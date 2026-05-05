Жители Алтайского края продолжают голосовать за благоустройство территорий в 2027 году

Более 30 тысяч человек уже выбрали пространства для обновления

05 мая 2026, 11:00, ИА Амител

Сцена. Выступление коллектива / Фото: аккаунт Виктора Томенко в "Максе"

Более 30 тысяч жителей Алтайского края уже отдали свой голос за общественные территории, которые обновят в следующем году. Голосование проходит по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и продлится до 12 июня 2026 года.

На что влияет выбор жителей?

По итогам голосования в регионе сформируют перечень парков, скверов и других общественных пространств, которые войдут в планы благоустройства на 2027 год. Чем активнее жители поддерживают объекты, тем выше шанс привлечь средства на их обновление.

"Всероссийское голосование — рабочий инструмент, чтобы привлечь дополнительное федеральное финансирование, а значит — получить возможность быстрее обновлять любимые парки, скверы, другие общественные пространства", — сказал в своем аккаунте в "Максе" губернатор Виктор Томенко.

По словам главы региона, именно благодаря таким механизмам уже обновили ряд популярных мест отдыха. Среди них — барнаульские парки "Изумрудный", "Центральный" и "Юбилейный", которые сегодня стали площадками для прогулок и проведения крупных мероприятий.

Виктор Томенко / Фото: аккаунт губернатора в "Максе"

Где уже идут работы?

Параллельно в крае продолжается благоустройство территорий, выбранных ранее. Например, в Рубцовске в начале апреля приступили к обновлению Детского парка. На эти цели направили 35 млн рублей.

В Бийске в текущем сезоне приведут в порядок площадь Ленина. Кроме того, работы запланированы в Заринске, Алейске и Камне-на-Оби — там обновят пешеходные зоны.

Трактор. Обновление территории / Фото: аккаунт Виктора Томенко в "Максе"

Всего в 2026 году благоустроят 82 общественные территории в 40 муниципалитетах. На эти цели предусмотрено более 570 млн рублей.