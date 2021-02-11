12 февраля в Китае будут праздновать один из самых главных праздников в стране – Новый год. Согласно лунному календарю, символом наступающего года станет Белый Металлический Бык. Рассказываем вам, почему в новогоднюю ночь китайцы надевают красные одежды, что они друг другу дарят и наряжают ли они новогоднюю ель.
Традиционные блюда китайского новогоднего стола очень символичны. К примеру, в последний день старого года китайцы собираются всей семьей и лепят китайские пельмени – цзяоцзы. Слово "цзяоцзы" означает смену чего-то, чередование. Именно поэтому китайский Новый год – обязательный повод приготовить это блюдо. В одном из пельменей обязательно прячут монетку, и тот человек, которому она достанется – будет счастлив в новом году.
На юге Китая очень популярен суп с клецками и длинной лапшой, которая символизирует долгую жизнь.
Также китайцы готовят цыпленка и рыбу целиком. Эти блюда символизируют процветание. Утка символизирует верность, яйца – плодородие, апельсины – удачу, рыба означает достаток и изобилие. Поэтому ни один новогодний стол не обходится без нее.
В Китае принято запускать фейерверки. Связано это с тем же чудовищем Нянь.
За несколько дней перед наступлением Нового года китайцы устраивают генеральную уборку в доме, что символизирует избавление от старого и приветствие нового.
Очень важной новогодней традицией является совместное фото всех собравшихся родственников. Самый старший мужчина – глава семьи – сидит в центре.
Традиционно китайские семьи собираются именно в Новый год, так как у китайцев не бывает отпусков. Поэтому длинные национальные выходные – время для путешествий. Этот 40-дневный период называется Чуньюнь – "весенняя транспортировка", которая известна как самая большая в мире ежегодная миграция.
Также в Китае существует традиция во время празднования Нового года дарить хозяевам дома два мандарина, а уходя, гости получают два других мандарина. Возникновение этой традиции связывают с тем, что на китайском языке "пара мандаринов" созвучно со словом "золото".
- До Нового года в Китае нужно "очистить" дом от пустых банок, чтобы в новом году не испытывать трудностей с финансами.
- В день празднования принято принимать гостей в комнате, где накрыт стол. Дурной приметой считается поздравление с Новым годом в спальне. Она сулит частые скандалы и разногласия.
- После Нового года нельзя пользоваться ножом сутки. Китайцы верят, что ножом можно отрезать себе путь к счастью и процветанию.
- Убираться в день праздника категорически запрещено. Тот, кто нарушит запрет, не увидит счастья в наступившем году.
- В течение трех дней после наступления Нового года нельзя изменять внешность: краситься, стричься и даже делать маникюр. Считается, что покровитель года должен запомнить каждого человека в лицо, чтобы вовремя прийти на помощь в трудную минуту.
- Во время празднования нельзя ссориться, выяснять отношения и плакать, иначе негатив будет преследовать человека весь год.
- Старую одежду необходимо сжечь, чтобы изменить судьбу к лучшему.
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