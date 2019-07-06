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Как спастись от жары и почему она может быть опасна

, ИА "Амител"
Советы врачей как выжить в жару и что сделать, чтобы помочь себе и окружающим
Жара. Фото: govoritsatka.ru

Жара. Фото: govoritsatka.ru


Аномальная жара продлится почти неделю в Алтайском крае. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни – с 6 по 11 июля – температуры воздуха в регионе будут превышать 30 градусов. По словам экспертов, такие погодные условия оказывают очень серьезную нагрузку на организм и провоцируют сердечно-сосудистые заболевания. ИА "Амител" выяснил у врачей, как пережить жару и что нужно сделать, чтобы при необходимости помочь себе и окружающим. Экспертами выступили главный терапевт региона Ирина Бахарева, главный специалист по профилактическим заболеваниям Ирина Осипова и главный кардиолог края Анна Ефремушкина.

1
Какая плюсовая температура воздуха наиболее опасна для человека?

Предпринимать меры безопасности необходимо при температуре +26 градусов и выше. Особенно уязвимы в этот период пожилые люди, граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями и дети.

Главный специалист по профилактическим заболеваниям Ирина Осипова:

"26 градусов и выше для пожилого человека – это уже большая нагрузка. Учащение пульса и повышенная потребность миокардов в кислороде – все это провоцирует развитие инфарктов, инсультов и ряд других опасных для жизни заболеваний".

2
Как нужно себя вести во время солнцепека?

Нужно помнить, что наиболее опасный период – с 11 до 16 часов. Лучше всего в это время находиться в хорошо проветриваемом помещении и постараться не выходить на улицу.

Физические нагрузки необходимо ограничить.

Специалисты настойчиво рекомендуют соблюдать питьевой режим, пить в день как минимум 2-3 литра прохладной воды.

Важно: вода должна быть не газированной.

 

3
Что можно есть во время жары?
Плотно есть не рекомендуется. Питание должно быть легким, следует ограничить употребление насыщенных жиров. Лучше всего ежедневно употреблять фрукты и овощи, желательно пять порций в день – это около 500 граммов.

Употреблять алкоголь во время жары категорически недопустимо, так как он задерживает воду и является дополнительным токсическим фактором для организма.
4
Можно ли охлаждаться холодным душем?
Можно постоять под прохладной водой. Но ни в коем случае не делайте душ ледяным. Температура воды должна быть чуть меньше температуры тела человека. Иначе можно вызвать резкое сужение сосудов, что очень плохо отразится на вашем здоровье.
4
Можно ли в жару купаться?

"Купаться, конечно, можно. Но для этого следует соблюдать ряд правил. Например, нельзя резко нырять в холодную воду. Это рефлекторно может привести к внезапной остановке сердечной деятельности", – поясняет главный кардиолог края Анна Ефремушкина.

Даже если человек считает себя здоровым, то от таких излишеств лучше отказаться. В воду нужно заходить постепенно, чтобы не допускать резких перепадов температур.

5
Что делать, если человеку стало плохо от жары?

Правила оказания первой помощи, если человеку стало плохо в жару, следующие:

1. поместить человека в горизонтальное положение, приподнять ему голову и ноги;

2. помещение должно быть прохладным или хорошо проветриваемым;

3. приложить к голове мокрое полотенце;

4. использовать нашатырь – дать подышать, чтобы человек пришел в чувство;

5. дать пострадавшему попить;

6. вызвать скорую помощь.

6

Как помочь человеку, которому стало плохо в общественном транспорте?

Нужно посадить пассажира на сиденье, открыть окна, создать приток воздуха, обмахивая его веером или другим предметом. Протереть лицо и руки влажными салфетками. Можно сбрызнуть пострадавшего прохладной водой.

Милана Янина

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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