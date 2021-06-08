Ни холодно, ни жарко. Какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе и на выходных?

Какая будет погода в среду, 9 июня?

Погода в Алтайском крае 9 июня

Ночью температура воздуха в регионе составит от +10 до +15 градусов. Холодный фронт в это время будет проходить через северные районы: там местами вообще похолодает до +5 градусов. Осадков при этом не ожидается. А днём воздух прогреется до +18...+23 градусов. В южных районах, кстати, сохранится жара до +28 градусов. Но ненадолго – затем холодный фронт доберётся и туда. По югу также в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.

Погода в Барнауле 9 июня

В краевой столице в ночные часы будет холоднее, чем в целом по краю: +11...+13 градусов. А уже днём установится комфортная погода с температурой +20...+22 градуса. По прогнозам синоптиков, осадков в Барнауле не будет. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, без порывов.