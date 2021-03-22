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11 идей, чем заняться на каникулах в Барнауле. Расписание на каждый день недели

, ИА "Амител"
Мы составили расписание на каждый день каникул, чтобы школьники могли круто и весело отдохнуть

Самая длинная и самая трудная четверть наконец-то закончилась, и наступили долгожданные каникулы. Но теперь родители размышляют, чем занять ребёнка, чтобы он не тратил время на гаджеты и интернет. А дети мечтают, чтобы родители не мешали им круто отдыхать. Amic.ru знает, как примирить обе стороны. Мы составили расписание занятий на каждый день каникул, которое поможет порадовать маму с папой и повеселиться самому. Как успеть всё и при этом набраться сил, энергии и впечатлений за короткую неделю отдыха – читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

День 1. Хорошенько выспаться

Да. Сон лучше всего восстанавливает силы. А потому, уходя на работу, не будите детей. Дайте им сегодня поспать столько, сколько душа пожелает. Тем более что позади длинная зима с серыми унылыми днями, накопившаяся усталость и весенний авитаминоз. Организм ребёнка действительно ослаблен, а полноценный сон поможет восстановиться и сбросить накопившееся напряжение.

Кстати, врачи говорят, что лучше всего восстанавливает силы сон на свежем воздухе или в прохладном помещении. Поэтому перед сном стоит открыть окно, укрыться одеялом и наслаждаться.

И да, нет ничего зазорного в том, чтобы ещё раз вздремнуть днём. Короткий сон в обеденное время позволит вам восстановиться к вечеру, который вы можете посвятить своему хобби. 

День 2. Попробовать себя в музыке

Почему нет, а вдруг у вас талант? Проверить это поможет пробный урок в музыкальной школе-студии. Там вы сможете научиться вокалу или игре на музыкальных инструментах. Выбор огромен: акустическая и электрогитара, пианино и барабаны и так далее. Кроме того, это отличная возможность найти новых друзей с общими интересами.

Профессиональные педагоги и индивидуально составленная программа сделают обучение эффективным, а дружелюбная атмосфера заставит растаять даже очень "колючего" подростка. Мы точно знаем: попробовать стоит. В интернете множество школ, которые проводят пробные уроки по доступным ценам и даже бесплатно. Если вам лень искать, можете записаться на пробный урок по музыке здесь.

День 3. Сходить в кино с друзьями

Классный фильм, на который можно сходить как с друзьями, так и вместе с младшими братьями-сёстрами. А можно объединиться всем вместе. Кинолента "Пальма" рассказывает историю об овчарке, хозяин которой улетает за границу. Верную собаку не берут на борт и оставляют прямо на лётном поле. Овчарка каждый день встречает самолёты в надежде, что хозяин вернулся. Мальчик Коля – тоже новенький в аэропорту. Он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Собака и мальчик становятся лучшими друзьями. Но однажды хозяин Пальмы возвращается. Потеряет ли Коля друга, узнаете, если сходите в кино. Возрастная категория фильма 6+.

День 4. Навести порядок

Спорим, у вас не было времени заняться уборкой своей комнаты среди учебных будней. Ну а теперь отговорки закончились, ведь у вас каникулы. Поверьте, начинать новую четверть в чистой комнате куда приятнее. Эзотерики говорят, что порядок вокруг тебя приводит в порядок и твою жизнь. Вдруг и в учёбе всё само собой наладится?

Кстати, беспорядок может быть не только в комнате, но и в электронных устройствах. Наверняка рабочий стол компьютера ломится от ненужных файлов, а телефон постоянно выдаёт сообщение "память заканчивается". Самое время разобраться с этим бардаком.

Очистите память компьютера от старых домашних работ и презентаций. Удалите со смартфона ненужные фотографии. Также можете обновить плейлист – правильная музыка может подарить хорошее настроение и настроить на будущие учебные победы. Если не можете подобрать песни сами, мы рекомендуем инструментальные композиции.

Весь процесс может занять не один час, но дело это не только полезное, но и весёлое. В недрах вашего компьютера могут быть спрятаны забавные фотографии, о которых вы уже забыли. Ну а ещё, поверьте, родители оценят ваш порыв к чистоте.

День 5. Провести время на свежем воздухе

После дня, посвящённого уборке разбросанных вещей, самое время проветриться на улице. Прогуляйтесь по городу, встретьтесь с друзьями за обедом, сходите покататься на сноуборде, пока не растаял весь снег. Сделать этом можно в горнолыжном комплексе "Авальман" (Абаканская, 3г). Если у вас нет подходящего инвентаря – не беда. Всё необходимое вы можете взять напрокат прямо там, причём как в комплекте, так и по отдельности, на период от часа до суток.

За хорошим настроением можете отправиться на каток, которых в нашем городе великое множество. Пора сказать зиме до свидания и на прощание как следует повеселиться.

День 6. Научиться готовить

Готовить нужно уметь каждому. Даже тем, кто ещё живёт с родителями. Кроме того, это очень весело. Примерить на себя роль шеф-повара вы можете в "Студии вкуса" (пр. Красноармейский, 108). Во время мастер-класса вы научитесь готовить салат, горячее блюдо и десерт. А ещё – домашний напиток и итальянскую пшеничную лепёшку. Позитивные эмоции, вкусное меню, развлекательный формат общения с шефом – это то, что нужно для хорошего времяпрепровождения. А представьте, как вы удивите маму, приготовив дома такой ужин!

А если вы любите сладенькое, то вас ждут на мастер-классах в студии кондитерского мастерства "Глазурь" (ул. Геодезическая, 47е).

Школьникам будет интересно попробовать создать сладости своими руками, а родителям – найти для себя новые кулинарные приёмы. Здесь вас научат готовить капкейки, творожной пирог, зефир, кремовый торт и много чего ещё. Вдруг именно вы – тот самый лучший повар на свете?

День 7. Изготовить посуду

Можно своими руками слепить вазу, красивую тарелку, кружку, ну или что получится, в гончарной мастерской "Колокол" (пр. Социалистический, 76). Здесь вас научат работать руками и отдыхать душой. Вы также можете позвать друзей и вместе насладиться уютной и красивой обстановкой, посмеяться над ошибками друг друга, перемазаться глиной и вылепить настоящий шедевр для украшения интерьера.

Чем ещё заняться на весенних каникулах?

Сходить в занимательный музей

Изучать историю живописи или разглядывать чучела животных, возможно, будет интереснее старшеклассникам, а вот школьникам 1-5 классов больше подойдёт игровой формат познания мира. Об этом позаботились в музее наук "Как-так?" (проспект Ленина, 147в). Здесь дети смогут не только наблюдать за эффектными опытами и экспериментами, но и поучаствовать в них. Ребята узнают, можно ли использовать яблоко или картошку вместо батарейки, увидят, как взрывается водородная бомба, смогут подержать пламя в руке и пострелять из воздушной пушки. В музее не только показывают красивые и удивительные опыты, но ещё и подробно объясняют, как всё устроено и при чём здесь наука.

Рисовать картины

Попробовать себя в роли настоящего художника можно в арт-галерее "Бандероль" (ул. Пролетарская, 139). Здесь проводят мастер-классы по рисованию на холсте. Грамотные педагоги помогут разбудить творческое начало в каждом ребёнке и каждом взрослом. Тему картины выбираете сами. Интерьерная живопись, абстракция, пейзажи, поп-арт и всё, что только можете вообразить или захотеть. Можно даже принести любимую фотографию, а педагоги галереи помогут воссоздать её на холсте.

Рисовать песком

Существует поверье, что песок, как и вода, способен впитывать негативную энергетику. Проверьте сами в студии рисования песком Sandland (ул. Попова, 194). К тому же такое рисование способствует развитию воображения и оригинального мышления, а ещё помогает снять эмоциональное напряжение, накопившееся во время учёбы. Поэтому такое занятие – это не просто увлекательное времяпрепровождение, но и эффективная терапия, которая будет полезна школьникам. К тому же это круто: научиться создавать сказку своими руками.

А если серьёзно?

Вам кажется, что, кроме развлечений, ребёнок должен заняться ещё и чем-то серьёзным, чтобы не оторваться от учебного процесса? Не проблема. Во время весенних каникул в Алтайском крае пройдёт более 100 образовательно-развлекательных программ. Выбирайте то, что вам нравится.

Среди них:

  • региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" (28 марта);
  • XVII краевой конкурс социально значимых, социально активных и социально-образовательных проектов "Я – гражданин России" (с 2 по 31 марта);
  • краевой конкурс-фестиваль театральных коллективов "Театральная карета" (с 25 по 27 марта);
  • краевой фестиваль по скалолазанию "Вертикаль 2021" (с 27 по 28 марта).

Список всех планирующихся мероприятий вы можете посмотреть на сайте "Каникулы 22".

Автор:
Никита Голяшкин Корреспондент 8 3852 594466

Комментарии

22.03.2021 10:01
виктор

"Молодцы" тупо прорекламировали конторы, которые за этот досуг для детей, возьмут немаленькие деньги!
А СЛАБО было написать бесплатные развлечения для детей??? или таких уже не осталось??

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