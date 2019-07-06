Как спастись от жары и почему она может быть опасна

Какая плюсовая температура воздуха наиболее опасна для человека?

Предпринимать меры безопасности необходимо при температуре +26 градусов и выше. Особенно уязвимы в этот период пожилые люди, граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями и дети.

Главный специалист по профилактическим заболеваниям Ирина Осипова:

"26 градусов и выше для пожилого человека – это уже большая нагрузка. Учащение пульса и повышенная потребность миокардов в кислороде – все это провоцирует развитие инфарктов, инсультов и ряд других опасных для жизни заболеваний".