Чем еще занимались на Дедовские плачи?

На Руси 7 ноября обязательно ходили на кладбище, приводили в порядок могилы перед грядущей зимой, зажигали церковную свечу. Есть и выпивать на погосте было не принято, как и оставлять еду на могилах.

А вот дома накрывали стол, на который ставили любимые блюда почивших родственников, и пекли поминальный пирог с капустой. Когда собравшиеся брали кусок пирога, то говорили: "Царство Небесное рабу Божиему (имя умершего). Пусть покоится с миром".

На Дедовские плачи нужно было обязательно помочь сиротам, нищим и обездоленным. "В сиротстве жить – день-деньской слезы лить", – говорили в народе. Поэтому о детях, которые остались без родителей, заботились всей деревней. И если они просили о помощи, то все вокруг реагировали на просьбу. И помогали чем могли – деньгами, кровом, одеждой или едой. В народе считали, что обманывать сироту – страшный грех.