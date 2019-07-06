Как спастись от жары и почему она может быть опасна

Аномальная жара продлится почти неделю в Алтайском крае. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни – с 6 по 11 июля – температуры воздуха в регионе будут превышать 30 градусов. По словам экспертов, такие погодные условия оказывают очень серьезную нагрузку на организм и провоцируют сердечно-сосудистые заболевания. ИА "Амител" выяснил у врачей, как пережить жару и что нужно сделать, чтобы при необходимости помочь себе и окружающим. Экспертами выступили главный терапевт региона Ирина Бахарева, главный специалист по профилактическим заболеваниям Ирина Осипова и главный кардиолог края Анна Ефремушкина.
Предпринимать меры безопасности необходимо при температуре +26 градусов и выше. Особенно уязвимы в этот период пожилые люди, граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями и дети.
Главный специалист по профилактическим заболеваниям Ирина Осипова:
"26 градусов и выше для пожилого человека – это уже большая нагрузка. Учащение пульса и повышенная потребность миокардов в кислороде – все это провоцирует развитие инфарктов, инсультов и ряд других опасных для жизни заболеваний".
Нужно помнить, что наиболее опасный период – с 11 до 16 часов. Лучше всего в это время находиться в хорошо проветриваемом помещении и постараться не выходить на улицу.
Физические нагрузки необходимо ограничить.
Специалисты настойчиво рекомендуют соблюдать питьевой режим, пить в день как минимум 2-3 литра прохладной воды.
Важно: вода должна быть не газированной.
Употреблять алкоголь во время жары категорически недопустимо, так как он задерживает воду и является дополнительным токсическим фактором для организма.
"Купаться, конечно, можно. Но для этого следует соблюдать ряд правил. Например, нельзя резко нырять в холодную воду. Это рефлекторно может привести к внезапной остановке сердечной деятельности", – поясняет главный кардиолог края Анна Ефремушкина.
Даже если человек считает себя здоровым, то от таких излишеств лучше отказаться. В воду нужно заходить постепенно, чтобы не допускать резких перепадов температур.
Правила оказания первой помощи, если человеку стало плохо в жару, следующие:
1. поместить человека в горизонтальное положение, приподнять ему голову и ноги;
2. помещение должно быть прохладным или хорошо проветриваемым;
3. приложить к голове мокрое полотенце;
4. использовать нашатырь – дать подышать, чтобы человек пришел в чувство;
5. дать пострадавшему попить;
6. вызвать скорую помощь.
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Милана Янина
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