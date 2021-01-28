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Когда Сретение Господне в 2021 году и что это за праздник?

, ИА "Амител"
Католики и православные отмечают его в разные даты
Фото: mitropolia-varna.org

Фото: mitropolia-varna.org

Совсем скоро православные христиане будут отмечать один из самых важных религиозных праздников – Сретение Господне. Правда, православные и католики отмечают его в разные дни. И первыми его отметят западные христиане. Рассказываем, что это за праздник, какого числа Сретение и что нельзя (а что можно и нужно) делать в этот день.

1
Какого числа Сретение Господне?
Как и всегда – 15 февраля. А вот католики отмечают Сретение двумя неделями раньше – 2 февраля. Из-за этого некоторые путаются в датах праздника, хотя они неизменны каждый год (почти). Разница в датах возникла из-за того, что католическая и православная Церкви живут по разным календарям. Католики в свое время остались верны юлианскому календарю, а православные перешли на григорианский.
2
А чем православное Сретение отличается от католического?
Пожалуй, единственное серьезное различие – даты. В остальном праздник у западных и восточных христиан един. Традиции, запреты и народные приметы очень схожи.
3
Что это вообще за праздник?

На Сретение Господне христиане чтут знаковую встречу ("сретение" – встреча в переводе с греческого) младенца Иисуса Христа с праведным старцем Симеоном Богоприимцем. Таким был обряд очищения у иудеев: мать приходила с сыном в храм на 40-й день после родов и приносила там "очистительную жертву" – ягненка и голубя. Но бедным разрешалось заменить ягненка второй голубкой. Так поступила и мать Иисуса, Мария: семья испытывала нужду.

Симеон Богоприимец был в храме толковником: переводил Священное Писание с еврейского языка на греческий. По преданию, одно из предсказаний Писания гласило, что непорочная дева родит ребенка. Симеон решил, что это ошибка, и собирался исправить "дева" на "жена". В этот момент к толковнику явился ангел, объявив, что пророчество на самом деле верное. И Симеон не умрет, пока не убедится в этом лично. 

Согласно легендам, ждать этого Симеону пришлось еще 300 лет. До того самого дня, как к храму пришли Мария и Иосиф с Иисусом. Симеон взял младенца на руки и произнес слова, которые впоследствии стали молитвой: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…" По преданию, старик умер в тот же миг, прожив в итоге 360 лет.

В христианстве эта встреча имеет еще и философский смысл. Считается, что это первая встреча языческого мира и христианства, встреча человечества с Богом.

3
Какие традиции празднования Сретения? 

Главная традиция на Сретение – освящение свечей. Другое название праздника в Римско-католической церкви – День свечей. Благословляют их перед праздничным богослужением. Там же освящают и воду. Верующие приходят в церковь и молятся. А затем приносят домой освященные сретенские свечи. В этот же день их зажигают дома перед иконой.

Они считаются особенными: христиане хранят их на протяжении всего года и зажигают в самые тяжелые моменты. Например, во время болезней, семейных неурядиц или серьезных конфликтов. И обращаются с молитвой к Сыну Божьему.

4
Что нельзя делать католикам на Сретение Господне?

Как и в другие церковные праздники, верующим на Сретение не рекомендуется выполнять тяжелую или грязную работу. Также нежелательно в этот день стирать, шить и делать уборку. Уезжать далеко от дома на Сретение тоже не нужно: считается, что возвращение будет трудным и долгим. Еще одно название праздника – Очищение Марии. Предполагается, что в этот день каждый верующий должен очиститься духом. А потому ругаться, ввязываться в конфликты и сквернословить Церковь не рекомендует.

Гадать тоже запрещено. Хотя Церковь и в любой другой день против разного рода магии.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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