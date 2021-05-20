Четверг, 20 Май, 10:10

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,68
€ 90,1
11°


4965676 +0
Обь
477см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле в БарнаулеСтрельба в школе в КазаниДень Победы-2021
Вопрос дня



Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему многих он так пугает?

, ИА "Амител"
Астрологи верят, что планета изрядно подпортит нам жизнь
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Совсем скоро нас опять ждёт ретроградный Меркурий. И снова многие переживают, как нам удастся прожить этот непростой период. Ежегодно он врывается в нашу жизнь и "портит все наши планы". По крайней мере, так утверждают астрологи и те, кто им верит. Уже даже стало модным сваливать свои неудачи на влияние "недоброй" планеты. Рассказываем, когда ретроградный Меркурий в 2021 году, в чём астрологи видят его опасность и нужно ли его вообще бояться.

1
Когда начнётся следующий ретроградный Меркурий?
Период ретроградного Меркурия начнётся 30 мая 2021 года, в воскресенье. Правда, некоторые уверены, что планета начинает влиять на нас уже за неделю до своего "обращения". А потому эффекты, отмечают астрологи, могут наблюдаться уже с 23 мая.
2
А что это такое? Все обсуждают, а я не в курсе

Ретроградность – это понятие в астрологии. Им обозначают явление, когда планета "плывёт" по небосводу якобы в обратном направлении. На самом деле это оптическая иллюзия: все планеты Солнечной системы всегда движутся в одну и ту же сторону.

Но и Земля тоже не стоит на месте: нам иногда кажется, что планета сначала останавливается, а потом "ползёт" в другую сторону. Так случается и с Меркурием. Причём несколько раз в год: орбита этой планеты короче земной. И каждый раз, когда Меркурий обгоняет Землю по своей орбите, нам кажется, будто он начинает пятиться.

Такой же эффект можно наблюдать, когда одна машина обгоняет другую. В какой-то момент возникает иллюзия, что один автомобиль немного откатывается назад. На деле же оба транспортных средства постоянно едут вперёд.

3
Планета пятится назад и всё? А почему тогда все боятся?

Во-первых, боятся не все. Например, астрономы ничего удивительного в ретроградном Меркурии не видят. Мол, это обычное физическое явление. А вот астрологи уверены, что Меркурий в периоды своей ретроградности невероятно опасен. Якобы он начинает сильно влиять на людей, тормозит жизненные процессы и срывает многие планы.

По их словам, во время ретроградного Меркурия привычным делом становятся неудачи, ссоры между людьми, проблемы на работе и разочарования в личной жизни. В этом напрямую виновата планета, уверены астрологи. Мол, она воздействует на людей: мы чувствуем вялость, апатию и раздражительность. Поэтому и не можем выстроить, казалось бы, даже самое элементарное взаимодействие в обществе.

Меркурий получил своё название в честь древнеримского бога торговли. Поэтому принято считать, что в первую очередь планета затрагивает интеллектуальную сферу: мышление, общение и работу с информацией. Поэтому астрологи уверены, что ретроградный Меркурий влияет и на технику, выводя её из строя.

При этом специалисты почти не говорят о том, что ретроградный Меркурий несёт нам страшные глобальные трагедии. Принято считать, что планета больше отвечает за мелкие неприятности. И вся опасность явления в том, что этих неурядиц становится слишком много.

4
Что нельзя делать в ретроградный Меркурий?

Самое главное, уверены астрологи, – не начинать большие новые проекты. Все начинания, по их словам, скорее всего, обернутся полным крахом. Постоянные ошибки, проблемы и проволочки не дадут вам реализовать свои задумки в полной мере. Лучше немного заморозить инициативы и пережить этот период тихо и спокойно. Неудач не избежать, уверяют астрологи. Но их будет меньше, если не "нарываться" самому, затевая какие-то масштабные дела.

На время ретроградного Меркурия астрологи советуют:

  • Не принимать каких-то важных решений. Если есть возможность, лучше отложить вопрос на более поздний срок.
  • Не подписывать важные документы. Велик шанс, что бумаги будут оформлены с ошибкой. И исправлять недоразумение вам придётся очень долго.
  • Не тратить деньги налево и направо. Астрологи считают, что ретроградный Меркурий может подтолкнуть вас к необдуманным покупкам. Таким, о которых вы потом долго будете жалеть.
  • Не начинать серьёзные отношения. Мол, в это время вы можете просто выбрать не того человека, который подходит для счастья. Или оставить ложное впечатление о себе, что потом приведёт к проблемам.
  • Не отправляться в дальние поездки и командировки. По возможности всё это лучше перенести. Иначе дорога превратится в череду неудач.
5
Ничего нельзя... Что делать-то?

Удивительно, но астрологи, несмотря на свои же "страшилки", уверены: жить во время ретроградного Меркурия вполне себе можно. Просто нужно знать, как себя вести и что делать, чтобы сложный период прошёл для вас спокойно.

Например, прежде всего, они советуют сконцентрироваться на решении старых дел и вопросов. Тех, с которыми вы уже давно не можете расправиться. Мол, потому Меркурий и пятится назад: напоминает нам, что свои собственные "долги" нужно обязательно закрывать. И ретроградность планеты – идеальный момент для этого. А уже потом, когда она закончится, можно задуматься и над новыми проектами.

А ещё астрологи советуют обязательно провести дома генеральную уборку. И рабочее место тоже лучше привести в порядок. Так вы сможете быстрее избавиться от накопившихся сложностей в жизни и делах. Вместе с ненужными вещами, уверены специалисты, вы выбросите и негатив, который они хранят.

Вообще ретроградный Меркурий помогает людям переосмыслить свои убеждения и подумать, как изменить жизнь. Поэтому если новых дел лучше не начинать, но взвесить все за и против и понять, куда двигаться дальше, вы вполне сможете.

И будет ещё лучше, если вы не станете придавать слишком большое значение пустякам. Концентрироваться только на неудачах и сваливать их на ретроградный Меркурий – очень плохая идея. В конце концов, такие периоды мы проживаем регулярно. И ничего – пока живём.

Кажется, самый лучший вариант – не придавать пустякам большого значения. И не пытаться объяснить какие-то неудачи поведением далёкой планеты. В конце концов, мы по три ретроградных Меркурия в год наблюдаем. И вроде бы ничего страшного.

6
И когда это явление закончится?
23 июня 2021 года. Соответственно, продлится ретроградность Меркурия чуть больше трёх недель.
7
А что, в 2021 году будет ещё ретроградный Меркурий?
Да. Более того, один ретроградный Меркурий в 2021 году уже был: с 30 января по 21 февраля. А после грядущего периода ретроградности нас ждёт еще один: с 27 сентября по 18 октября 2021 года. И вообще, практически каждый год нас накрывает не меньше трёх подобных явлений.
Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

20.05.2021 08:16
- гость -

Мракобесие в полный рост. А еще эти люди в церковь ходят.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
10:01
Банк "Открытие": Барнаул готов к проведению этапа Кубка мира по гребле 0
09:50
Футболисты барнаульского "Динамо" в гостях проиграли "Тюмени" 0
09:38
В Барнауле мошенница под видом директора кофейни украла у сотрудницы 25 тысяч рублей 0
09:23
Госдума приняла поправки о новых выплатах на детей 0
09:10
Эксперт предсказал рост ставок по ипотеке в России 0
08:55
Барнаульцы одобрили новый проект благоустройства Мизюлинской рощи 11
08:41
Эксперт рассказал о связи коронавируса с онкологическими заболеваниями 0
08:28
"Палка о двух концах". Почему "дешёвый" доллар может ударить по алтайской экономике 15
08:16
Придётся потерпеть. Когда начнут платить новые детские выплаты и кто сможет их оформить 5
08:05
Путин: отношения России и Китая вышли на самый высокий уровень 6
07:51
"Дизельный. Автомат": 17 автобусов популярного маршрута продают в Барнауле 3
07:33
Соревнования по гребле: день первый. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле? 1
07:21
Заморозки до -4. Как спасти плодовые деревья и сохранить урожай? 2
07:02
Как доехать до гребного канала в Барнауле и почему туда не пустят на личном авто? 35
06:52
Кубок мира по гребле в Барнауле: главные старты. Инфографика 1
06:36
Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему многих он так пугает? 1
06:15
Девушка Моргенштерна в пикантном образе Харли Квинн эпатировала публику 3
06:01
До +10 градусов похолодает в Алтайском крае 20 мая 0
23:50
Такой день. "Матч ТВ" против властей Алтая и два штормовых предупреждения 0
23:23
В Минпромторге заявили об отсутствии диктата цен в России 1
22:55
Ревнивый муж устроил разборки со стрельбой возле здания трамвайного депо в Барнауле 4
22:18
Жителя Алтайского края обвиняют в изнасиловании своей знакомой 0
21:42
Самая красивая Мальвина. Чем запомнилась актриса Татьяна Проценко? 1
21:24
Турция уверена в открытии авиасообщения с Россией 0
20:51
Стоимость биткоина рухнула на 30% за сутки 0
20:16
Каток уехал от дорожников и перевернулся в Алтайском крае 3
19:52
Новые правила ловли рыбы в Алтайском крае вступят в силу в 2021 году 3
19:32
Скончалась актриса, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" 0
19:17
Медведев допустил введение в России обязательной вакцинации от COVID-19 15
18:55
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 24 мая 0
18:15
Двое человек погибли в результате крушения военного самолёта в Белоруссии 2
17:59
В Барнауле сделают бесплатной парковку у вокзала для гостей Кубка мира 1
17:48
70% россиян высказались за идею отмены ЕГЭ 3
17:36
Расходы бюджета Алтайского края в 2021 году выросли на четверть 0
17:23
Мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику и поставил его на колени в Новосибирске 5
17:12
"Отправлю Вам SMS": министр спорта Алтая ответил Тине Канделаки на "наезд" из-за гребли 16
16:57
На доступную среду для алтайских инвалидов потратили 452 миллиона 2
16:45
Сборная Германии по гребле планирует готовиться к Олимпиаде 2021 года в Барнауле 0
16:31
От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире 0
16:15
Менее 8 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 1
16:03
Участников "Ночи музеев" развезут 12 трамваев и троллейбусов в Барнауле 4
15:51
След в истории. В Барнауле презентовали почтовый конверт, посвящённый Кубку мира по гребле 0
15:40
Автодорогу Карамышево – Змеиногорск отремонтируют за счёт средств АО "Сибирь-Полиметаллы" 0
15:26
Два оживлённых участка улиц перекроют в "Ночь музеев" в Барнауле 5
15:13
Двоим барнаульцам грозит пять лет колонии за ловлю рыбы сетями 8
15:01
Такие разные похожие лодки: чем отличаются байдарка, каноэ и каяк. Инфографика 2
14:48
На Алтае мужчина хранил в пристройке более трёх килограммов марихуаны 0
14:35
Арт-пикник проведут в барнаульском парке в "Ночь музеев" 3
14:24
Более половины россиян испытали стресс в 2021 году 0
14:11
Обиделась: почему "Матч ТВ" лишился миллионов и не хочет освещать греблю в Барнауле 22

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.