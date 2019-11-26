Почему в России ипотека дороже, чем в Германии, и стоит ли рефинансировать ставку

Что выгоднее: потребительский кредит или ипотечный, и почему в Германии ипотека дается под 1%, а в России процент гораздо выше, разъяснил читателям ИА "Амител" заместитель управляющего по розничному бизнесу банка "Открытие" в Алтайском крае Михаил Бердоносов во время онлайн-конференции на портале amic.ru. Самые интересные ответы публикуем в нашей рубрике "вопрос-ответ".
Михаил Бердоносов: Чтобы приблизиться к такой ставке, необходимо соответствующее состояние экономики и целого ряда взаимосвязанных факторов. Что происходит на Западе? Там ставки по вкладам в лучшем случае составляют 1%, а иногда и вовсе отрицательные – население по факту платит банку за сохранность своих средств, не зарабатывая на этом. Мы в России хотим, чтобы и ставка по вкладам была повыше и как минимум покрывала инфляцию, но и кредиты хотим дешевые. Банк привлекает деньги, к примеру, под 6%. При таком условии кредит будет выдаваться как минимум по ставке 8% (с учетом всех необходимых расходов). Зависимость здесь не прямая и процесс не линейный.
- Другие важные и интересные вопросы, касающиеся ипотечного кредитования, и ответы на них вы можете посмотреть по ссылке в нашей рубрике "онлайн-конференции". Напомним, вопросы от читателей портала amic.ru банк "Открытие" принимал с 20 по 22 ноября. Ответы на вопросы поступили 25 ноября 2019 г.
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Комментарии
Кто победил?
Потому что когда денег будет настолько много, что придется их пытаться съесть, их станут просто чисто символически раздавать, как в Германии.
Почему, почему. Потому что мы оплачиваем и свою ипотеку, и их ипотеку. У власти-то - их администрация.
Потому что наши правители думают, что у их гроба будут корманы и они непременно с собой все нахараное заберут...
26.11.2019 10:46
Медведь-шатун
не переживай, у них наследники найдутся, приберут не только деньги но и должности.
рефинансировать ставку
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так только эксперт может выразиться.
Вы это серьезно?
Потому что хозяева ФРС и ЕЦБ свои финансовые колонии:
1. переводят на валютное управление (currency board) это когда обязательства центрального банка (денежная база) полностью покрыты резервами в определенной иностранной валюте (см. гипертрофированное увеличение наших ЗВР)
2. для подавления технологического промышленного развития колонии держат повышенную ставку местного ЦБ, что фактически является стоимостью денег для местной экономики. Вспоминаем ставки до 200% годовых в 90х когда многие заводы были еще живы.
Для себя они всегда понижают ставку вплоть до отрицательных значений чтобы снизить инфляцию и эффективнее пережить кризис.
P.S.Бердоносов никогда этого не скажет, чтобы все думали что это Путин виноват, и надо менять его, а не систему.