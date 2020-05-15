Частичная мобилизация, объявленная в сентябре президентом России, вызвала массу вопросов у населения и большую неразбериху. И даже после разъяснений первых лиц государства повестки вручают порой тем, кто совершенно не подходит для службы. В «Переговорке» на amic.ru Сергей Войтюк, глава регионального исполкома отделения Народного фронта в Алтайском крае рассказывает, почему так происходит и что делать, если мобилизовали ошибочно. А ещё он пояснил, почему нет информации о том, сколько человек могут призвать в Алтайском крае при частичной мобилизации и почему с категорией «ограниченно годен» в армию не берут, но мобилизуют.

Кто в «Переговорке»



Войтюк Сергей Анатольевич, руководитель регионального исполкома общероссийского Народного фронта в Алтайском крае, сокоординатор регионального клуба Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.



Родился 7 мая 1977 года, в 1999-м окончил Алтайский государственный университет, в 2009-м — АНО ВПО «Алтайская академия экономики и права (институт)», кандидат экономических наук. С 2012 по 2017 год — депутат Барнаульской городской Думы шестого созыва.

01:26 Сергей Войтюк ещё раз напоминает, кто сейчас подлежит частичной мобилизации по закону. А также рассказывает об особенностях проходящей кампании и о том, по какому приоритету мобилизуют.

02:39 Кто попадает под исключения частичной мобилизации.

03:07 «Это не право, а обязанность любого военнообязанного информировать военкомат об изменении своего семейного состояния, здоровья, места работы, места жительства», — подчёркивает Войтюк, рассказывая о том, почему во время мобилизации призывают даже тех, кто не попадает под эту категорию. «В рамках мобилизации проводится не медицинское освидетельствование, а всего лишь медосмотр», — объясняет он.

07:41 Войтюк объясняет, что делать, если вас или вашего близкого мобилизовали ошибочно. Один из вариантов: позвонить на горячую линию: 8 800 200 34 11.

08:51 О том, насколько быстро принимаются решения и понимают, была совершена ошибка при мобилизации или нет.

09:27 Сколько ошибок зафиксировал ОНФ в Алтайском крае на момент съёмки «Переговорки» (дата съёмки — 03.10.2022, — прим. ред.). Глава регионального ОНФ рассказал также, что всего к «фронтовикам» по теме мобилизации поступило более 700 обращений.

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Вопрос дня Чем бронь при частичной мобилизации отличается от отсрочки и как их получить?

10:50 Почему с категорией «ограниченно годен» в армию не берут, а под мобилизацию такой призывник подходит. А также о том, при каких условиях можно перейти в категорию «Д» — то есть ту, при которой не мобилизуют никогда.

13:37 С какими обращениями по мобилизации чаще всего обращаются жители сёл, а с какими — городов?

14:21 Почему не говорят о том, сколько всего человек должны быть мобилизованы из Алтайского края.

15:15 Что собирается делать сам Войтюк, если его призовут?

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Общество Алтайский военком опроверг сведения о необходимости мобилизованным покупать себе обмундирование

15:27 Очень много информации о том, что мобилизованным собирают помощь. Как понять, что сбор ведут не мошенники. А также о том, что именно требуется мобилизованным.

18:34 О том, насколько оснащена российская армия, и почему мамам и жёнам мобилизованных приходится покупать квадрокоптеры и другое.

20:50 Сергей Войтюк перечисляет организации, которые собирают помощь и мобилизованным, и тем, кто находится в зоне СВО. А также объясняет алгоритм действий при оказании этой помощи.