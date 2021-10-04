Кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус?

Кто такие иноагенты?

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

В России статус "иноагента" могут присвоить не только иностранцам, но и гражданам РФ. Достаточно заниматься политикой, используя зарубежную помощь, в том числе материальную. Если человек или организация, получающие такое финансирование, не заявят о своём статусе иноагента, это может привести к неприятным последствиям: серьёзному штрафу, а затем – при повторных нарушениях – к тюремному заключению сроком до пяти лет.

Также такой статус присвоят за сбор сведений о военной или военно-технической деятельности России. Иноагентом признают, если человек будет сообщать другим странам информацию о морально-психологическом климате в войсках или о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК. Как ранее сообщал amic.ru, 29 сентября ФСБ утвердила перечень запрещённых к передаче за границу сведений, который включает в себя 60 пунктов. Полный список вы можете изучить тут.

Вообще, понятие иностранного агента в российском законодательстве появилось в 2012 году и изначально относилось только к некоммерческим организациям, однако позднее расширилось до физических лиц и СМИ. В настоящий момент в России суммарно порядка 150 объединений, журналистов, средств массовой информации и организаций, признанных иностранными агентами. Всего в нашей стране существует четыре реестра, куда включают иноагентов.