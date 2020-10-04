Народные приметы 4 октября. Что нужно сделать в Кондратьев день, чтобы стать богатым

4 октября отмечают народно-христианский праздник Кондрат да Ипат – день, посвященный земледелию и плодородию. Что известно об этом празднике и почему он так называется – читайте в материале amic.ru.
4 октября Православная церковь вспоминает одного из апостолов от семидесяти (они были последователями Христа) – Кодрата Афинского и святых мучеников Ипатия и Андрея.
Святой Кодрат родился во второй половине I века. Он был епископом в Афинах и проповедовал Божье слово. Многих язычников он наставил на путь христианской веры. Известен святой еще и тем, что написал "Апологию" – защитную речь христиан для суда. Свое произведение он представил императору Адриану. Написанный труд произвел впечатление на правителя: он даже издал указ, который запрещал судить человека без улик.
Однажды толпа язычников напала на Кодрата и избила. Епископа посадили в темницу, в которой он умер от голода.
Епископ Ипатий и пресвитер Андрей жили в VIII веке и были защитниками уничтожаемых икон. Однажды мучеников схватили и бросили в тюрьму. Там их долго держали – в надежде, что они откажутся от веры и своих убеждений. Но святые были непреклонными. За это их приговорили к казни.
На Руси Кондрата да Ипата считали днем плодородия и земледелия. Поэтому 4 октября крестьяне выходили в огород и удобряли навозом землю. Чтобы подбодрить себя в работе, мудрецы приговаривали: "Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата – будешь богатым".
С этого дня начинали замолотки. Для начала затапливали печи в овинах – специальных строениях для сушки снопов зерна (связки колосьев). Рядом собирались молотильщики, которые не только работали, но играли и пели песни. По традиции в этот день еще варили овсяную кашу. "Хозяину – хлеба ворошок, а молотильщикам – каши горшок", – говорили в народе.
Также в Кондратьев день было принято праздновать Дворы. 4 октября незамужние девушки приводили в порядок свой двор, а свахи ходили по деревне и проверяли, у какой девицы он красивее и чище. Если во дворе был беспорядок, то сваты сюда не заходили.
В первую очередь, в народный русский праздник не стоит лениться. Ведь иначе, по народному поверью, не видать богатства.
На Руси также верили, что в этот день лешие бесятся. Поэтому ходить в лес не стоит, иначе помощи ни от кого не получишь и дороги нужной не найдешь.
- 4 октября ясный и теплый день – зима будет с крепкими морозами.
- Резко похолодало на Кондрата да Ипата – жди ранней зимы.
- Днем похолодало, а вечером потеплело быть скорому ненастью. -
- Какая погода 4 октября, такая и весь месяц будет.
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