филармония вновь представит публике полюбившийся балетный спектакль "Конек-Горбунок". Знаменитая сказка, поставленная на музыку Родиона Щедрина, будет исполнена ансамблем русского танца "Огоньки" имени Г.Н. Полевого под руководством балетмейстера-постановщика Надежды Калининой из Санкт-Петербурга и обещает захватить внимание каждого зрителя.

В этой постановке магия возникает благодаря гармоничному сочетанию великолепной музыки, мастерства танцоров, красочных костюмов, выразительного художественного слова и захватывающих видеопроекций. "Конек-Горбунок" станет прекрасным зрелищем как для юных, так и для взрослых зрителей, утверждают организаторы.