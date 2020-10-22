Четверг, 22 Октябрь, 07:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,03
€ 91,34
12°


1447335 +15700
Обь
0см -207

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Когда Рождественский пост в 2020 году и как к нему подготовиться

, ИА "Амител"
Зачем нужен Рождественский пост и как его провести
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Рождественский пост – это последний многодневный пост года. На 40 дней православные христиане ограничивают себя в еде и развлечениях, чтобы телесно и духовно подготовиться к Рождеству Христову. С какого числа начинается пост, как питаться и что нельзя делать в этот период – читайте в материале amic.ru. 

1
Когда начинается Рождественский пост в 2020 году?

Рождественский пост начинается 28 ноября 2020. А вот закончится он уже в 2021 году – 6 января, в рождественский Сочельник. Даты поста не переходящие, каждый год он проходит в одно и то же время.

Православные христиане постятся перед Рождеством Христовым ровно 40 дней (и в церковном уставе этот период именуется Четыредесятницей). Хотя так было не всегда – с IV до XII века пост длился всего неделю. Но в 1166 году на одном из Соборов при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле решено было сделать Рождественский пост сорокодневным – именно столько постился пророк Моисей перед тем, как получил от Бога заповеди.

"Пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись 40 дней и 40 ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь 40 дней, созерцаем и приемлем живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти", – говорил святитель Симеон Солунский.

2
Зачем нужен Рождественский пост?

Все многодневные посты подготавливают верующих к радостным великим праздникам. Великий пост – к Пасхе, Успенский – к Успению Божией Матери, а Рождественский – к Рождеству Христову.

Рождественский пост установлен для того, что верующие очистили себя как физически, так и духовно, и с чистой душой встретили рождение Иисуса. Сделать это можно через покаяние, молитву и пост.  Поэтому на 40 дней люди добровольно отказываются от пищи животного происхождения, развлечений и посвящают себя Богу, совершают добрые дела, помогают больным и немощным.

"Как Господь ущедрил нас плодами земли, так и мы во время этого поста должны быть щедры к бедным", – говорил святитель Лев Великий.

3
Как подготовиться к Рождественскому посту?
На самом деле особых правил для подготовки нет. Хоть Рождественский пост не такой строгий, как Великий, но он тоже требует выносливости и терпеливости. Верующим желательно заранее распределить свое время, чтобы посещать церковные богослужения или усердно молиться дома. А вот ограничения в пище рекомендованы не всем. Если плохо себя чувствуете, обязательно посоветуйтесь с врачом и священнослужителем: можно ли и нужно ли вам поститься и как это сделать, чтобы не навредить здоровью. 
4
Как питаться в Рождественский пост?

В Рождественский пост, согласно Типикону, нельзя есть молочные продукты, яйца и мясо. 

До 19 декабря – дня памяти святителя Николая – по понедельникам можно есть горячую пищу без масла, в среду и пятницу следует соблюдать сухоядение (можно есть овощи, фрукты, хлеб). В остальные дни – вторник, четверг, субботу и воскресенье – разрешены рыба, грибы, крупы с растительным маслом. Рыбу можно и в церковные праздники, которые выпадают на этот период.

После 19 декабря и до 2 января рыбу можно есть только в выходные, а в будни ее в рационе быть не должно. В предпразднество Рождества – с 2 по 6 января – рыбу нельзя есть во все дни, а добавлять в еду масло можно только в субботу и в воскресенье. 

Самый строгий день Рождественского поста – сочельник, 6 января. Существует даже традиция ничего не есть, пока на небе не появится первая звезда. Этот обычай связан с легендой о  явлении на небе звезды, которая известила волхвов о рождении Иисуса Христа. Только после того, как она зажглась, принято подавать сочиво – вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом.

Строгие правила питания во время Рождественского поста соблюдают церковные служители. А у мирян пост обычно мягче. К примеру, сухоядение они практикуют только с 2 по 6 января, а рыбу исключают из пищи только по средам и пятницам и в строгие январские дни поста, пишет "Фома".

5
Что нельзя делать в Рождественский пост?

Согласно церковному уставу, во время Рождественского поста не стоит веселиться, устраивать гулянки и развлекаться. Лучше потратить свободное время на благотворительность, помощь нуждающимся и молитву.

Ругаться матом, ссориться, гневаться, конфликтовать и совершать дурные поступки в этот период не стоит. Поэтому если в транспорте вам нахамят – просто промолчите, а лучше простите этого человека и живите дальше.

С алкоголем во время поста злоупотреблять не стоит. Немного вина позволяется только в выходные и праздничные дни. К примеру, на Новый год немного выпить можно.

Церковь считает, что Рождественский пост – это неподходящее время для венчания. Поэтому православным христианам лучше отложить время свадьбы на другой период. Хотя ЗАГСы не соблюдают церковных календарей, поэтому браки они регистрируют. 

И с интимными отношениями тоже не так все строго (но только если речь идет о супругах). В этом случае священники призывают думать в первую очередь о любви и учитывать потребности второй половины.

6
Всем нужно держать Рождественский пост?

Нет. Пост – это осознанное и добровольное решение человека. Строгий пост по монастырскому уставу соблюдают только монахи. А вот обычным людям совсем не обязательно придерживаться всех правил. Перед постом лучше обратитесь к священнику в местном храме и узнайте, какие послабления вы можете себе позволить.

Поститься нестрого могут также люди, которые болеют. Ведь ограничения в еде в этот период могут лишь нанести вред здоровью. Возможно, в некоторых ситуациях даже будет уместно проконсультироваться с врачом. Не поститься могут военнослужащие, а также беременные и дети. Впрочем, эти ограничения касаются еды, а вот от духовной части поста уклоняться не стоит никому.

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
07:03
Путин призвал активнее применять электронные трудовые книжки 0
06:47
Мошенники под видом спасателей обирают жителей Алтайского края 0
06:32
Батяня-вомбат. Праздник в честь самых милых животных отмечается в Австралии 0
06:17
Когда Рождественский пост в 2020 году и как к нему подготовиться 0
06:01
Дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 октября 0
23:54
Такой день. Бедственное положение котокафе и новые светофоры в Барнауле 0
23:39
Житель Алтайского края до смерти избил немощную 68-летнюю жену 0
23:23
Стилист рассказала о беспроигрышном способе выбора вещей в интернет-магазинах 0
22:56
Госдума продлила закон о выплатах на детей без подачи заявлений 0
22:40
Чубайс попросился у Путина на пенсию 0
22:21
Госдума в первом чтении приняла повышение НДФЛ для богатых 0
21:58
18-летний житель Алтайского края проник в дом и украл электроинструмент 0
21:38
Двухэтажную поликлинику построят в Алтайском крае 0
21:21
В России предложили отмечать День школьника 0
20:57
Алтайские следователи возбудили дело из-за многоэтажки, бьющей током 0
20:39
Дегтярев заявил, что "народных денег" в России давно нет 1
20:18
Хоккеисты "Динамо-Алтай" взяли реванш у "Красноярских Рысей" 0
19:59
Барнаулец назло бывшей возлюбленной разослал ее интимные фото родным и знакомым 0
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 206 0
19:12
Пропавшего в Барнауле пенсионера нашли живым 1
18:56
В Госдуме рассказали, как уменьшить количество абортов в России 4
18:42
"Мертвецки пьяный" водитель устроил ДТП, в котором пострадали дети 1
18:21
Ефремов выплатил компенсации оставшимся потерпевшим по делу о смертельном ДТП 0
17:59
Су-34 потерпел крушение на Дальнем Востоке 4
17:47
Рецидивист из Барнаула поджег дорогой автомобиль бывшей возлюбленной 2
17:36
Обильный снегопад прошел на Телецком озере. Фото 0
17:18
В России снизилось число подростковых преступлений 0
17:06
Житель Алтайского края поругался с ребенком и решил сжечь квартиру 4
16:55
У жителя Уфы выявили беременность и отправили его к гинекологу 6
16:44
В России предложили запретить рекламу в почтовых ящиках 2
16:33
На Алтайский край надвигаются дожди и штормовой ветер 1
16:18
Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда 15
16:06
Деньги нового поколения. Что нужно знать современному человеку о биткоине 0
15:55
Почти 90 млн рублей выделили на поддержку культуры в Алтайском крае 1
15:42
Российская школьница вручила повестки 30 призывникам 13
15:29
Швейцария может провести референдум о выплате каждому гражданину 7 тыс. евро 13
15:20
"Белочек жалко". Куница забрела в барнаульский парк 11
15:07
Программу АлтГТУ "Цифровой университет" поддержали в Минобрнауки России 0
14:56
В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей из-за COVID-19 3
14:45
Спасатели рассказали, как безопасно делать селфи 0
14:33
Еще 205 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 61
14:17
Спрос на вахтовиков в Барнауле вырос на 85% 3
14:05
159 человек заболели COVID-19 в Горном Алтае 2
13:51
Эксперт рассказала, что нельзя делать на балконе 9
13:39
Фото Ирины Шейк без одежды попало на обложку глянца 2
13:28
Более четверти работников Алтайского края получают дополнительный доход 4
13:15
Зрители возмутились поведением Насти Ивлеевой в "Орле и решке" 13
13:03
Котокафе в Барнауле может отдать питомцев в приют из-за кризиса 21
12:49
Россияне озвучили основные проблемы городов и деревень 1
12:37
Выходные в ноябре. Как отдыхаем в 2020 году? 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.