Как отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы и что нельзя делать в этот день

4 декабря православные верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из великих христианских праздников, который связан с событием земной жизни Девы Марии. В народе же этот день считали началом настоящей зимы и боялись устраивать пышные застолья. Что это за праздник такой, какие традиции у него есть и что еще запрещалось делать 4 декабря – читайте в материале amic.ru.
Согласно преданию, у святого Иоакима и святой Анны долго не было детей. Во время молитвы они дали обет: если у них все же родится ребенок, посвятить его на служение Богу. Вскоре Анна родила девочку, которую назвали Марией. До трех лет она жила со своей семьей в Назарете. А после родители в сопровождении близких и родных с зажженными свечами в руках отвели дочь в Иерусалимский храм.
На входе путников встретили священники. В храм вела лестница длиной в пятнадцать высоких ступеней. Но маленькая Мария смогла их быстро и легко преодолеть, чем удивила присутствующих. На вершине лестницы ее ждал первосвященник, чтобы благословить. Это был святой Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи. Захарии было откровение от Господа, и он ввел Марию в Святая Святых – место, куда разрешалось входить лишь первосвященнику, да и то всего один раз в год.После этого Иоаким и Анна вернулись домой, а девочка осталась в храме. Здесь она под надзором и руководством благочестивых наставниц обучалась Священному Писанию, проводила много времени за молитвой и рукоделием. При храме Мария прожила до 12 лет (по другим источникам – до 14 или 15 лет), до своего обручения с праведным Иосифом.
Поскольку Введение в храм Пресвятой Богородицы – большой праздник, даже для постящихся предусмотрено небольшое послабление в плане питания.
В этот день разрешается подавать на стол рыбные блюда и выпить бокал вина, даже если этот праздник приходится на среду или пятницу, когда следует соблюдать сухоядение.
4 декабря на утренних службах в церквях поются специальные песнопения, а священнослужители в этот день одеты в белые или голубые облачения. В день Введения во храм Пресвятой Богородицы принято приводить детей на первую исповедь. По православной традиции исповедоваться начинают с семи лет. В этот день в своих проповедях священники говорят о том, как важно приобщать детей к вере.
На Руси праздник называли коротко – Введением. Для народа этот день ассоциировался не только с Богородицей, но и началом настоящей зимы. "Введение пришло – зиму привело", – говорили крестьяне. Согласно поверью, в этот праздник сама Зима, которую на Руси представляли в белоснежной шубе и на тройке лошадей, проезжала по улицам городов и деревень. И своим дыханием она рисовала ледяные узоры на окнах.
С Введения начиналась зимняя торговля, так называемые Введенские ярмарки. И продавали на них сани. Без них в снежный сезон было никак не обойтись.
Наблюдая за погодой в этот день, крестьяне предсказывали, каким будет урожай. К примеру, мороз и солнце сулило хороший урожай, а вот пасмурная погода предвещала неплодородный год. Если же 4 ноября был морозным, то все рождественские дни были тоже холодными.
По народным поверьям, 4 декабря нельзя устраивать пышные застолья. Считалось, что они могут перерасти в большие семейные неприятности. Поэтому в этот день готовили скромный ужин и за стол садились узким кругом: только члены семьи.
Запрещалось в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы шить, стирать, убирать и заниматься другими домашними делами.
На Руси верили, что 4 декабря нельзя копать землю лопатой. А того, кто нарушит этот запрет, ожидал плохой урожай в будущем году.
В долг 4 декабря тоже старались не давать, чтобы не отдать богатство свое. Да и отданные деньги вернут нескоро.
- Первый снег пошел до Введения – значит, быстро растает.
- Мороз 4 декабря предвещал снежную и холодную зиму.
- Если на Введение ударил мороз, то лето будет жарким.
- Какая погода 4 декабря, такая и будет на Рождество.
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