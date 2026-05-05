Показатель вырос на 1,5 % за месяц по данным Центробанка

05 мая 2026, 10:57, ИА Амител

Отказ в кредите / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Наибольший рост просроченной задолженности по кредитам в марте по сравнению с февралем зафиксирован в Краснодарском крае, Северной Осетии и Калмыкии.

Такие данные приводит РИА Новости на основании анализа информации Центробанка. Так, показатель в Краснодарском крае увеличился на 1,6 %, в Северной Осетии — на 1,5 %, а в Калмыкии — на 1,3 %.

В пятерку регионов с наибольшим ростом просрочек также вошли Санкт‑Петербург и Крым: в этих субъектах РФ объем просроченной кредитной задолженности за месяц вырос на 0,9 %.

Ранее сообщалось, что каждый третий кредит россияне оформляют на ремонт. Рост кредитования на ремонт отражает стремление людей улучшить качество жизни здесь и сейчас, не дожидаясь идеальных условий.