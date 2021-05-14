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Народные приметы 14 мая. Почему нельзя давать в долг и сажать цветы на Еремея Запашника

, ИА "Амител"
Если в этот день приснился кошмар – лучше никому его не рассказывать
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

14 мая в народном календаре – праздник Еремей Запашник. Православные в этот день чтут память одного из четырёх ветхозаветных пророков – Иеремия. А в народе на День Еремея начинали активные посевные работы. Причём трудились, не жалея сил. Считалось, что лениться в этот день – к большой беде. Рассказываем, почему нельзя давать деньги в долг на Еремея Запашника, к чему в этот день лают собаки по ночам и почему на рыбалку 14 мая не ходили.

1
Кто такой святой Иеремия?

Это один из четырёх пророков, чье имя упоминается в Ветхом Завете. Ему принадлежит авторство книги пророка Иеремии и книги "Плач Иеремии". Родился святой в 655 году до нашей эры в Анафоре, что всего в семи километрах от Иерусалима. А пророческая деятельность Иеремии пришлась на один из самых сложных и переломных периодов Иудейского царства.

Господь явился к мальчику, когда ему было 15 лет. И следующие 23 года Иеремия предрекал иудеям беды и ужасы страшной войны, если они откажутся от веры. По велению Господа он носил на шее сначала деревянное, а затем и железное ярмо как символ будущего рабства иудейского народа. И пророчество о скором нападении на Иерусалим сбылось.

Разорённые иудеи были вынуждены отправиться в Египет. Иеремия отправился с ними. Через четыре года пребывания в Египте он предсказал, что скоро туда приедет вавилонский правитель и истребит всех иудеев. За такое страшное известие иудеи казнили Иеремия. Правда, это их не спасло – пророчество святого сбылось через несколько месяцев.

2
Как на Руси проводили День Еремея?

На Руси имя пророка трансформировалось в более привычное слуху – Еремей. У восточных славян оно ассоциируется со словами "яриться", "яровое", "ярмо". А потому святого начали почитать как покровителя сельского хозяйства. Точнее, работ в поле. И животных, без которых это дело тогда не обходилось.

Поэтому и день в народе был посвящён полевым работам. По-другому праздник ещё называли Еремей-яремник, Пролетье, Еремей-запрягальник, Яремник-Засеватель. 14 мая начиналась основная часть всех посевных работ. Крестьяне трудились в поте лица. На работу выгоняли даже самых ленивых. "На Еремея и ленивая соха в поле выезжает", – приговаривали в народе. А отлынивать или работать вполсилы вообще считалось дурной приметой.

Но перед работой все шли в церковь. Там они просили преподобного Иеремия, чтобы грядущий урожай был хорошим. И только потом уже отправлялись сеять.

В поле засевальщики тоже кланялись и молились на три стороны (за исключением северной). Мужчины сеяли рожь, а женщины – овёс, яровые и горох.

Кроме того, люди просили Иеремия, чтобы он помог им излечиться от болезней. Даже от тех, которые не в состоянии побороть лекари. А вечером, после работ, заваривали травяной чай и ложились отдыхать. К утру, говорили в народе, самочувствие больных улучшалось.

А ещё на День Еремея внимательно наблюдали за поведением животных и рыбы. А также за погодой. По этим приметам определяли, какими будут лето и будущий урожай.

3
Что нельзя делать на Еремея Запашника?
  • Давать в долг. Причём речь не только о деньгах. Считалось, что одалживать хлеб или зерно тоже нельзя. Назад вы этого не получите. Только и дальше будете отдавать своё добро другим.   
  • Лениться и бездельничать. Тех, кто ничего не делает, Иеремия накажет большими неудачами, говорили в народе. Поэтому 14 мая не нужно откладывать свои дела на потом. Лучше поработать в полную силу. Тогда вас ждёт везение и прибыль во всех сферах. В том числе и в финансах.
  • Рассказывать другим свои плохие сны. Так они могут воплотиться в жизнь. Но запрет действовал только до полудня. Так что если вам не терпится поделиться с кем-то сновидением, лучше делайте это после обеда.
  • Ходить на рыбалку и есть рыбу. Неизвестно почему, но на Руси верили, что если ослушаться запрета, можно онеметь навсегда. Прямо как рыба.
  • Пересаживать комнатные цветы. Согласно поверьям, они очень плохо приживутся, если делать это на День Еремея. Кроме того, цветы начнут забирать жизненную энергию у всех, кто проживает в доме.
4
Народные приметы на 14 мая
  • Плохая погода – следующая зима будет суровой и холодной.
  • В момент восхода ясно – таким будет практически всё лето.
  • Собаки начали громко выть – грядёт буря.
  • Вороны громко каркают – к большой беде.
  • Собаки лают ночью – к крупным неприятностям.
  • Собака роет землю, лезет купаться в водоём или тревожно спит – будет дождь.
  • День очень жаркий – лето будет, наоборот, прохладным.
  • Стая птиц пролетела прямо над головой – стоит ждать очень добрых новостей.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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