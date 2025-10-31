НОВОСТИОбщество

Жительница Барнаула родила двойню и получила пять килограммов сосисок от предприятия

На комбинате дарят продукцию по весу новорожденного

31 октября 2025, 23:30, ИА Амител

Подаренные сосиски / Фото: "В курсе 22"
Подаренные сосиски / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле сотрудница мясокомбината родила двойню и получила необычный подарок – более пяти килограммов сосисок. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По традиции предприятия каждой сотруднице, ставшей мамой, дарят продукцию по весу новорожденного: "Родила ребенка весом 3 килограмма – получи 3 килограмма колбасы".

Но в этот раз правило сыграло вдвойне: на свет появились два мальчика, и молодая мама получила более пяти килограммов фирменных сосисок.

Теперь у семьи двойное счастье и настоящий "сосисочный праздник".

Ранее в пригородном поезде маршрута Рубцовск – Барнаул в Алтайском крае у пассажирки начались роды. По прибытии поезда на станцию Барнаул роженицу уже ждала бригада скорой помощи. Медики отвезли женщину в роддом, все разрешилось благополучно, родился мальчик.

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России намерены увеличить пособие по беременности и родам практически до миллиона рублей

Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2026 год
НОВОСТИЭкономика

Барнаул дети Продукты

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

05:39:00 01-11-2025

Кто-то родил кого-то, и ей какое-то предприятие выдало каких-то сосисок.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:54 01-11-2025

то есть если, не дай Бог, родится ребеночек ранее срока, с низким весом, то могут и грамм 800 подарить?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:18 01-11-2025

Был такой период в Японии,когда растили в основном детей женского пола. Выгодно было. А мальчиков нет. Угадайте, что они с ними делали?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров