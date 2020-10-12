Чем известен Феофан?

Феофан жил в сирийском городе Газа (Малая Азия). Все его знали как доброго, отзывчивого и благочестивого христианина. Согласно житию, он был богатым, но помогал больным и бедным. Феофан всегда принимал в своем доме странников, которые не могли заплатить за ночлег. За такую щедрость народ и прозвал его Милостивым.

Однажды Феофан лишился всего своего благосостояния и имения. Но впереди его ждало еще более серьезное испытание – он потерял здоровье, а болезнь причиняла ему жуткие страдания. Как говорится в житие, его тело стало отекать и источать смрад. Но Феофан не сдавался и терпел.

Когда он умирал, началась страшная буря. Его жена переживала, что не сможет похоронить Феофана, как подобает. На что супруг утешил ее, сказав, что после его кончины буря прекратится по воле Божией. Так и произошло. А после смерти тело святого Феофана очистилось от гноя и стало источать целебное миро.

Также 12 октября Церковь вспоминает преподобного Кириака Отшельника. Он был родом из Коринфы и прожил 109 лет. Отшельником Кириака назвали потому, что в 70 лет он ушел в пустыню. Там он питался одними травами, которые силой молитвы святого становились съедобными. За время своего скитания молитвой он исцелил многих больных и бесноватых.