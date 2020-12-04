Как отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы и что нельзя делать в этот день

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Что это за праздник?

Согласно преданию, у святого Иоакима и святой Анны долго не было детей. Во время молитвы они дали обет: если у них все же родится ребенок, посвятить его на служение Богу. Вскоре Анна родила девочку, которую назвали Марией. До трех лет она жила со своей семьей в Назарете. А после родители в сопровождении близких и родных с зажженными свечами в руках отвели дочь в Иерусалимский храм.

На входе путников встретили священники. В храм вела лестница длиной в пятнадцать высоких ступеней. Но маленькая Мария смогла их быстро и легко преодолеть, чем удивила присутствующих. На вершине лестницы ее ждал первосвященник, чтобы благословить. Это был святой Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи. Захарии было откровение от Господа, и он ввел Марию в Святая Святых – место, куда разрешалось входить лишь первосвященнику, да и то всего один раз в год.

После этого Иоаким и Анна вернулись домой, а девочка осталась в храме. Здесь она под надзором и руководством благочестивых наставниц обучалась Священному Писанию, проводила много времени за молитвой и рукоделием. При храме Мария прожила до 12 лет (по другим источникам – до 14 или 15 лет), до своего обручения с праведным Иосифом.