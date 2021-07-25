Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 25 июля

В Алтайском крае за прошедшие сутки зафиксировали 23 смертельных случая среди пациентов с коронавирусом, а регион попал в число отстающих по темпам вакцинации. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 25 июля – в подборке amic.ru.
Выздоровели всего 48 490 человек (+ 54). Умерло 3829 человек (+ 23). По состоянию на 25 июля, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3239 человек.
Всего в России одну дозу вакцины получили 32,9 млн человек, что составляет 22,5% населения страны.
Лидерами рейтинга стали Чукотка, где привиты 38,12% от населения, и Белгородская область с 38,11%. В число аутсайдеров попали Дагестан (6,8%) и Кабардино-Балкария (11,9%).
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
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О работе
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О профилактике
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- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
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