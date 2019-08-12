В чем суть праздника и при чем тут жертвоприношение?

Курбан-байрам – главный праздник в исламе и один из самых известных в мире. Мусульмане отмечают Курбан-байрам в память о поступке пророка Ибрахима, от которого Аллах потребовал в доказательство покорности своей воле принести в жертву долгожданного сына Исмаила. Пророк не задумываясь согласился на это требование. Однако когда он занес нож над сыном, Аллах заменил мальчика жертвенным бараном.

С тех пор при праздновании Курбан-байрама мусульмане приносят в жертву животное, как напоминание верующим о беспримерной жертве Ибрагима, когда им предстоит делать выбор между желаниями и повелением Аллаха.