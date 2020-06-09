9 июня на Руси отмечают Федорин день. В этот день старались избегать ссор и сплетен и запрещали мести пол в доме. С чем связаны такие запреты и кто такая эта Федора – читайте в материале amic.ru.
Федора – сокращение от имени святой Феодоры. Эта девушка жила на рубеже III-IV вв. н.э. в египетской Александрии. Когда начались преследования христиан, Феодору арестовали и привели на суд. Девушка отказалась совершить обряд жертвоприношения. На вопрос "почему не замужем?" она ответила, что отказалась от семейных уз, решила остаться девственной и посвятить жизнь служению Богу.
В наказание Феодору отправили в блудный дом. Там между юношами разгорелась ссора за право быть первым. Этим воспользовался христианин Дидим. Он тайком пробрался в комнату к девушке и поменялся с ней одеждой. Феодора сбежала, но уже вскоре ее побег обнаружили. Дидима приговорили к смерти. На место казни пришла Феодора и предложила себя вместо своего заступника. Но в итоге отрубили головы обоим. Тела мучеников сожгли.
Этот день был отмечен особой приметой: на Федору нельзя было подметать пол в доме – считалось, будто таким образом "выносится сор из избы", что приводит к ссорам в семье. Кроме того, люди верили, что домовой забирается под веник и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с мусором.
В этот день в деревнях женщинам и девушкам запрещали останавливаться на улице и разговаривать друг с другом, нельзя было жаловаться, потому как считалось, что весть о худом житье в семье быстро разнесется по всей округе и принесет в дом еще больший разлад. Об этом дне в народе говорили: "Федора на язык колючая".
На Федорин день старались избегать ссор и споров. Считалось, что любая ссора может быстро перерасти в большой конфликт. Потому в некоторых селах 9 июня даже существовал обычай окатывать ссорившихся ведром воды, чтобы прекратить раздор в самом начале. Про спорщиков в этот день говорили: "Сцепились языками Федоры, накличут на избы беды горы".
Праздник необходимо посвятить работе – сделанное вернется сторицей. А если "прогулять", то все покроется сорницей.
В этот день хозяева задабривают домового кашей, молоком и печеньем. Все угощения оставляли для "хозяина дома" за печкой. Особенно старались задобрить домового в этот день люди, связанные с торговлей – бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль.
И именно с Федориного дня люди начинали собирать цветки тысячелистника – лекарственного растения.
- Если день ясный, и появились дождевые черви – будет гроза.
- Дым из трубы по земле стелется – к непогоде.
- Первый летний туман пришелся на Федорин день – к урожаю грибов.
- Дятел громко стучит в погожий день, значит, будет дождь.
- Если ветер дул с северо-запада, то ожидали ухудшения погоды, а также сильных дождей. Восточный ветер в этот день предвещал простудные болезни у людей и скота.
- В северных районах смотрели на рябину: большой цвет на ней означал, что будет хороший урожай овса.
- Первый летний туман пришелся на Федорин день – к урожаю грибов.
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