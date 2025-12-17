Жители Эстонии массово едут в Россию на новогодние праздники
На одном из пропускных пунктов собралась огромная очередь
17 декабря 2025, 14:35, ИА Амител
В преддверии праздничных дней жители Эстонии стремятся попасть в Россию, что привело к образованию внушительных очередей на границе.
По информации Shot, на пограничном переходе Нарва – Ивангород, соединяющем Эстонию и Ленинградскую область, скопилось несколько сотен человек, желающих отметить Рождество и Новый год в кругу родных и друзей на российской территории. В онлайн-сообщениях путешественники отмечают, что заблаговременно оформили отпуска для этой поездки.
Пограничные службы получили распоряжение о более тщательном контроле въезжающих в Россию. Эстонские пограничники не торопятся с оформлением, что является причиной многокилометровых очередей, где ожидание может превышать 30 часов. Для удобства приезжающие сформировали списки дежурств и по очереди согреваются в близлежащих заведениях общепита и торговых центрах.
14:39:31 17-12-2025
и нахрена они тут нужны? че в европку не едут?
15:05:02 17-12-2025
Гость (14:39:31 17-12-2025) и нахрена они тут нужны? че в европку не едут?... С большой долей вероятности это русскоязычные граждане Эстонии. Да и к аростым эстонцам вопросов нет, только к безумным властям. Так что пусть приезжают.
11:15:22 18-12-2025
Гость (14:39:31 17-12-2025) и нахрена они тут нужны? че в европку не едут?... Во-первых среди них просто много русских.
А во-вторых алкашка в РФ существенно дешевле.
Закрыв границу сами себя и накажем.
15:16:58 17-12-2025
Интересно, только что писали, что россиянам даже с действующей шенгенской виз въезд запрещен в прибалтику. А им с какого фига можно?
17:46:21 17-12-2025
Проблема в том, что простые эстонцы едут в Россию из экономии, а вернувшись к себе, как правило хают и проклинают Россию и русских на чём свет стоит!
Возьми ту же Каю Каллас - дочь советского чиновника из Таллина. Её советское детство было сытым и интересным (Эстония в принципе неплохо жила за счёт стремления СССР сделать её своего рода "витриной", так что магазины там ломились от того, что везде считалось дефицитом. А когда твой папа - серьёзный чиновник, решающий дела, то нужны в этой семье тем более знать не будут.) И что из неё выросло?! Остервенелая русофобка!
18:01:43 17-12-2025
Гость (17:46:21 17-12-2025) И что из неё выросло?! Остервенелая русофобка! "Ледоруб" ее вылечит? У меня еще таблетки 2 осталось. Могу поделиться одной.
18:06:51 17-12-2025
А вообще жители шпротных стран себя считают......... Но к нам едут потому что они нас считают .........., а себя считают ........... Вот пусть в очередях и толкаются!