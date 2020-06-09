Кто такая Федора?

Федора – сокращение от имени святой Феодоры. Эта девушка жила на рубеже III-IV вв. н.э. в египетской Александрии. Когда начались преследования христиан, Феодору арестовали и привели на суд. Девушка отказалась совершить обряд жертвоприношения. На вопрос "почему не замужем?" она ответила, что отказалась от семейных уз, решила остаться девственной и посвятить жизнь служению Богу.

В наказание Феодору отправили в блудный дом. Там между юношами разгорелась ссора за право быть первым. Этим воспользовался христианин Дидим. Он тайком пробрался в комнату к девушке и поменялся с ней одеждой. Феодора сбежала, но уже вскоре ее побег обнаружили. Дидима приговорили к смерти. На место казни пришла Феодора и предложила себя вместо своего заступника. Но в итоге отрубили головы обоим. Тела мучеников сожгли.