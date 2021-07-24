Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 24 июля

Нет прививки – нет работы

Если сотрудник вовремя не предоставил документ о вакцинации, его следует отстранить от работы без сохранения зарплаты. Такие разъяснения дал Минтруд. Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры. Невакцинированных предлагают привлекать к удалённой работе, но только тех, кто не привился по медицинским показаниям. В Минтруде и Роспотребнадзоре отметили, что вакцинироваться должны не менее 80% сотрудников.