12 октября отмечают народно-христианский праздник Феофан Милостивый. Он назван в честь святого, которого Православная церковь вспоминает в этот день. При жизни Феофан был богатым, но всегда помогал бедным и нуждающимся. Поэтому на Руси в этот день старались поступать также. Какие традиции есть у этого народного праздника и что не стоит делать 12 октября – читайте в материале amic.ru.
Феофан жил в сирийском городе Газа (Малая Азия). Все его знали как доброго, отзывчивого и благочестивого христианина. Согласно житию, он был богатым, но помогал больным и бедным. Феофан всегда принимал в своем доме странников, которые не могли заплатить за ночлег. За такую щедрость народ и прозвал его Милостивым.
Однажды Феофан лишился всего своего благосостояния и имения. Но впереди его ждало еще более серьезное испытание – он потерял здоровье, а болезнь причиняла ему жуткие страдания. Как говорится в житие, его тело стало отекать и источать смрад. Но Феофан не сдавался и терпел.
Когда он умирал, началась страшная буря. Его жена переживала, что не сможет похоронить Феофана, как подобает. На что супруг утешил ее, сказав, что после его кончины буря прекратится по воле Божией. Так и произошло. А после смерти тело святого Феофана очистилось от гноя и стало источать целебное миро.
Также 12 октября Церковь вспоминает преподобного Кириака Отшельника. Он был родом из Коринфы и прожил 109 лет. Отшельником Кириака назвали потому, что в 70 лет он ушел в пустыню. Там он питался одними травами, которые силой молитвы святого становились съедобными. За время своего скитания молитвой он исцелил многих больных и бесноватых.
В этот день часто бывало пасмурно и падал снег. В народе еще приговаривали: "Феофан накинул на солнце кафтан". Крестьяне считали, что святой готов снять с себя последнюю рубаху, лишь бы кого одарить теплом. Вот и на солнце он накидывает свой кафтан, чтобы прикрыть озябшее по осени светило. Поэтому, согласно поверью, в эти дни становилось немного теплее.
На Феофана было принято смотреть в полночь на звезды. Множество ярких звезд в небе на Феофана сулило сухую осеннюю погоду. Наши предки так говорили о звездном небе: "На Феофана гляди в окошко – там репы полное лукошко". Но долго в небо смотреть не полагалось, чтобы избу не выстудить.
В народе Кириака Отшельника (по-другому – Отходника) считали покровителем странников и отшельников. Поэтому считалось, что если кто-то мимо дома проходил в этот день или просил еды, воды или крова, то его нужно было обязательно пригласить в дом, накормить и обогреть.
А вот охотники на Феофана отправлялись гулять по порошам и искать зайца. Обычно в это время уже лежал снег, а зайцы еще не успевали поменять летнюю шубку на зимнюю, поэтому становились легкой добычей. Поверье гласит: чем больше и жирнее добытый в этот день зверек, тем больше удачи принесет охотнику следующий год.
Известно, что охотники – люди суеверные. Они считают дурной приметой, если перед охотой встретят недоброжелателя, насмешника или женщину. Чтобы не сглазили удачу, охотник, завидев нежелательную особу, сворачивал с пути и шел другой дорогой. Если же недоброжелатель перешел ему дорогу, охотник возвращался домой и шел на промысел позже – уже по другому пути.
Если охота была удачной, то вечером в доме устраивали застолье с выпивкой, пирогами с капустой и охотничьими байками.
Считается, что 12 октября не стоит тратить много денег. Якобы если удастся сэкономить или не потратить ничего, то можно обрести достаток и финансовое благополучие в дальнейшем.
Также нельзя в этот день отказывать в помощи нуждающимся и жадничать. Поэтому следует откликаться на просьбы, подавать милостыню, угощать бездомных хлебом.
- Если ветер к вечеру стих, то несколько дней будет ясно.
- На Феофана опустился туман – жди теплых дней.
- Много ярких звезд 12 октября – значит, следующий урожай будет богатым.
Комментарии
ПОЙТИ РАБОТАТЬ, БЛЕН!!!
Работать. И не только на 12 октября.
Что касается конкретно 12го, то лучше всего:
- К тому же один человек, хотел передать ей очень большую сумму денег! Осталось только выяснить - кто!? ©
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