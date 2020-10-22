Как питаться в Рождественский пост?

В Рождественский пост, согласно Типикону, нельзя есть молочные продукты, яйца и мясо.

До 19 декабря – дня памяти святителя Николая – по понедельникам можно есть горячую пищу без масла, в среду и пятницу следует соблюдать сухоядение (можно есть овощи, фрукты, хлеб). В остальные дни – вторник, четверг, субботу и воскресенье – разрешены рыба, грибы, крупы с растительным маслом. Рыбу можно и в церковные праздники, которые выпадают на этот период.

После 19 декабря и до 2 января рыбу можно есть только в выходные, а в будни ее в рационе быть не должно. В предпразднество Рождества – с 2 по 6 января – рыбу нельзя есть во все дни, а добавлять в еду масло можно только в субботу и в воскресенье.

Самый строгий день Рождественского поста – сочельник, 6 января. Существует даже традиция ничего не есть, пока на небе не появится первая звезда. Этот обычай связан с легендой о явлении на небе звезды, которая известила волхвов о рождении Иисуса Христа. Только после того, как она зажглась, принято подавать сочиво – вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом.

Строгие правила питания во время Рождественского поста соблюдают церковные служители. А у мирян пост обычно мягче. К примеру, сухоядение они практикуют только с 2 по 6 января, а рыбу исключают из пищи только по средам и пятницам и в строгие январские дни поста, пишет "Фома".