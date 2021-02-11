Четверг, 11 Февраль, 16:56

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,85
€ 89,57
-19°


4027748 +15038
Обь
-12см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Вопрос дня



Почему в китайский Новый год надо надеть что-нибудь красное

, ИА "Амител"
Рассказываем вам о самых интересных традициях этого праздника
Фото: traveltheworld.com.ua

Фото: traveltheworld.com.ua

12 февраля в Китае будут праздновать один из самых главных праздников в стране – Новый год. Согласно лунному календарю, символом наступающего года станет Белый Металлический Бык. Рассказываем вам, почему в новогоднюю ночь китайцы надевают красные одежды, что они друг другу дарят и наряжают ли они новогоднюю ель.

1
Когда китайский Новый год в 2021 году?
В 2021 году китайский Новый год выпадает на 12 февраля. Точное время его наступления: 00:03 по московскому времени или 05:03 – по пекинскому. Для жителей  Алтайского края Китайский Новый год придет в четыре часа утра.
2
Почему китайский Новый год принято встречать в красном?
Китайский Новый год принято встречать в одежде красного цвета. Это связано с легендой о страшном монстре Нянь. В древние времена он выползал в последний день старого года и пожирал детей. Люди пытались задобрить чудовище и помещали за дверью еду в надежде, что он наестся. Но однажды людям рассказали о том, что Нянь боится красного цвета. И тогда люди наклеили красную бумагу на двери, надели красные наряды, развесили красные фонари и подготовили петарды. В очередной раз Нянь появился в канун Нового года, но испугался красного цвета и петард и сбежал. Традиция одеваться в красный цвет и взрывать петарды сохранилась в Китае до сих пор.
3
Какие блюда ставят на стол в китайский Новый год?

Традиционные блюда китайского новогоднего стола очень символичны. К примеру, в последний день старого года китайцы собираются всей семьей и лепят китайские пельмени – цзяоцзы. Слово "цзяоцзы" означает смену чего-то, чередование. Именно поэтому китайский Новый год – обязательный повод приготовить это блюдо. В одном из пельменей обязательно прячут монетку, и тот человек, которому она достанется – будет счастлив в новом году.

На юге Китая очень популярен суп с клецками и длинной лапшой, которая символизирует долгую жизнь.

Также китайцы готовят цыпленка и рыбу целиком. Эти блюда символизируют процветание. Утка символизирует верность, яйца – плодородие, апельсины – удачу, рыба означает достаток и изобилие. Поэтому ни один новогодний стол не обходится без нее.

4
А на китайский Новый год принято украшать елку?
Нет. Вместо елки на Новый год в Китае украшают красными шарами и фонариками самое обычное дерево, которое называется Дерево Света.
5
Что принято дарить на китайский Новый год?
Типичный подарок на китайский Новый год – красный конверт с деньгами, который называется хунбао. Важны не столько деньги, сколько то, что человек вкладывает при их вручении. Заворачивая купюры в красную бумагу, китайцы верят, что адресату это принесет счастье и везение. Открывать такой подарок в присутствии дарителя считается дурным тоном. Помимо красных конвертов, принято дарить мелкие подарки, обычно это еда или сладости. Типичными подарками являются фрукты, пирожки, бисквиты, шоколадки, конфеты, сладости и прочее.
6
Традиции китайского Нового года

В Китае принято запускать фейерверки. Связано это с тем же чудовищем Нянь.

За несколько дней перед наступлением Нового года китайцы устраивают генеральную уборку в доме, что символизирует избавление от старого и приветствие нового.

Очень важной новогодней традицией является совместное фото всех собравшихся родственников. Самый старший мужчина – глава семьи – сидит в центре.

Традиционно китайские семьи собираются именно в Новый год, так как у китайцев не бывает отпусков. Поэтому длинные национальные выходные – время для путешествий. Этот 40-дневный период называется Чуньюнь – "весенняя транспортировка", которая известна как самая большая в мире ежегодная миграция.

Также в Китае существует традиция во время празднования Нового года дарить хозяевам дома два мандарина, а уходя, гости получают два других мандарина. Возникновение этой традиции связывают с тем, что на китайском языке "пара мандаринов" созвучно со словом "золото".

7
Приметы на китайский Новый год
  • До Нового года в Китае нужно "очистить" дом от пустых банок, чтобы в новом году не испытывать трудностей с финансами.
  • В день празднования принято принимать гостей в комнате, где накрыт стол. Дурной приметой считается поздравление с Новым годом в спальне. Она сулит частые скандалы и разногласия.
  • После Нового года нельзя пользоваться ножом сутки. Китайцы верят, что ножом можно отрезать себе путь к счастью и процветанию.
  • Убираться в день праздника категорически запрещено. Тот, кто нарушит запрет, не увидит счастья в наступившем году.
  • В течение трех дней после наступления Нового года нельзя изменять внешность: краситься, стричься и даже делать маникюр. Считается, что покровитель года должен запомнить каждого человека в лицо, чтобы вовремя прийти на помощь в трудную минуту.
  • Во время празднования нельзя ссориться, выяснять отношения и плакать, иначе негатив будет преследовать человека весь год.
  • Старую одежду необходимо сжечь, чтобы изменить судьбу к лучшему.
Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
16:54
СМИ: в России ожидается подорожание бананов на 40% 0
16:45
Алтайскую бизнесвумен осудят за неуплату налогов на 18 млн рублей 0
16:32
Правила выплаты пенсий умерших изменили в России 2
16:20
Алтайского экс-министра осудили за покупку Land Cruiser вместо пожарной техники 8
16:06
Алтайских депутатов бесплатно протестируют на коронавирус 4
15:55
Почему в китайский Новый год надо надеть что-нибудь красное 0
15:43
Чуть более 15 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировали в России 0
15:31
СК возбудил уголовное дело из-за издевательств над пациентами в больнице Новоалтайска 6
15:16
Названы вакансии на удаленке с самой высокой зарплатой в России 0
15:04
"Поплыл" бычок. Ледяные фигуры на Мало-Тобольской не выдержали февральского дождя 0
14:53
Мошенник по имени Ричард похитил сердце и более 1 млн рублей у жительницы Барнаула 4
14:41
Мэрия пообещала восстановить обвалившийся под снегом пешеходный тоннель в Барнауле 0
14:30
Подписчики Ольги Бузовой посоветовали ей не петь гимн России 0
14:17
На выборы лидера КПРФ в Алтайском крае заявили только одного кандидата 9
14:05
Прививаться или подождать? Ответы эксперта на важные вопросы по вакцинации от COVID-19 5
13:53
Бог один, религий много. Выставку с иконами, колотушками и бубнами открыли в Барнауле 2
13:40
Два из трех котлов остановили на единственной ТЭЦ Ярового 8
13:28
Обрушившуюся крышу многоэтажки отремонтируют за счет бюджета Барнаула 1
13:15
Научились скользить. Врачи ожидали большего наплыва пациентов во время гололеда в Барнауле 4
13:03
"Жить, а не доживать": пансионат для пожилых "Новые Зори" отметил год успешной работы 1
12:51
Вставшая поперек дороги фура заблокировала четыре полосы на Антона Петрова в Барнауле 10
12:42
Ученые назвали возраст, в котором резко повышается риск смерти 2
12:33
Бийчанок осудили за выдачу подложных сертификатов мигрантам 4
12:22
18 этажей затопило в жилом доме в Барнауле 11
12:10
Знакомство в Tinder обернулось для барнаульца потерей 8 тыс. рублей 4
11:57
Госавтоинспекция предупреждает алтайских водителей о непогоде 0
11:44
44 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
11:32
Детей пугает свора собак на территории школы в Барнауле 26
11:20
Иммунолог дал советы россиянам, которые еще не переболели ковидом 0
11:07
Алтайский конькобежец попытается стать чемпионом мира 1
10:55
72 единицы техники будут убирать снег в Барнауле 11 февраля 0
10:48
Еще 14 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае 26
10:38
В Барнауле открыли пешеходный мост через Барнаулку 7
10:24
Двое водителей устроили "войну" из-за парковки возле детской поликлиники в Барнауле 29
10:08
Диетолог рассказала, как с помощью еды замедлить старение мозга 1
09:57
Сотни человек записались волонтерами на Кубок мира по гребле в Барнауле 0
09:45
Скончался основатель журнала Hustler Ларри Флинт 1
09:33
Барнаульцев приглашают на "Лыжню России" 4
09:19
Почти 25 тысяч жителей Алтайского края получили инвалидность по упрощенному порядку 0
09:04
В мэрии Барнаула объяснили, что мешает вовремя убирать снег 18
08:47
Рецидивист из Новоалтайска задушил 13-летнюю дочь сожительницы 16
08:35
"Вопрос актуальный". Барнаульский застройщик меняет проект ЖК напротив ТЦ "Гулливер" 37
08:18
Алтайским клубам могут дать больше денег из бюджета в случае хороших результатов 4
08:02
Рак мочевого пузыря и его последствия преодолимы: врач о шансах на нормальную жизнь 0
07:47
Владимир Путин заподозрил чиновников в "подгонке" зарплат в социальной сфере 42
07:32
Кусочек "Москва-Сити".Нодар Шония о высотках на берегу Оби, "Спичке" и других проектах 38
07:17
10 простых советов, которые помогут сэкономить воду и снизить траты на ЖКХ 26
07:03
В Воронеже стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку 26
06:48
Алтайская "оборонка" из-за пандемии и сокращения заказов просела на 10% 3
06:33
Цветные колготки и воздушные рюши. Модные тенденции весны-2021 0
06:19
Как в Лаврентьев день лечили зрение 0
06:01
Аномальные холода до -39°C придут в Алтайский край 11 февраля 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.