Когда Сретение Господне в 2021 году и что это за праздник?

Что это вообще за праздник?

На Сретение Господне христиане чтут знаковую встречу ("сретение" – встреча в переводе с греческого) младенца Иисуса Христа с праведным старцем Симеоном Богоприимцем. Таким был обряд очищения у иудеев: мать приходила с сыном в храм на 40-й день после родов и приносила там "очистительную жертву" – ягненка и голубя. Но бедным разрешалось заменить ягненка второй голубкой. Так поступила и мать Иисуса, Мария: семья испытывала нужду.

Симеон Богоприимец был в храме толковником: переводил Священное Писание с еврейского языка на греческий. По преданию, одно из предсказаний Писания гласило, что непорочная дева родит ребенка. Симеон решил, что это ошибка, и собирался исправить "дева" на "жена". В этот момент к толковнику явился ангел, объявив, что пророчество на самом деле верное. И Симеон не умрет, пока не убедится в этом лично.

Согласно легендам, ждать этого Симеону пришлось еще 300 лет. До того самого дня, как к храму пришли Мария и Иосиф с Иисусом. Симеон взял младенца на руки и произнес слова, которые впоследствии стали молитвой: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…" По преданию, старик умер в тот же миг, прожив в итоге 360 лет.

В христианстве эта встреча имеет еще и философский смысл. Считается, что это первая встреча языческого мира и христианства, встреча человечества с Богом.