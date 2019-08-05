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Чем опасна гроза: что делать, чтобы не погибнуть от удара молнии

, ИА "Амител"
Грозы могут не только привести к возгоранию, но и стать причиной несчастного случая. Поэтому необходимо знать, как нужно вести себя во время непогоды
Фото: Александр Сибиряков, vk.com/barneos22

Фото: Александр Сибиряков, vk.com/barneos22


В Алтайском крае на фоне тридцатиградусной жары в ночь на 5 августа прошла сильная гроза. Из-за природного явления в аэропорту Барнаула не смог приземлиться самолет, следовавший из Турции. Синоптики вновь прогнозируют сильные грозы на территории края. Портал Amic.ru напоминает, какую опасность несет с собой гроза. Как себя вести, чтобы остаться в живых во время разбушевавшейся стихии, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как себя вести во время грозы?

Специалисты ГУ МЧС России по Алтайскому краю рекомендуют на время грозы отключать в доме все бытовые электроприборы и не пользоваться обычным телефоном. Также не следует стоять у окон и дверей. Нельзя касаться водопроводных кранов. Так вы убережете от непредвиденных проблем и свою технику, и свое здоровье.

Печку или камин в это время лучше не топить. Выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью. Поэтому вероятность удара молнии в трубу возрастает.

2
Что делать, если гроза застала на улице в городе?

Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу, нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них на 30-40 метров. Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Особенно, как говорят в народе, "притягивают молнию" тополя, дубы, сосны и ели.

В городе лучше укрыться от грозы в магазине или жилом доме. Они имеют надежную защиту от молний, в отличие от остановок общественного транспорта. Если такой возможности нет, нужно переждать грозу, присев на корточки под невысокими насаждениями. При этом сотовый телефон лучше отключить.

Опасно стоять у стены, вблизи которой растет высокое дерево. Также лучше держаться подальше от электропроводов, антенн и просто влажных стен.

Не рекомендуется находиться на возвышенностях и в открытых незащищенных местах. Особенно если поблизости располагаются металлические или сетчатые ограждения, линии электропередачи и крупные металлические сооружения.

3
Что делать, если гроза застала в пути?

Автомобиль является безопасным убежищем – во время грозы лучше его не покидать. Нужно закрыть окна, опустить автомобильную антенну и переждать непогоду на обочине или на автостоянке, расположившись подальше от высоких деревьев.

Велосипед и мотоцикл, наоборот, в это время потенциально опасны. Их нужно оставить подальше, уложив на землю. От них стоит отойти минимум на 30 метров.

Еще более опасно находиться в тракторе в открытом поле.

4
Что делать, если гроза застала на природе?

Любителям купаться и рыбачить рекомендуется с приближением грозы не только немедленно прекратить эти занятия, но и отойти подальше от водоема.

Нельзя искать укрытие в пойменных кустах. Если вокруг чистое поле, нужно как можно скорее (но не бегом, если гроза уже началась) добраться до ближайшего леса или до деревни. При этом необходимо стараться обходить стороной отдельно стоящие деревья и прочие высокие предметы.

Самая опасная ситуация складывается тогда, когда сразу за вспышкой молнии грохочет гром. Значит, грозовое облако уже прямо над вами.


Комментарии

21.07.2017 08:37
- гость -

на время грозы отключать в доме все бытовые электроприборы и не пользоваться обычным телефоном. - не спасает от прямого удара молнии в здание

0  0
21.07.2017 15:48
- гость -

Форточки надо закрывать во время грозы. В детстве через нашу квартиру молния пролетела в 2 метрах от меня, из одной форточки в другую.

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21.07.2017 17:21
- гость -

Трактор безопаснее автомобиля. Особенно с плугом. Заземление супер. Вы что пишете, грамотеи?

0  0
28.07.2017 09:03
- гость -

Автомобиль является безопасным убежищем
Велосипед и мотоцикл, наоборот, являются в это время потенциально опасными.
----------------------------
Где больше железа? В автомобиле или велосипеде? Велосипед и автомобиль покрашены краской и на резиновых покрышках. Разве, что велосипедист мокрый.

0  0
5.08.2019 19:16
- гость -

Если вокруг чистое поле, нужно как можно скорее (но не бегом, если гроза уже началась) добраться до ближайшего леса или до деревни.
---------------------------
Когда гроза началась, то больше 100 метров не вымокнув не пройдешь. Я под деревьями прячусь. Где вероятность, что молния попадет в твое дерево?.

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