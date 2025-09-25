Важный участок трассы до Казахстана отремонтировали в Алтайском крае

Ремонт дороги Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан параллельно ведется в трех районах Алтайского края

25 сентября 2025, 14:40, ИА Амител

Отремонтированный участок дороги в Крутихинском районе / Фото: Минтранс Алтайского края

Работники Центрального ДСУ завершили ремонт участка дороги Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан в Крутихинском районе Алтайского края. Они привели в порядок около 4 км трассы на участке с нулевого по восьмой километр. Все работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в пресс-службе краевого Минтранса.

На участке специалисты срезали существующее асфальтобетонное покрытие методом холодного фрезерования, восстановили профиль щебеночного основания, укрепили его цементом, а также уложили дорожную одежду и нанесли разметку. В 2026 году работу здесь собираются продолжить. Планируется выполнить тот же объем, что и в 2025 году. За два года на реконструкцию дороги в Крутихинском районе потратят более 286 млн рублей.

Кроме того, ремонт дороги Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан в 2025 году параллельно ведут еще в двух районах края. Участки там находятся в высокой степени готовности. А именно дорожники Северо-Западного ДСУ в Панкрушихинском районе уже привели в порядок отрезок трассы с 76-го по 81-й километр. Им осталось только укрепить обочины и нанести разметку.

Участок дороги в Крутихинском районе до ремонта / Фото: Минтранс Алтайского края

Кроме того, в Немецком национальном районе в 2025 году ремонтируют более 20 км дороги. Рабочие восстановили и укрепили основание и укладывают два слоя асфальтобетона. На одном из участков реконструкция подходит к концу. Также здесь сделают заездные карманы для общественного транспорта и заменят один автопавильон. В следующем году обустройство участка продолжат.

Напомним, что ремонт дороги от Крутихи до границы с Республикой Казахстан ведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". На работы власти направили более 1,5 млрд рублей. Трасса входит в опорную сеть Алтайского края и обеспечивает подъезд туристов к городу-курорту Яровое. Таким образом, дорога востребована в летний сезон и работы здесь проводят каждый год. Протяженность трассы составляет около 250 км. Она проходит через Крутихинский, Панкрушихинский, Хабарский, Немецкий национальный районы и Славгородский муниципальный округ.

Напомним, что в 2025 году власти Алтайского края запланировали ремонт около 900 километров дорог. Трассы приводят в порядок как за краевые средства, так и по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". На реализацию последнего в 2025 году направили почти 12,5 млрд рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.