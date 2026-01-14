Жительница Алтайского края выступила с песней на шоу Андрея Малахова
В программе "Песни от всей души" Антонина Суслякова рассказала о жизни на Алтае и своей семье
Жительница села Санниково Алтайского края Антонина Суслякова стала гостьей программы "Песни от всей души" на федеральном телеканале. Ветеран медицины, 34 года проработавшая медсестрой, исполнила на сцене песню "Край березовый" и рассказала о своей жизни на Алтае.
Несмотря на выход на пенсию четыре года назад, Антонина Павловна продолжает помогать односельчанам, проводя для них необходимые медицинские процедуры.
Вместе с мужем Александром они идут по жизни рука об руку уже 45 лет – познакомились, когда Антонине было всего 14. Семья вырастила двух дочерей, сейчас радуется внукам. В последние годы супруги вместе борются с тяжелой болезнью Александра, сохраняя веру и оптимизм.
Традиционным алтайским гостеприимством Антонина Павловна одарила и ведущего шоу: Андрей Малахов получил в подарок домашние пироги, маринованные опята и кедровую настойку. В завершение программы все участники исполнили песню Михаила Евдокимова "Алтай" и пожелали здоровья мужу героини.
