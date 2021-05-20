Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему многих он так пугает?

Ничего нельзя... Что делать-то?

Удивительно, но астрологи, несмотря на свои же "страшилки", уверены: жить во время ретроградного Меркурия вполне себе можно. Просто нужно знать, как себя вести и что делать, чтобы сложный период прошёл для вас спокойно.

Например, прежде всего, они советуют сконцентрироваться на решении старых дел и вопросов. Тех, с которыми вы уже давно не можете расправиться. Мол, потому Меркурий и пятится назад: напоминает нам, что свои собственные "долги" нужно обязательно закрывать. И ретроградность планеты – идеальный момент для этого. А уже потом, когда она закончится, можно задуматься и над новыми проектами.

А ещё астрологи советуют обязательно провести дома генеральную уборку. И рабочее место тоже лучше привести в порядок. Так вы сможете быстрее избавиться от накопившихся сложностей в жизни и делах. Вместе с ненужными вещами, уверены специалисты, вы выбросите и негатив, который они хранят.

Вообще ретроградный Меркурий помогает людям переосмыслить свои убеждения и подумать, как изменить жизнь. Поэтому если новых дел лучше не начинать, но взвесить все за и против и понять, куда двигаться дальше, вы вполне сможете.

И будет ещё лучше, если вы не станете придавать слишком большое значение пустякам. Концентрироваться только на неудачах и сваливать их на ретроградный Меркурий – очень плохая идея. В конце концов, такие периоды мы проживаем регулярно. И ничего – пока живём.

Кажется, самый лучший вариант – не придавать пустякам большого значения. И не пытаться объяснить какие-то неудачи поведением далёкой планеты. В конце концов, мы по три ретроградных Меркурия в год наблюдаем. И вроде бы ничего страшного.