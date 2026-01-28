Жители Барнаула стали вдвое чаще использовать агрегаторы нейросетей

И больше половины аудитории — мужчины

Барнаульцы за прошлый год стали в два раза активнее использовать агрегаторы нейросетей. К такому выводу пришли аналитики Yota*. Самым "горячим" месяцем стал август, на него пришлось 18% всего трафика. Осенью активность держалась тоже на высоком уровне: в сентябре и октябре доля составила по 15%.

Кто чаще использует искусственный интеллект?

В Барнауле аудитория таких платформ в основном мужская – 60% пользователей. Женщины составили 40%. Самый активный возраст — 26–35 лет: именно эта группа проводит в сервисах больше всего времени и создает почти треть контента. На втором месте по вовлеченности оказались пользователи 36–45 лет. А вот подростки и молодежь 14–20 лет и люди старше 56 лет пока заходят редко — доля каждой из групп осталась ниже 10%.

В пресс-службе МегаФона подтвердили рост интереса к ИИ-агрегаторам в Сибири. Чаще всего к таким площадкам обращаются абоненты из Новосибирской области, Красноярского края, Кузбасса, Омской области и Алтайского края. Самыми популярными ресурсами в Сибири МегаФон назвал higgsfield.ai* и syntx.ai*.

Что такое агрегаторы?

Агрегаторы нейросетей — это сервисы, где собраны разные ИИ-модели в одном месте. Их используют, чтобы не заводить отдельные аккаунты на каждой платформе и быстрее решать задачи — от учебных и рабочих до творческих. По сути, это "единая платформа" для генерации контента.

В целом по России лидерами по активности в агрегаторах остаются крупные города. На Москву пришлось 14% трафика, на Петербург — 6%, на Новосибирск — 5%. Среди площадок чаще всего выбирают syntx.ai и higgsfield.ai — каждая получила по 31% трафика. Далее в списке идут ask.chadgpt.ru* (14%), rugpt.io* (9%) и gptunnel.ru* (6%).

Самый заметный скачок по динамике обращений показал higgsfield.ai — за год трафик на сервисе вырос почти в 50 раз. У ask.chadgpt.ru он увеличился примерно вдвое, а у syntx.ai — почти вполовину. Количество пользователей агрегаторов тоже резко выросло: в октябре их стало на 83% больше, чем в январе. Больше всего пользователей аналитики отметили в Москве, Новосибирске и Петербурге, а также в Омске, Уфе и Астрахани.

*Yota ("Йота"); higgsfield.ai ("Хиггсфилд. аи"); syntx.ai ("Синтикс. аи"); ask.chadgpt.ru ("Аск. Чадджипити. ру"); rugpt.io ("Ру-джипити.айоу"); gptunnel.ru ("Джипитаннел.ру")

