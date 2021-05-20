Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему многих он так пугает?

Совсем скоро нас опять ждёт ретроградный Меркурий. И снова многие переживают, как нам удастся прожить этот непростой период. Ежегодно он врывается в нашу жизнь и "портит все наши планы". По крайней мере, так утверждают астрологи и те, кто им верит. Уже даже стало модным сваливать свои неудачи на влияние "недоброй" планеты. Рассказываем, когда ретроградный Меркурий в 2021 году, в чём астрологи видят его опасность и нужно ли его вообще бояться.
Ретроградность – это понятие в астрологии. Им обозначают явление, когда планета "плывёт" по небосводу якобы в обратном направлении. На самом деле это оптическая иллюзия: все планеты Солнечной системы всегда движутся в одну и ту же сторону.
Но и Земля тоже не стоит на месте: нам иногда кажется, что планета сначала останавливается, а потом "ползёт" в другую сторону. Так случается и с Меркурием. Причём несколько раз в год: орбита этой планеты короче земной. И каждый раз, когда Меркурий обгоняет Землю по своей орбите, нам кажется, будто он начинает пятиться.
Такой же эффект можно наблюдать, когда одна машина обгоняет другую. В какой-то момент возникает иллюзия, что один автомобиль немного откатывается назад. На деле же оба транспортных средства постоянно едут вперёд.
Во-первых, боятся не все. Например, астрономы ничего удивительного в ретроградном Меркурии не видят. Мол, это обычное физическое явление. А вот астрологи уверены, что Меркурий в периоды своей ретроградности невероятно опасен. Якобы он начинает сильно влиять на людей, тормозит жизненные процессы и срывает многие планы.
По их словам, во время ретроградного Меркурия привычным делом становятся неудачи, ссоры между людьми, проблемы на работе и разочарования в личной жизни. В этом напрямую виновата планета, уверены астрологи. Мол, она воздействует на людей: мы чувствуем вялость, апатию и раздражительность. Поэтому и не можем выстроить, казалось бы, даже самое элементарное взаимодействие в обществе.Меркурий получил своё название в честь древнеримского бога торговли. Поэтому принято считать, что в первую очередь планета затрагивает интеллектуальную сферу: мышление, общение и работу с информацией. Поэтому астрологи уверены, что ретроградный Меркурий влияет и на технику, выводя её из строя.
При этом специалисты почти не говорят о том, что ретроградный Меркурий несёт нам страшные глобальные трагедии. Принято считать, что планета больше отвечает за мелкие неприятности. И вся опасность явления в том, что этих неурядиц становится слишком много.
Самое главное, уверены астрологи, – не начинать большие новые проекты. Все начинания, по их словам, скорее всего, обернутся полным крахом. Постоянные ошибки, проблемы и проволочки не дадут вам реализовать свои задумки в полной мере. Лучше немного заморозить инициативы и пережить этот период тихо и спокойно. Неудач не избежать, уверяют астрологи. Но их будет меньше, если не "нарываться" самому, затевая какие-то масштабные дела.
На время ретроградного Меркурия астрологи советуют:
- Не принимать каких-то важных решений. Если есть возможность, лучше отложить вопрос на более поздний срок.
- Не подписывать важные документы. Велик шанс, что бумаги будут оформлены с ошибкой. И исправлять недоразумение вам придётся очень долго.
- Не тратить деньги налево и направо. Астрологи считают, что ретроградный Меркурий может подтолкнуть вас к необдуманным покупкам. Таким, о которых вы потом долго будете жалеть.
- Не начинать серьёзные отношения. Мол, в это время вы можете просто выбрать не того человека, который подходит для счастья. Или оставить ложное впечатление о себе, что потом приведёт к проблемам.
- Не отправляться в дальние поездки и командировки. По возможности всё это лучше перенести. Иначе дорога превратится в череду неудач.
Удивительно, но астрологи, несмотря на свои же "страшилки", уверены: жить во время ретроградного Меркурия вполне себе можно. Просто нужно знать, как себя вести и что делать, чтобы сложный период прошёл для вас спокойно.
Например, прежде всего, они советуют сконцентрироваться на решении старых дел и вопросов. Тех, с которыми вы уже давно не можете расправиться. Мол, потому Меркурий и пятится назад: напоминает нам, что свои собственные "долги" нужно обязательно закрывать. И ретроградность планеты – идеальный момент для этого. А уже потом, когда она закончится, можно задуматься и над новыми проектами.
А ещё астрологи советуют обязательно провести дома генеральную уборку. И рабочее место тоже лучше привести в порядок. Так вы сможете быстрее избавиться от накопившихся сложностей в жизни и делах. Вместе с ненужными вещами, уверены специалисты, вы выбросите и негатив, который они хранят.
Вообще ретроградный Меркурий помогает людям переосмыслить свои убеждения и подумать, как изменить жизнь. Поэтому если новых дел лучше не начинать, но взвесить все за и против и понять, куда двигаться дальше, вы вполне сможете.
И будет ещё лучше, если вы не станете придавать слишком большое значение пустякам. Концентрироваться только на неудачах и сваливать их на ретроградный Меркурий – очень плохая идея. В конце концов, такие периоды мы проживаем регулярно. И ничего – пока живём.
Кажется, самый лучший вариант – не придавать пустякам большого значения. И не пытаться объяснить какие-то неудачи поведением далёкой планеты. В конце концов, мы по три ретроградных Меркурия в год наблюдаем. И вроде бы ничего страшного.
Комментарии
Мракобесие в полный рост. А еще эти люди в церковь ходят.