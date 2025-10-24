НОВОСТИЭкономика

В России намерены увеличить пособие по беременности и родам практически до миллиона рублей

Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2026 год

24 октября 2025, 18:30, ИА Амител

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В 2026 году максимальное пособие по беременности и родам в России увеличится до 955 тысяч рублей. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью РИА Новости.

По ее словам, соответствующая сумма заложена в проекте федерального бюджета на 2026 год. 22 октября Госдума приняла документ в первом чтении, а вместе с ним – проект бюджета Социального фонда России на 2026–2028 годы. Второе чтение запланировано на 18 ноября.

Буцкая подчеркнула, что повышение выплат предусмотрено в рамках индексации социальных обязательств, которые в полном объеме отражены в проекте бюджета.

Ранее сообщалось, что размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году для россиян со средней зарплатой составит около 38,7 тысячи рублей.

Avatar Picture
Гость

20:15:02 24-10-2025

Платить нужно за результат, а не за залёт.
К 18 годам воспитали достойного и здорового россиянина, получай призовые.
Раньше рожали по любви 💘

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:32:43 24-10-2025

А давайте по 2 млн платить. Тогда вообще никто работать не будет, все сопьются.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:22:05 25-10-2025

Всё правильно. Ещё нужно зп чиновникам увеличить, чтобы не воровали. И пенсию депутатам, сенаторам и прочим врагам России проиндексировать. Нужно разгонять инфляцию всеми способами, не гнушаясь ничем. Это поможет развалить Россию.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:29 25-10-2025

Гость (07:22:05 25-10-2025) Всё правильно. Ещё нужно зп чиновникам увеличить, чтобы не в... Она и без этого развалится.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:52 25-10-2025

Осспидя. Это пособие рассчитывается так же, как и больничный, которым, по сути, и является) То есть сколько заработала за два предыдущих года, столько и получила. Только верхний предел подняли. А шуму, как будто каждой по миллиону достанется.

  5 Нравится
Ответить
