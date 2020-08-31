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Магия алтайских трав и ягод. Как на Алтае создают знаменитые бальзамы и фиточаи

, ИА "Амител"
История производства натуральных продуктов для здоровья начинается с 1991 года

Укрепить иммунитет и насытить организм витаминами и микроэлементами гораздо проще, чем потом лечить заболевания. Спешим напомнить, что природа давно позаботилась о человеке и дала все, чтобы мы не болели. Главное, уметь этот дар правильно применять. О том, как продлить молодость и улучшить здоровье при помощи алтайских трав, ягод и пантов, в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказала генеральный директор компании "Магия трав" Наталья Земцова.

Слушайте подкаст и вы узнаете:

00:58 О компании и ее гордости. "Наша компания занимается разработкой, производством и реализацией продукции для здоровья на основе дикорастущего сырья, пантов, меда, ягод Республики Алтай и Алтайского края". Своей гордостью компания называет собственные рецептуры, разработки технологий продукции, которую они производят.

01:42 О визитной карточке. "Первая компания появилась в далеком 1991 году. Мало кто знает сегодня, что мы были первыми производителями бальзамов на Алтае. С 1993 года выпускался первый алкогольный бальзам "Золотой олень", а с 1995 года мы стали выпускать его уже на сахарном сиропе. Теперь этот бальзам является нашей визитной карточкой". Сам же бренд "Магия трав" появился в августе 2012 года.

03:08 Об основателе. "Основателем производства бальзамов стал Лунин Петр Александрович, кандидат фармацевтических наук, талантливый ученый и мой отец". После защиты кандидатской диссертации по пантам марала у Петра Александровича зародилась идея создания технологии бальзамов.

04:17 О "Золотом олене". "Этот бальзам на пантах марала, а также в его составе алтайские травы, маралий и золотой корни, бадан и кедровый орех. Он очень полезный и ценный". Бальзам оказывает адаптогенное и общетонизирующее действие. Он рекомендован для тех, кто часто чувствует усталость и упадок сил, а также испытывает стресс. Но его нельзя давать детям.

06:18 О пользе пантов. "Панты марала содержат достаточно богатый и сложный комплекс биологически активных веществ. Это и микроэлементы (кальций, фосфор, калий и другие), и белки, витамины, аминокислоты, липиды и многое другое. Все это благотворно влияет на организм человека". В Китае и Корее панты марала используют  уже на протяжении многих сотен лет для омоложения и продления жизни.

08:02 О семейном бизнесе. "Наша компания – это семейное предприятие, в основе которого реальная история жизни нашей семьи. Основатель компании – мой отец. Также в бизнесе задействованы я и мой брат". Семейным он стал, когда сестра и брат окончили медицинский университет и решили пойти по стопам отца.

10:00 О том, как рождается рецепт. "Разработкой рецептуры занимаемся мы втроем, коллегиально. Рождение каждого бальзама – это достаточно длительный процесс, от трех месяцев до года. Все зависит от сложности поставленной задачи. С сериями фиточаев все гораздо проще". Сначала компания анализирует потребность людей в том или ином продукте, далее составляет ряд рецептур, затем – обсуждение и экспериментальная часть.

12:34 О новой линейке сиропов, которая рождалась полгода. "Линейка сиропов под торговой маркой "Магия трав" на соках ягод. Мы решили объединить пользу трав и ягод". Польза сиропов определяется входящими в состав ягодами и плодами, фруктами и травами, которые содержат комплекс природных витаминов, необходимых человеку в повседневном рационе. В ассортименте сиропы с облепихой, эхинацеей, лимоном, брусникой, калиной, имбирем для укрепления иммунитета всей семьи.

14:36 О показателях качества и лаборатории. "Мы пользуемся услугами сторонних аккредитованных лабораторий, там проводим исследования и сертификацию продукции". Эффективность продукции компании обусловлена уникальным составом. Это панты марала, травы, мед, ягоды, которые содержат комплекс природных биологически активных веществ для укрепления здоровья.

16:45 Об уникальности. "Сейчас сложно создать что-то уникальное, на ранке есть аналоги. Но наша уникальность в собственных рецептурах и понимании трав". Разрабатывая продукт, компания использует научный подход к совместимости трав.

18:55 О силе ягод. "Ягоды являются мощным иммуномодулятором. Они содержат комплекс витаминов С, В, А. Мы используем их не только в бальзамах, но и для плодово-ягодных сиропов для детей "Ягодное лукошко".  Такие продукты обогащают организм полезными веществами.

20:36 О сырье. "Мы используем только дикорастущее сырье, которое растет только в нашем регионе. Наш край богат и славится разнообразной флорой и причем именно лекарственными травами". Принципиальная позиция компании – не использовать красители, ароматизаторы, алкоголь.

22:03 О линейке без сахара. "В октябре готовим выпуск новой серии линейки без сахара. Мы учитываем веяние времени и потребности людей в отказе от этого продукта". Серия из семи бальзамов направленного действия для людей с различными проблемами здоровья. Она будет называться "Стевия бальзам".

23:48 О том, где еще любят и ценят алтайские бальзамы. "Наши бальзамы пользуются высоким спросом во всех регионах России – от Владивостока до Калининграда". А также продукцию поставляют за рубеж: Молдова, Польша, Чехия, Монголия, Китай и другие.

25:05 О том, где купить продукцию в Барнауле. Продукцию компании "Магия трав" можно купить в сети "Новэкс" на полке "Дары Алтая", в магазинах "Дом меда", "Жемчужина Алтая", "Шишка-маркет", "Зеленый Алтай" и аптеках города.

26:05 О классике. "Серия "Горная Сибирь" – это классические бальзамы, в линейке 14 видов на все случаи жизни. Есть фиточаи "Чайные изыски", у нас есть бальзам "Медовый целебник", серия бальзамов "Алтайский бальзам". Все эти бальзамы укрепляют иммунитет во время сезонных болезней. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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