Почему показания счетчиков за воду и свет принимают в разные даты

"Почему показания счетчиков за свет и воду принимают в разные даты? Не проще ли их синхронизировать, чтобы сразу отправить все данные?"* – спрашивает читатель amic.ru Александр.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

– У нас с водоканалом разная нормативная база для определения объема потребляемого ресурса. Кроме того, существенно отличаются методики расчетов. Такие правила установил законодатель, и мы не имеем права их менять по своему усмотрению. Передача показаний электросчетчика в указанные даты позволяет производить максимально корректное начисление платы за электроэнергию.



Однако вы можете передавать показания прибора учета в любой удобный для вас день. Законодательство этого не запрещает. При этом показания электросчетчика будут скорректированы расчетным методом на 25-е число. И именно такие скорректированные данные используются в расчетах и отражаются в квитанции.

*Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС на портале amic.ru. Со всеми вопросами и ответами вы можете ознакомиться в нашей рубрике онлайн-конференции.