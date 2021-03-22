11 идей, чем заняться на каникулах в Барнауле. Расписание на каждый день недели

Самая длинная и самая трудная четверть наконец-то закончилась, и наступили долгожданные каникулы. Но теперь родители размышляют, чем занять ребёнка, чтобы он не тратил время на гаджеты и интернет. А дети мечтают, чтобы родители не мешали им круто отдыхать. Amic.ru знает, как примирить обе стороны. Мы составили расписание занятий на каждый день каникул, которое поможет порадовать маму с папой и повеселиться самому. Как успеть всё и при этом набраться сил, энергии и впечатлений за короткую неделю отдыха – читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
День 1. Хорошенько выспаться
Да. Сон лучше всего восстанавливает силы. А потому, уходя на работу, не будите детей. Дайте им сегодня поспать столько, сколько душа пожелает. Тем более что позади длинная зима с серыми унылыми днями, накопившаяся усталость и весенний авитаминоз. Организм ребёнка действительно ослаблен, а полноценный сон поможет восстановиться и сбросить накопившееся напряжение.
Кстати, врачи говорят, что лучше всего восстанавливает силы сон на свежем воздухе или в прохладном помещении. Поэтому перед сном стоит открыть окно, укрыться одеялом и наслаждаться.
И да, нет ничего зазорного в том, чтобы ещё раз вздремнуть днём. Короткий сон в обеденное время позволит вам восстановиться к вечеру, который вы можете посвятить своему хобби.
День 2. Попробовать себя в музыке
Почему нет, а вдруг у вас талант? Проверить это поможет пробный урок в музыкальной школе-студии. Там вы сможете научиться вокалу или игре на музыкальных инструментах. Выбор огромен: акустическая и электрогитара, пианино и барабаны и так далее. Кроме того, это отличная возможность найти новых друзей с общими интересами.
Профессиональные педагоги и индивидуально составленная программа сделают обучение эффективным, а дружелюбная атмосфера заставит растаять даже очень "колючего" подростка. Мы точно знаем: попробовать стоит. В интернете множество школ, которые проводят пробные уроки по доступным ценам и даже бесплатно. Если вам лень искать, можете записаться на пробный урок по музыке здесь.
День 3. Сходить в кино с друзьями
Классный фильм, на который можно сходить как с друзьями, так и вместе с младшими братьями-сёстрами. А можно объединиться всем вместе. Кинолента "Пальма" рассказывает историю об овчарке, хозяин которой улетает за границу. Верную собаку не берут на борт и оставляют прямо на лётном поле. Овчарка каждый день встречает самолёты в надежде, что хозяин вернулся. Мальчик Коля – тоже новенький в аэропорту. Он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Собака и мальчик становятся лучшими друзьями. Но однажды хозяин Пальмы возвращается. Потеряет ли Коля друга, узнаете, если сходите в кино. Возрастная категория фильма 6+.
День 4. Навести порядок
Спорим, у вас не было времени заняться уборкой своей комнаты среди учебных будней. Ну а теперь отговорки закончились, ведь у вас каникулы. Поверьте, начинать новую четверть в чистой комнате куда приятнее. Эзотерики говорят, что порядок вокруг тебя приводит в порядок и твою жизнь. Вдруг и в учёбе всё само собой наладится?
Кстати, беспорядок может быть не только в комнате, но и в электронных устройствах. Наверняка рабочий стол компьютера ломится от ненужных файлов, а телефон постоянно выдаёт сообщение "память заканчивается". Самое время разобраться с этим бардаком.
Очистите память компьютера от старых домашних работ и презентаций. Удалите со смартфона ненужные фотографии. Также можете обновить плейлист – правильная музыка может подарить хорошее настроение и настроить на будущие учебные победы. Если не можете подобрать песни сами, мы рекомендуем инструментальные композиции.
Весь процесс может занять не один час, но дело это не только полезное, но и весёлое. В недрах вашего компьютера могут быть спрятаны забавные фотографии, о которых вы уже забыли. Ну а ещё, поверьте, родители оценят ваш порыв к чистоте.
День 5. Провести время на свежем воздухе
После дня, посвящённого уборке разбросанных вещей, самое время проветриться на улице. Прогуляйтесь по городу, встретьтесь с друзьями за обедом, сходите покататься на сноуборде, пока не растаял весь снег. Сделать этом можно в горнолыжном комплексе "Авальман" (Абаканская, 3г). Если у вас нет подходящего инвентаря – не беда. Всё необходимое вы можете взять напрокат прямо там, причём как в комплекте, так и по отдельности, на период от часа до суток.
За хорошим настроением можете отправиться на каток, которых в нашем городе великое множество. Пора сказать зиме до свидания и на прощание как следует повеселиться.
День 6. Научиться готовить
Готовить нужно уметь каждому. Даже тем, кто ещё живёт с родителями. Кроме того, это очень весело. Примерить на себя роль шеф-повара вы можете в "Студии вкуса" (пр. Красноармейский, 108). Во время мастер-класса вы научитесь готовить салат, горячее блюдо и десерт. А ещё – домашний напиток и итальянскую пшеничную лепёшку. Позитивные эмоции, вкусное меню, развлекательный формат общения с шефом – это то, что нужно для хорошего времяпрепровождения. А представьте, как вы удивите маму, приготовив дома такой ужин!
А если вы любите сладенькое, то вас ждут на мастер-классах в студии кондитерского мастерства "Глазурь" (ул. Геодезическая, 47е).
Школьникам будет интересно попробовать создать сладости своими руками, а родителям – найти для себя новые кулинарные приёмы. Здесь вас научат готовить капкейки, творожной пирог, зефир, кремовый торт и много чего ещё. Вдруг именно вы – тот самый лучший повар на свете?
День 7. Изготовить посуду
Можно своими руками слепить вазу, красивую тарелку, кружку, ну или что получится, в гончарной мастерской "Колокол" (пр. Социалистический, 76). Здесь вас научат работать руками и отдыхать душой. Вы также можете позвать друзей и вместе насладиться уютной и красивой обстановкой, посмеяться над ошибками друг друга, перемазаться глиной и вылепить настоящий шедевр для украшения интерьера.
Чем ещё заняться на весенних каникулах?
Сходить в занимательный музей
Изучать историю живописи или разглядывать чучела животных, возможно, будет интереснее старшеклассникам, а вот школьникам 1-5 классов больше подойдёт игровой формат познания мира. Об этом позаботились в музее наук "Как-так?" (проспект Ленина, 147в). Здесь дети смогут не только наблюдать за эффектными опытами и экспериментами, но и поучаствовать в них. Ребята узнают, можно ли использовать яблоко или картошку вместо батарейки, увидят, как взрывается водородная бомба, смогут подержать пламя в руке и пострелять из воздушной пушки. В музее не только показывают красивые и удивительные опыты, но ещё и подробно объясняют, как всё устроено и при чём здесь наука.
Рисовать картины
Попробовать себя в роли настоящего художника можно в арт-галерее "Бандероль" (ул. Пролетарская, 139). Здесь проводят мастер-классы по рисованию на холсте. Грамотные педагоги помогут разбудить творческое начало в каждом ребёнке и каждом взрослом. Тему картины выбираете сами. Интерьерная живопись, абстракция, пейзажи, поп-арт и всё, что только можете вообразить или захотеть. Можно даже принести любимую фотографию, а педагоги галереи помогут воссоздать её на холсте.
Рисовать песком
Существует поверье, что песок, как и вода, способен впитывать негативную энергетику. Проверьте сами в студии рисования песком Sandland (ул. Попова, 194). К тому же такое рисование способствует развитию воображения и оригинального мышления, а ещё помогает снять эмоциональное напряжение, накопившееся во время учёбы. Поэтому такое занятие – это не просто увлекательное времяпрепровождение, но и эффективная терапия, которая будет полезна школьникам. К тому же это круто: научиться создавать сказку своими руками.
А если серьёзно?
Вам кажется, что, кроме развлечений, ребёнок должен заняться ещё и чем-то серьёзным, чтобы не оторваться от учебного процесса? Не проблема. Во время весенних каникул в Алтайском крае пройдёт более 100 образовательно-развлекательных программ. Выбирайте то, что вам нравится.
Среди них:
- региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" (28 марта);
- XVII краевой конкурс социально значимых, социально активных и социально-образовательных проектов "Я – гражданин России" (с 2 по 31 марта);
- краевой конкурс-фестиваль театральных коллективов "Театральная карета" (с 25 по 27 марта);
- краевой фестиваль по скалолазанию "Вертикаль 2021" (с 27 по 28 марта).
Список всех планирующихся мероприятий вы можете посмотреть на сайте "Каникулы 22".
Комментарии
"Молодцы" тупо прорекламировали конторы, которые за этот досуг для детей, возьмут немаленькие деньги!
А СЛАБО было написать бесплатные развлечения для детей??? или таких уже не осталось??