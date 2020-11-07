7 ноября отмечают народный праздник Дедовские плачи. На Руси в этот день люди ходили на кладбище и ревели горькими слезами. Зачем они так себя вели, какие традиции есть у праздника и что нельзя делать 7 ноября, чтобы не стать бедным, – читайте в материале amic.ru.
Обычно в эту дату лил дождь или шел снег. Наши предки считали, что так в преддверии зимы рыдала сама природа. А значит, и людям полагалось плакать. Поэтому 7 ноября устраивали громкие поминальные плачи, во время которых вспоминали почивших дедов и прадедов. Поэтому праздник и назвали Дедовские плачи.
В первую очередь слезы лили девушки и женщины. Считалось, что чем громче они рыдают, тем счастливей будут зимой. Ведь вместе со слезами женщины отпускали все негативное, что накопилось в душе.
На Руси 7 ноября обязательно ходили на кладбище, приводили в порядок могилы перед грядущей зимой, зажигали церковную свечу. Есть и выпивать на погосте было не принято, как и оставлять еду на могилах.
А вот дома накрывали стол, на который ставили любимые блюда почивших родственников, и пекли поминальный пирог с капустой. Когда собравшиеся брали кусок пирога, то говорили: "Царство Небесное рабу Божиему (имя умершего). Пусть покоится с миром".
На Дедовские плачи нужно было обязательно помочь сиротам, нищим и обездоленным. "В сиротстве жить – день-деньской слезы лить", – говорили в народе. Поэтому о детях, которые остались без родителей, заботились всей деревней. И если они просили о помощи, то все вокруг реагировали на просьбу. И помогали чем могли – деньгами, кровом, одеждой или едой. В народе считали, что обманывать сироту – страшный грех.
В этот праздник женщинам запрещали плакать в подушку. Согласно суевериям, пух мог "запомнить" их рыдания и страдания. И если кто-нибудь на ней полежит, то сможет забрать с собой все выплаканные горести и беды. Согласно поверью, если уснуть на такой заплаканной подушке, то могут присниться кошмары.
7 ноября ни в коем случае нельзя бездельничать и лениться. Иначе, согласно народной примете, можно скоро остаться без денег.
Врать, лицемерить и лукавить в этот день не стоит, если не хотите прожить весь год в обмане и лжи.
Нельзя проявлять безразличие к сиротам и нищим. Иначе это приведет к голоду, бедности и болезням.
А вот людям, которые имеют отношение к торговле, на Дедовские плачи не стоит есть хлеб. Если нарушить этот запрет, то в будущем предстоят финансовые трудности. Торговцам зерном не стоило в этот день переезжать, иначе, согласно суеверию, можно было спугнуть удачу.
7 ноября не стоило смеяться до слез. В этот день было принято, наоборот, плакать. Поэтому те, кто предпочитал веселиться, могли накликать беды, а с ними и слезы.
- Если осиновые листья опали на землю лицом вверх, то зима будет морозной, а наоборот – мягкой.
- Сухая погода 7 ноября – предвестник морозов и метели.
- Звезды светят тусклым светом – день будет ненастным.
- Много снега на Дедовские плачи – к урожаю.
Комментарии
чтобы не остаться с пустыми карманами, 7 ноября нельзя быть царем
Наши предки считали, что так в преддверии зимы рыдала сама природа.
Это было до того как ваши предки спустились с деревьев и начали ходить на двух ногах или после?