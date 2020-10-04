Народные приметы 4 октября. Что нужно сделать в Кондратьев день, чтобы стать богатым

Кого почитают верующие 4 октября?

4 октября Православная церковь вспоминает одного из апостолов от семидесяти (они были последователями Христа) – Кодрата Афинского и святых мучеников Ипатия и Андрея.

Святой Кодрат родился во второй половине I века. Он был епископом в Афинах и проповедовал Божье слово. Многих язычников он наставил на путь христианской веры. Известен святой еще и тем, что написал "Апологию" – защитную речь христиан для суда. Свое произведение он представил императору Адриану. Написанный труд произвел впечатление на правителя: он даже издал указ, который запрещал судить человека без улик.

Однажды толпа язычников напала на Кодрата и избила. Епископа посадили в темницу, в которой он умер от голода.

Епископ Ипатий и пресвитер Андрей жили в VIII веке и были защитниками уничтожаемых икон. Однажды мучеников схватили и бросили в тюрьму. Там их долго держали – в надежде, что они откажутся от веры и своих убеждений. Но святые были непреклонными. За это их приговорили к казни.