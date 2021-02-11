Какие блюда ставят на стол в китайский Новый год?

Традиционные блюда китайского новогоднего стола очень символичны. К примеру, в последний день старого года китайцы собираются всей семьей и лепят китайские пельмени – цзяоцзы. Слово "цзяоцзы" означает смену чего-то, чередование. Именно поэтому китайский Новый год – обязательный повод приготовить это блюдо. В одном из пельменей обязательно прячут монетку, и тот человек, которому она достанется – будет счастлив в новом году.

На юге Китая очень популярен суп с клецками и длинной лапшой, которая символизирует долгую жизнь.

Также китайцы готовят цыпленка и рыбу целиком. Эти блюда символизируют процветание. Утка символизирует верность, яйца – плодородие, апельсины – удачу, рыба означает достаток и изобилие. Поэтому ни один новогодний стол не обходится без нее.