В России намерены увеличить пособие по беременности и родам практически до миллиона рублей
Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2026 год
24 октября 2025, 18:30, ИА Амител
В 2026 году максимальное пособие по беременности и родам в России увеличится до 955 тысяч рублей. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью РИА Новости.
По ее словам, соответствующая сумма заложена в проекте федерального бюджета на 2026 год. 22 октября Госдума приняла документ в первом чтении, а вместе с ним – проект бюджета Социального фонда России на 2026–2028 годы. Второе чтение запланировано на 18 ноября.
Буцкая подчеркнула, что повышение выплат предусмотрено в рамках индексации социальных обязательств, которые в полном объеме отражены в проекте бюджета.
Ранее сообщалось, что размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году для россиян со средней зарплатой составит около 38,7 тысячи рублей.
Платить нужно за результат, а не за залёт.
К 18 годам воспитали достойного и здорового россиянина, получай призовые.
Раньше рожали по любви 💘
21:32:43 24-10-2025
А давайте по 2 млн платить. Тогда вообще никто работать не будет, все сопьются.
07:22:05 25-10-2025
Всё правильно. Ещё нужно зп чиновникам увеличить, чтобы не воровали. И пенсию депутатам, сенаторам и прочим врагам России проиндексировать. Нужно разгонять инфляцию всеми способами, не гнушаясь ничем. Это поможет развалить Россию.
09:14:29 25-10-2025
Гость (07:22:05 25-10-2025) Всё правильно. Ещё нужно зп чиновникам увеличить, чтобы не в... Она и без этого развалится.
09:36:52 25-10-2025
Осспидя. Это пособие рассчитывается так же, как и больничный, которым, по сути, и является) То есть сколько заработала за два предыдущих года, столько и получила. Только верхний предел подняли. А шуму, как будто каждой по миллиону достанется.