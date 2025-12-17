Жители Эстонии массово едут в Россию на новогодние праздники

На одном из пропускных пунктов собралась огромная очередь

17 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Поезд / Фото: amic.ru

В преддверии праздничных дней жители Эстонии стремятся попасть в Россию, что привело к образованию внушительных очередей на границе.

По информации Shot, на пограничном переходе Нарва – Ивангород, соединяющем Эстонию и Ленинградскую область, скопилось несколько сотен человек, желающих отметить Рождество и Новый год в кругу родных и друзей на российской территории. В онлайн-сообщениях путешественники отмечают, что заблаговременно оформили отпуска для этой поездки.

Пограничные службы получили распоряжение о более тщательном контроле въезжающих в Россию. Эстонские пограничники не торопятся с оформлением, что является причиной многокилометровых очередей, где ожидание может превышать 30 часов. Для удобства приезжающие сформировали списки дежурств и по очереди согреваются в близлежащих заведениях общепита и торговых центрах.