Кто платит за электричество на городских площадках во время праздничных мероприятий

"Кто платит за электричество, которое тратится на городских площадках во время проведения праздников, например, Дня города?" – обратился в редакцию Amic.ru читатель Илья*.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

– Электроэнергию оплачивает организатор мероприятия. Именно с ним мы заключаем договор. Места проведения праздников известны, и на этих площадках есть техническая возможность присоединения электрооборудования. При необходимости создания новой точки работа выполняется в обязательном порядке в течение 15 рабочих дней согласно Правилам технологического присоединения.

*Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС, которые регулярно проходят на портале Amic.ru. Другие поступившие вопросы горожан и ответы на них вы можете прочитать в нашей рубрике "Онлайн-конференции".

Ранее гендиректор БГЭС рассказал, что за подсветку-иллюминацию на домах платят собственники жилого помещения, так как наружное освещение дома относится к содержанию общего имущества и оплачивается за счет ОДН (КР на СОИ).