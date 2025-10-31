Жительница Барнаула родила двойню и получила пять килограммов сосисок от предприятия
На комбинате дарят продукцию по весу новорожденного
31 октября 2025, 23:30, ИА Амител
В Барнауле сотрудница мясокомбината родила двойню и получила необычный подарок – более пяти килограммов сосисок. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
По традиции предприятия каждой сотруднице, ставшей мамой, дарят продукцию по весу новорожденного: "Родила ребенка весом 3 килограмма – получи 3 килограмма колбасы".
Но в этот раз правило сыграло вдвойне: на свет появились два мальчика, и молодая мама получила более пяти килограммов фирменных сосисок.
Теперь у семьи двойное счастье и настоящий "сосисочный праздник".
Ранее в пригородном поезде маршрута Рубцовск – Барнаул в Алтайском крае у пассажирки начались роды. По прибытии поезда на станцию Барнаул роженицу уже ждала бригада скорой помощи. Медики отвезли женщину в роддом, все разрешилось благополучно, родился мальчик.
