Какая погода будет в Алтайском крае на этой рабочей неделе и когда закончатся дожди?

Достаточно прохладная и ветреная погода сохранится в Алтайском крае всю рабочую неделю. Синоптики прогнозируют ежедневные дожди слабой и умеренной интенсивности. В предгорьях пройдут ливни с грозами и локальным выпадением града, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"На большей части края скорость ветра на этой неделе будет достигать 8-13 метров в секунду, местами он усилится до 18 метров в секунду. Но при прохождении атмосферных фронтов 21 и 22 июня ожидаем шквалы до 25-27 метров в секунду. На эти даты в регионе действует штормовое предупреждение", – рассказала синоптик.

Отметим, что двухметровые заборы из листового металла из-за огромной парусности начинают падать при ветре 20-25 метров в секунду. Также при такой скорости ломаются ветви деревьев, что может стать причиной травмы.

Следующая волна неблагоприятных условий ожидается в крае 23 июня. И по всей вероятности, вновь будет объявлено штормовое предупреждение.

Температура воздуха с 21 по 26 июня в ночные часы будет колебаться от +6 до +11 градусов. Днём столбики термометров не поднимутся выше +15…+20°С. И только к воскресенью возможно небольшое потепление на 2-4 градуса. При этом дожди будут идти до конца июня, уменьшится лишь их интенсивность. Жара вернётся в Алтайский край только в июле.