Что делать, если гроза застала на улице в городе?

Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу, нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них на 30-40 метров. Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Особенно, как говорят в народе, "притягивают молнию" тополя, дубы, сосны и ели.

В городе лучше укрыться от грозы в магазине или жилом доме. Они имеют надежную защиту от молний, в отличие от остановок общественного транспорта. Если такой возможности нет, нужно переждать грозу, присев на корточки под невысокими насаждениями. При этом сотовый телефон лучше отключить.

Опасно стоять у стены, вблизи которой растет высокое дерево. Также лучше держаться подальше от электропроводов, антенн и просто влажных стен.

Не рекомендуется находиться на возвышенностях и в открытых незащищенных местах. Особенно если поблизости располагаются металлические или сетчатые ограждения, линии электропередачи и крупные металлические сооружения.