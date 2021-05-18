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Как ужесточат безопасность в лагерях и насколько к этому готовы в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Загородные детские лагеря в России разделят по категориям и оснастят тревожной кнопкой

Трагедия в гимназии № 175 в Казани заставила власти задуматься об усилении безопасности детей, в том числе и на отдыхе. 14 мая правительство РФ утвердило антитеррористические требования для загородных лагерей и баз отдыха, поделив их на категории. Что это значит и как будут обеспечивать безопасность этих учреждений в Алтайском крае, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
И как теперь будут обеспечивать безопасность детей в загородных лагерях?

Согласно новым правилам, во всех загородных детских лагерях отдыха должны быть установлены тревожные кнопки для вызова экстренных служб в случае ЧС. И только при этом условии лагерю разрешат работать. Кроме того, минимум четыре раза в день сотрудники охраны обязаны совершать обход зданий и территории.

Все лагеря будут разделены на четыре категории и для каждой из них закреплён определённый комплекс требований.

2
Что это за категории и как их будут определять?

При делении на категории будут учитывать несколько факторов: уровень безопасности в регионе (были ли теракты или попытки), число отдыхающих детей за смену в лагере, сколько людей могли бы пострадать при ЧП и какой ущерб нанесён окружающей среде.   

Так, к четвёртой категории отнесут лагеря в тех регионах, где за последний год не произошло (и не было даже попыток) террористических актов. А при потенциальном ЧП могут пострадать не более 100 человек.

Для третьей категории допускается не более двух террористических актов за последние 12 месяцев, а прогнозируемое число пострадавших не должно превышать 300 человек. Ущерб окружающей среде при этом не более 150 млн рублей.

Для лагерей второй категории терактов должно быть за последний год не более трёх-четырёх, а пострадавших – не более 800.

Первая категория – самая строгая. К ней отнесут те территории, где нападений (и попыток) зафиксировано более пяти, при которых могли пострадать более 800 человек. Ущерб окружающей среде составляет при этом более 300 млн рублей.

3
Получается, что в лагерях разной категории будут разные требования безопасности?  
Получается так. Минимальные требования предъявят к загородным лагерям четвёртой категории. Им достаточно проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС.

Если лагерь относится к третьей категории, то к перечисленному списку добавят системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели. А если учреждение включено во вторую категорию, то потребуется организация контрольно-пропускных пунктов.

Самые жёсткие требования предусмотрены для организаций из первой категории. Помимо всех вышеназванных мер, они должны иметь и свою особую систему охраны. За  безопасность детей будут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск национальной гвардии или ведомственной охраны.

4
К какой категории отнесут лагеря Алтайского края?

Лагеря в нашем регионе отнесут к третьей и четвёртой категориям, сообщила amic.ru и.о. директора Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" Надежда Авхимович.

5
А лагеря Алтайского края успеют выполнить новые требования до начала сезона?

Ответственные за работу лагерей утверждают, что да. Всего летом 2021 года в крае будут работать 53 загородных оздоровительных учреждения. И более 85% из них уже обеспечены системами видеонаблюдения, отметила Надежда Авхимович. Все объекты охраняются круглосуточно ЧОПами. На каждом объекте установлена либо тревожная кнопка либо "мобильный телохранитель". В случае ЧС в Росгвардию поступает сигнал и уже через 7-10 минут после вызова на место прибывает наряд. В зависимости от количества отдыхающих в лагере организуют один или два поста, на каждом неотлучно находятся по два охранника.

"24 мая начинается приёмка лагерей. К этому времени на каждом объекте должен быть заключён договор с частным охранным предприятиям, Росгвардией на обслуживание кнопки. По всему периметру обязательно ограждение и видеонаблюдение", – рассказала Надежда Авхимович.

6
А разве эти меры не действовали и раньше в лагерях Алтайского края?

Очень многие требования действительно уже действовали и раньше. Так, директор центра отдыха и оздоровления "Каникулы" (в структуру входят семь загородных лагерей) Денис Краснов, отмечает, что ещё до постановления правительства загородные оздоровительные организации Алтайского края уже охраняли сотрудники ЧОП с ручными металлодетекторами. Кроме того, не то что в каждом лагере – в каждом корпусе учреждений установлены кнопки тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация. И по всей территории ведётся видеонаблюдение. Весь персонал лагеря проходил инструктажи по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

"На сегодняшний день обеспечены все меры безопасности по этим изменениям. Это планомерная работа, которую центр "Каникулы" выполняет на протяжении многих лет. Да, где-то будет установлено дополнительное оборудование (видеокамеры), но проблем с этим не возникнет", – уверен Краснов.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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