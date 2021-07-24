Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 24 июля

Число заражённых в Алтайском крае перевалило за 60 тысяч человек, а непривитых россиян разрешили отстранять от работы. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 24 июля – в подборке amic.ru.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 60 185. Выздоровели всего 48 436 человек (+ 103). Умерло 3806 (+ 20).
По состоянию на 24 июля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3224 человека.
Кроме этого, 636 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Если сотрудник вовремя не предоставил документ о вакцинации, его следует отстранить от работы без сохранения зарплаты. Такие разъяснения дал Минтруд. Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры. Невакцинированных предлагают привлекать к удалённой работе, но только тех, кто не привился по медицинским показаниям. В Минтруде и Роспотребнадзоре отметили, что вакцинироваться должны не менее 80% сотрудников.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- обязательную вакцинацию ввели. Что изменится;
- как болеют коронавирусом после вакцинации;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
Комментарии
вы бы лучше задумались почему количество умерших одно и тоже день ото дня, такого в принципе не может быть, учите теорию вероятностей
депутаты всех уровней не прививаются-они с народом работают и...?