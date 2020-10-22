Рождественский пост – это последний многодневный пост года. На 40 дней православные христиане ограничивают себя в еде и развлечениях, чтобы телесно и духовно подготовиться к Рождеству Христову. С какого числа начинается пост, как питаться и что нельзя делать в этот период – читайте в материале amic.ru.
Рождественский пост начинается 28 ноября 2020. А вот закончится он уже в 2021 году – 6 января, в рождественский Сочельник. Даты поста не переходящие, каждый год он проходит в одно и то же время.
Православные христиане постятся перед Рождеством Христовым ровно 40 дней (и в церковном уставе этот период именуется Четыредесятницей). Хотя так было не всегда – с IV до XII века пост длился всего неделю. Но в 1166 году на одном из Соборов при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле решено было сделать Рождественский пост сорокодневным – именно столько постился пророк Моисей перед тем, как получил от Бога заповеди.
"Пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись 40 дней и 40 ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь 40 дней, созерцаем и приемлем живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти", – говорил святитель Симеон Солунский.
Все многодневные посты подготавливают верующих к радостным великим праздникам. Великий пост – к Пасхе, Успенский – к Успению Божией Матери, а Рождественский – к Рождеству Христову.
Рождественский пост установлен для того, что верующие очистили себя как физически, так и духовно, и с чистой душой встретили рождение Иисуса. Сделать это можно через покаяние, молитву и пост. Поэтому на 40 дней люди добровольно отказываются от пищи животного происхождения, развлечений и посвящают себя Богу, совершают добрые дела, помогают больным и немощным.
"Как Господь ущедрил нас плодами земли, так и мы во время этого поста должны быть щедры к бедным", – говорил святитель Лев Великий.
В Рождественский пост, согласно Типикону, нельзя есть молочные продукты, яйца и мясо.
До 19 декабря – дня памяти святителя Николая – по понедельникам можно есть горячую пищу без масла, в среду и пятницу следует соблюдать сухоядение (можно есть овощи, фрукты, хлеб). В остальные дни – вторник, четверг, субботу и воскресенье – разрешены рыба, грибы, крупы с растительным маслом. Рыбу можно и в церковные праздники, которые выпадают на этот период.
После 19 декабря и до 2 января рыбу можно есть только в выходные, а в будни ее в рационе быть не должно. В предпразднество Рождества – с 2 по 6 января – рыбу нельзя есть во все дни, а добавлять в еду масло можно только в субботу и в воскресенье.
Самый строгий день Рождественского поста – сочельник, 6 января. Существует даже традиция ничего не есть, пока на небе не появится первая звезда. Этот обычай связан с легендой о явлении на небе звезды, которая известила волхвов о рождении Иисуса Христа. Только после того, как она зажглась, принято подавать сочиво – вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом.
Строгие правила питания во время Рождественского поста соблюдают церковные служители. А у мирян пост обычно мягче. К примеру, сухоядение они практикуют только с 2 по 6 января, а рыбу исключают из пищи только по средам и пятницам и в строгие январские дни поста, пишет "Фома".
Согласно церковному уставу, во время Рождественского поста не стоит веселиться, устраивать гулянки и развлекаться. Лучше потратить свободное время на благотворительность, помощь нуждающимся и молитву.
Ругаться матом, ссориться, гневаться, конфликтовать и совершать дурные поступки в этот период не стоит. Поэтому если в транспорте вам нахамят – просто промолчите, а лучше простите этого человека и живите дальше.
С алкоголем во время поста злоупотреблять не стоит. Немного вина позволяется только в выходные и праздничные дни. К примеру, на Новый год немного выпить можно.
Церковь считает, что Рождественский пост – это неподходящее время для венчания. Поэтому православным христианам лучше отложить время свадьбы на другой период. Хотя ЗАГСы не соблюдают церковных календарей, поэтому браки они регистрируют.
И с интимными отношениями тоже не так все строго (но только если речь идет о супругах). В этом случае священники призывают думать в первую очередь о любви и учитывать потребности второй половины.
Нет. Пост – это осознанное и добровольное решение человека. Строгий пост по монастырскому уставу соблюдают только монахи. А вот обычным людям совсем не обязательно придерживаться всех правил. Перед постом лучше обратитесь к священнику в местном храме и узнайте, какие послабления вы можете себе позволить.
Поститься нестрого могут также люди, которые болеют. Ведь ограничения в еде в этот период могут лишь нанести вред здоровью. Возможно, в некоторых ситуациях даже будет уместно проконсультироваться с врачом. Не поститься могут военнослужащие, а также беременные и дети. Впрочем, эти ограничения касаются еды, а вот от духовной части поста уклоняться не стоит никому.
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