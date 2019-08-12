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Главный праздник у мусульман – Курбан-байрам – в 2019 году отмечается с 11 августа и продолжается три дня. Второе, менее известное название этого дня, – Ид аль-Адха, праздник жертвоприношения. Рассказываем в чем суть праздника, о каких жертвоприношениях идет речь и как этот праздник отмечают в разных странах мира.
Курбан-байрам – главный праздник в исламе и один из самых известных в мире. Мусульмане отмечают Курбан-байрам в память о поступке пророка Ибрахима, от которого Аллах потребовал в доказательство покорности своей воле принести в жертву долгожданного сына Исмаила. Пророк не задумываясь согласился на это требование. Однако когда он занес нож над сыном, Аллах заменил мальчика жертвенным бараном.
С тех пор при праздновании Курбан-байрама мусульмане приносят в жертву животное, как напоминание верующим о беспримерной жертве Ибрагима, когда им предстоит делать выбор между желаниями и повелением Аллаха.
Курбан-байрам верующие начинают отмечать сразу после захода солнца накануне дня жертвоприношения. Мусульмане громко читают такбир – восхваление Аллаха. При этом мужчинам разрешено читать его громко, а женщинам – про себя.
Ночь на Курбан-байрам стараются провести в богослужении. После полуночи до праздничного намаза верующие омываются и наряжаются в праздничные одежды. А затем каждый мусульманин должен пойти в мечеть и совершить праздничный намаз – специальную молитву. Желающих очень много и порой они просто не входят в мечеть и потому вынуждены творить молитвы на улице, причем в любую погоду.
В этот день верующие посещают могилы родственников, поздравляют друг друга и принимают гостей, выражают радость и веселье по случаю праздника.
А вот употреблять алкоголь и сквернословить в этот день запрещено. Более того, такие деяния считаются кощунством.
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