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Народные приметы. Что нельзя делать 7 ноября, чтобы не остаться с пустыми карманами

, ИА "Амител"
Почему в этот день люди плакали навзрыд, а торговцы не ели хлеба
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

7 ноября отмечают народный праздник Дедовские плачи. На Руси в этот день люди ходили на кладбище и ревели горькими слезами. Зачем они так себя вели, какие традиции есть у праздника и что нельзя делать 7 ноября, чтобы не стать бедным, – читайте в материале amic.ru.

1
Почему 7 ноября было принято плакать?

Обычно в эту дату лил дождь или шел снег. Наши предки считали, что так в преддверии зимы рыдала сама природа. А значит, и людям полагалось плакать. Поэтому 7 ноября устраивали громкие поминальные плачи, во время которых вспоминали почивших дедов и прадедов. Поэтому праздник и назвали Дедовские плачи.

В первую очередь слезы лили девушки и женщины. Считалось, что чем громче они рыдают, тем счастливей будут зимой. Ведь вместе со слезами женщины отпускали все негативное, что накопилось в душе.

2
Чем еще занимались на Дедовские плачи?

На Руси 7 ноября обязательно ходили на кладбище, приводили в порядок могилы перед грядущей зимой, зажигали церковную свечу. Есть и выпивать на погосте было не принято, как и оставлять еду на могилах.

А вот дома накрывали стол, на который ставили любимые блюда почивших родственников, и пекли поминальный пирог с капустой. Когда собравшиеся брали кусок пирога, то говорили: "Царство Небесное рабу Божиему (имя умершего). Пусть покоится с миром". 

На Дедовские плачи нужно было обязательно помочь сиротам, нищим и обездоленным. "В сиротстве жить – день-деньской слезы лить", – говорили в народе. Поэтому о детях, которые остались без родителей, заботились всей деревней. И если они просили о помощи, то все вокруг реагировали на просьбу. И помогали чем могли – деньгами, кровом, одеждой или едой. В народе считали, что обманывать сироту – страшный грех.

3
Что нельзя делать 7 ноября?

В этот праздник женщинам запрещали плакать в подушку. Согласно суевериям, пух мог "запомнить" их рыдания и страдания. И если кто-нибудь на ней полежит, то сможет забрать с собой все выплаканные горести и беды. Согласно поверью, если уснуть на такой заплаканной подушке, то могут присниться кошмары. 

7 ноября ни в коем случае нельзя бездельничать и лениться. Иначе, согласно народной примете, можно скоро остаться без денег. 

Врать, лицемерить и лукавить в этот день не стоит, если не хотите прожить весь год в обмане и лжи.

Нельзя проявлять безразличие к сиротам и нищим. Иначе это приведет к голоду, бедности и болезням.

А вот людям, которые имеют отношение к торговле, на Дедовские плачи не стоит есть хлеб. Если нарушить этот запрет, то в будущем предстоят финансовые трудности. Торговцам зерном не стоило в этот день переезжать, иначе, согласно суеверию, можно было спугнуть удачу.

7 ноября не стоило смеяться до слез. В этот день было принято, наоборот, плакать. Поэтому те, кто предпочитал веселиться, могли накликать беды, а с ними и слезы.

4
Народные приметы 7 ноября
  • Если осиновые листья опали на землю лицом вверх, то зима будет морозной, а наоборот – мягкой.
  • Сухая погода 7 ноября – предвестник морозов и метели.
  • Звезды светят тусклым светом – день будет ненастным.
  • Много снега на Дедовские плачи – к урожаю.
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

7.11.2020 07:48
- гость -

чтобы не остаться с пустыми карманами, 7 ноября нельзя быть царем

7.11.2020 08:02
- гость -

Наши предки считали, что так в преддверии зимы рыдала сама природа.

Это было до того как ваши предки спустились с деревьев и начали ходить на двух ногах или после?

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