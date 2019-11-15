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Роботы не помогут. Какие профессии будущего пора изучать, чтобы не потерять работу

, ИА "Амител"
Чтобы не остаться без работы, людям придется постоянно переучиваться, а передать дела роботам не удастся

Голосового помощника от "Яндекс" научили говорить голосом лидера рок-группы "Король и шут", а американская Сири уже давно флиртует с владельцами "Айфонов" и умеет вызывать такси. Однако нежная забота роботов вряд ли освободит людей от необходимости работать. В эфире "Эхо Москвы в Барнауле" о профессиях будущего рассказах бизнесмен, основатель IT-агентства “Митра” Денис Газукин. Слушайте подкаст на amic.ru и узнаете, какие профессии скоро "вымрут", как остаться востребованным специалистом и как люди становятся похожими на роботов.

Сначала. Трансформация рынка труда

Денис Газукин говорит, что сейчас активно идёт роботизация интеллектуального труда и трансформация процессов управления. Это называется "уберизацией". Бизнесмен приводит пример сервиса заказа такси "Uber". Новая система позволила максимально хорошо загружать водителей, что сделало их работу эффективнее. Газукин объясняет, как эти системы затронут и другие сферы нашей жизни.

1:02. О профессиях — забыть

Газукин говорит, что происходит процесс ускорения развития, в котором традиционное понятие профессии отмирает. А вот что придет на ему на смену?

2:14. Ученье = работа

Бизнесмен уверен, что главное на меняющемся рынке труда – обрести умение учиться. И порой приобретать новую специализацию придется всего лишь за несколько месяцев. Также Газукин считает, что не нужно разделять специализации — это только мешает.

3.07. Самопозиционирование

Для успешного выхода на рынок труда специалисту необходимо умение продавать себя и выстраивать профессиональную траекторию. Но в России этим мало кто занимается. Более того, многие талантливые люди и вовсе сомневаются в себе и своём рабочем пути.

4:26. Роботы не помогут

Газукин считает, что полной роботизации ждать не стоит. С ростом производства и мировых рынков увеличивается и потребление. Этот процесс не остановится, а роботизация всех сфер в жизни не перекроет круговую зависимость людей от товаров.

4:58. Отказаться от программ, чтобы понять мир

По мнению Газукина, люди сегодня не живут, а выполняют программы, как роботы. Есть программа "образование", потом "работа", а жизни нет. Бизнесмен объясняет, почему это хорошо для детей и плохо для взрослых. И предлагает взрослым "родиться как людям" — перестать выполнять программы, чтобы оценить мир реально.

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Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

Комментарии

15.11.2019 07:05
- гость -

Самолёт в туман посадить не можем.

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