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Почему в России ипотека дороже, чем в Германии, и стоит ли рефинансировать ставку

, ИА "Амител"
Эксперт банка "Открытие" отвечает на вопросы читателей портала amic.ru
Ипотека / Фото: pixabay.com

Ипотека / Фото: pixabay.com


Что выгоднее: потребительский кредит или ипотечный, и почему в Германии ипотека дается под 1%, а в России процент гораздо выше, разъяснил читателям ИА "Амител" заместитель управляющего по розничному бизнесу банка "Открытие" в Алтайском крае Михаил Бердоносов во время онлайн-конференции на портале amic.ru. Самые интересные ответы публикуем в нашей рубрике "вопрос-ответ".

1
Когда мы приблизимся к процентной ставке по ипотеке к уровню запада? В Германии нет даже 1%...

Михаил Бердоносов: Чтобы приблизиться к такой ставке, необходимо соответствующее состояние экономики и целого ряда взаимосвязанных факторов. Что происходит на Западе? Там ставки по вкладам в лучшем случае составляют 1%, а иногда и вовсе отрицательные – население по факту платит банку за сохранность своих средств, не зарабатывая на этом. Мы в России хотим, чтобы и ставка по вкладам была повыше и как минимум покрывала инфляцию, но и кредиты хотим дешевые. Банк привлекает деньги, к примеру, под 6%. При таком условии кредит будет выдаваться как минимум по ставке 8% (с учетом всех необходимых расходов). Зависимость здесь не прямая и процесс не линейный.

2
Что выгоднее – потребительский кредит или ипотека на одну и ту же сумму?
Михаил Бердоносов: Как правило, ставки по ипотечным кредитам всегда ниже, чем по потребительским, так как это обеспеченный кредит (под залог квартиры) и риски банка при этом ниже. И даже с учетом страховых программ, как правило, такие кредиты все равно дешевле. В последние годы заметна такая тенденция – люди стараются взять в ипотеку большую сумму даже при наличии собственных средств, чтобы затем свои средства вложить в ремонт или приобретение мебели и техники.
3
Увеличивается ли процент ипотеки (кредита) при отказе от страховки?
Михаил Бердоносов: При отказе от страховки риски банка увеличиваются, соответственно, увеличивается и процентная ставка по вашему кредиту.
4
1,5 года платим ипотеку под 9,5%. Сейчас ставки снизились. Нам платить еще 8,5 лет. Есть ли смысл рассматривать вариант рефинансирования?
Михаил Бердоносов: "Снижение ставки позволяет снизить свою кредитную нагрузку. Но оптимально это делать, если разница между новой ставкой и старой составляет от 1,5% и выше. Тогда это становится оправданно. Ведь будут еще дополнительные расходы на страхование".
  • Другие важные и интересные вопросы, касающиеся ипотечного кредитования, и ответы на них вы можете посмотреть по ссылке в нашей рубрике "онлайн-конференции"Напомним, вопросы от читателей портала amic.ru банк "Открытие" принимал с 20 по 22 ноября. Ответы на вопросы поступили 25 ноября 2019 г.

 на правах рекламы

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.11.2019 10:28
- гость -

Кто победил?

26.11.2019 10:30
- гость -

Потому что когда денег будет настолько много, что придется их пытаться съесть, их станут просто чисто символически раздавать, как в Германии.

26.11.2019 10:39
- гость -

Почему, почему. Потому что мы оплачиваем и свою ипотеку, и их ипотеку. У власти-то - их администрация.

26.11.2019 10:46
Медведь-шатун

Потому что наши правители думают, что у их гроба будут корманы и они непременно с собой все нахараное заберут...

26.11.2019 10:49
- гость -

26.11.2019 10:46
Медведь-шатун
не переживай, у них наследники найдутся, приберут не только деньги но и должности.

26.11.2019 11:00
гiсть

рефинансировать ставку
---
так только эксперт может выразиться.
Вы это серьезно?

26.11.2019 11:08
М

Потому что хозяева ФРС и ЕЦБ свои финансовые колонии:
1. переводят на валютное управление (currency board) это когда обязательства центрального банка (денежная база) полностью покрыты резервами в определенной иностранной валюте (см. гипертрофированное увеличение наших ЗВР)
2. для подавления технологического промышленного развития колонии держат повышенную ставку местного ЦБ, что фактически является стоимостью денег для местной экономики. Вспоминаем ставки до 200% годовых в 90х когда многие заводы были еще живы.
Для себя они всегда понижают ставку вплоть до отрицательных значений чтобы снизить инфляцию и эффективнее пережить кризис.
P.S.Бердоносов никогда этого не скажет, чтобы все думали что это Путин виноват, и надо менять его, а не систему.

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