Жительница Алтайского края украла 100 шоколадок и продала их прохожим

Возбуждено уголовное дело по статье о краже

16 января 2026, 16:41, ИА Амител

Шоколад / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Шоколад / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В городе Яровом задержаны двое местных жителей, подозреваемых в крупной краже шоколада. С заявлением в полицию обратился менеджер по безопасности одного из сетевых магазинов, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Как пояснили в ведомстве, 30-летняя женщина, имеющая восемь непогашенных судимостей за кражи, и ее 41-летний сообщник, заранее договорившись, пришли в супермаркет. Пока мужчина следил за обстановкой, женщина сложила в пакет около 100 шоколадных плиток и батончиков и вышла, не оплатив товар.

Похищенные сладости злоумышленники распродали случайным прохожим, а вырученные деньги потратили на свои нужды. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ДМВ

17:03:34 16-01-2026

Сколько прохожих с наличкой, а как в транспорте оплатить, то у всех "лапки".

Гость

17:24:16 16-01-2026

Шоколад ненастоящий...

Гость

19:41:37 16-01-2026

Обычно цыгане этим грешат

Гость

19:56:44 16-01-2026

"Бизнесмены" (типа Дерипаски) крадут не шоколадки, а совершают регулярные хищения миллиардов рублей, которые ни "крупными", ни даже кражами как таковыми почему-то не считаются!?

