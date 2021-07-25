Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 25 июля

Отстаём по вакцинации

Алтайский край вошёл в число регионов России, в которых хотя бы один комплект вакцины ввели меньше 20% местных жителей.Всего в России одну дозу вакцины получили 32,9 млн человек, что составляет 22,5% населения страны.Лидерами рейтинга стали Чукотка, где привиты 38,12% от населения, и Белгородская область с 38,11%. В число аутсайдеров попали Дагестан (6,8%) и Кабардино-Балкария (11,9%).