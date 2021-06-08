Ни холодно, ни жарко. Какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе и на выходных?

В ближайшие несколько дней Алтайский край ждёт похолодание. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. По её словам, вторник, 7 июня, останется самым жарким днём на неделе. Ну а дальше температура начнёт снижаться с приходом холодного фронта. Рассказываем, какой будет погода на Алтае и в Барнауле на этой неделе.
Погода в Алтайском крае 9 июня
Ночью температура воздуха в регионе составит от +10 до +15 градусов. Холодный фронт в это время будет проходить через северные районы: там местами вообще похолодает до +5 градусов. Осадков при этом не ожидается. А днём воздух прогреется до +18...+23 градусов. В южных районах, кстати, сохранится жара до +28 градусов. Но ненадолго – затем холодный фронт доберётся и туда. По югу также в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.
Погода в Барнауле 9 июня
В краевой столице в ночные часы будет холоднее, чем в целом по краю: +11...+13 градусов. А уже днём установится комфортная погода с температурой +20...+22 градуса. По прогнозам синоптиков, осадков в Барнауле не будет. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, без порывов.
Погода в Алтайском крае 10 июня
Ночью в крае ожидается +6...+11 градусов тепла. В отдельных районах также пройдут кратковременные дожди и грозы. А в местах, где пройдёт холодный фронт, будут порывы северо-восточного ветра до 14 метров в секунду. Днём столбики термометров поднимутся до +19...+24 градусов. Местами также пройдут дожди и грозы. А ветер в местах прохождения фронта усилится до 17 метров в секунду.
Погода в Барнауле 10 июня
В Барнауле в ночное время будет ещё холоднее: +7...+9 градусов. Зато без осадков и порывов ветра. Днём же снова станет комфортно и достаточно тепло: +19...+21 градус. Опять же, никаких порывов ветра и осадков синоптики не обещают.
Погода в Алтайском крае 11 июня
В ночные часы опять будет прохладно: +5...+10 градусов. Но осадков по региону больше не ожидается. Незначительные порывы ветра (до 17 м/с) при этом сохранятся. Днём температура будет почти такой же, как и в предыдущие дни: +18...+23 градуса. Опять же, преимущественно без осадков.
Погода в Барнауле 11 июня
В городе ночью будет от +7 до +9 градусов, с умеренным ветром и преимущественно без осадков. Днём температура вновь станет комфортной: +18...+20 градусов.
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