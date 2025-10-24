В России намерены увеличить пособие по беременности и родам практически до миллиона рублей

Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2026 год

24 октября 2025, 18:30, ИА Амител

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2026 году максимальное пособие по беременности и родам в России увеличится до 955 тысяч рублей. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью РИА Новости.

По ее словам, соответствующая сумма заложена в проекте федерального бюджета на 2026 год. 22 октября Госдума приняла документ в первом чтении, а вместе с ним – проект бюджета Социального фонда России на 2026–2028 годы. Второе чтение запланировано на 18 ноября.

Буцкая подчеркнула, что повышение выплат предусмотрено в рамках индексации социальных обязательств, которые в полном объеме отражены в проекте бюджета.

Ранее сообщалось, что размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году для россиян со средней зарплатой составит около 38,7 тысячи рублей.