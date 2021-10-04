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Кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус?

, ИА "Амител"
Разбираемся, как быть обычным людям, которые могут разделять взгляды этих организаций, а ещё можно ли их читать и репостить
Картотека / Фото: unsplash.com

Картотека / Фото: unsplash.com

Последнее время в СМИ всё чаще звучит информация о том, что кого-то опять признали иноагентом, а Минюст расширяет то один, то другой реестр. Накануне стало известно, что ФСБ утвердила перечень сведений, за разглашение которых за рубежом можно стать иноагентом. Кто вообще такие иноагенты, за что можно получить этот статус и можно ли с ними поддерживать связь, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кто такие иноагенты?

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

В России статус "иноагента" могут присвоить не только иностранцам, но и гражданам РФ. Достаточно заниматься политикой, используя зарубежную помощь, в том числе материальную. Если человек или организация, получающие такое финансирование, не заявят о своём статусе иноагента, это может привести к неприятным последствиям: серьёзному штрафу, а затем – при повторных нарушениях – к тюремному заключению сроком до пяти лет.

Также такой статус присвоят за сбор сведений о военной или военно-технической деятельности России. Иноагентом признают, если человек будет сообщать другим странам информацию о морально-психологическом климате в войсках или о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК. Как ранее сообщал amic.ru, 29 сентября ФСБ утвердила перечень запрещённых к передаче за границу сведений, который включает в себя 60 пунктов. Полный список вы можете изучить тут.

Вообще, понятие иностранного агента в российском законодательстве появилось в 2012 году и изначально относилось только к некоммерческим организациям, однако позднее расширилось до физических лиц и СМИ. В настоящий момент в России суммарно порядка 150 объединений, журналистов, средств массовой информации и организаций, признанных иностранными агентами. Всего в нашей стране существует четыре реестра, куда включают иноагентов.

2
Что это за реестры и чем они отличаются?

Самым первым в России был создан реестр НКО-иноагентов. Он появился в 2014 году и в него Минюст включает организации, которые ведут "политическую деятельность" (к ней относятся не только участие в пикетах и организация митингов, но и проведение дискуссий, наблюдение за выборами и даже распространение в соцсетях оценок действующей власти).

Размеры и кратность материальной помощи значения не имеют, достаточно будет даже одного такого факта. Сейчас в реестре числится более 70 организаций. Спустя три года появился реестр СМИ-иноагентов. Его Минюст начал формировать после поправок в закон "О СМИ", выявляя "засланных казачков". В этот список включают за распространение сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц. При этом обязательным условием является одновременная финансовая поддержка или получение "иного имущества" от иностранцев или иностранных государств и организаций. Если два этих условия соблюдены – это иноагент. Кроме того, статус могут присвоить, если такая помощь поступит от российских юрлиц, получающих деньги от указанных источников, пишет "Коммерсантъ".

Попасть в этот список могут не только редакции, но и журналисты и другие граждане. Так, 29 сентября впервые за время существования этого реестра он пополнился сразу 24 позициями, из них 22 физлица, сообщил Минюст.

В 2021 году создали третий и четвёртый реестры. Один – для незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Туда Минюст вносит объединения граждан, которые ведут "политическую деятельность" и финансируются из-за рубежа. При этом у них нет статуса НКО или СМИ, что не позволяло включить их в два других реестра. 

Для физлиц, осуществляющих "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ" или "политическую деятельность" в интересах иностранного государства, а также получающих финансирование из-за рубежа, существует четвёртый реестр. Закон обязывает граждан самостоятельно подать уведомление в Минюст РФ о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Если этого сделано не будет, Минюст может включить человека в список принудительно. 

3
Что происходит после того, как присвоен статус иноагента?

Все они обязаны отчитываться о работе, прибыли и расходах, публиковать отчёты в интернете. Физлицам необходимо создать юрлицо и тоже держать отчёт перед государством о личных доходах и расходах.

Все публикации должны выходить с маркировкой, что их размещает иноагент. Сама плашка-предупреждение включает в себя 24 слова и для СМИ с таким статусом она должна присутствовать на всех публикациях, даже на страницах с рекламой. Кстати, издания, которые распространяют сообщения лиц, признанных СМИ-иноагентами, тоже обязаны сообщать об их статусе.

В итоге СМИ теряют рекламодателей, бюджет сокращается, а журналисты, чаще всего, решают уволиться. Ведь они тоже могут попасть в этот реестр. И тогда и им придётся отчитываться перед Минюстом.

Физлица все свои публикации (даже в соцсетях) тоже обязаны маркировать этим предупреждением.

Кроме того, иностранные агенты должны маркировать все свои обращения в госорганы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации.

Также внесение лица в список автоматически блокирует его возможность занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления.

Абсолютно для всех иноагентов за нарушение этих правил предусмотрены серьёзные штрафы, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность.

4
Вроде всё понятно, но за что простых людей могут включить в реестр СМИ-иноагентов?

Чтобы стать СМИ-иноагентом, необязательно работать в СМИ. Теоретически такой статус может получить, например, любой российский учёный, который ведёт научные исследования на зарубежные гранты и при этом даёт экспертные комментарии СМИ-иноагенту. Юристы указывают, что таким образом "агентами" могут стать десятки тысяч россиян, пишет "Коммерсантъ". Поэтому многие эксперты отказываются от сотрудничества с редакциями, которым уже присвоили статус "иноагент".

По идее читать и репостить публикации иноагентов, а также поддерживать их материально (о чём они сейчас все просят, чтобы выжить) не запрещается. Но нет никаких гарантий, что такую поддержку или упоминание не расценят как самостоятельную деятельность иноагента. То есть вам лично могут присвоить статус иностранного агента, если вы получаете деньги или поддержку из-за границы и как-то помогаете другим иноагентам. 

Если иностранного финансирования или поддержки деятельности нет, то статус иноагента присвоить нельзя, даже если вы переводите деньги другим иноагентам.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.10.2021 10:25
- гость -

Попал в полицию недавно по ошибке.
Какой-то Дятел «стукнул» на меня.
Вменялась мне, спасибо, что без пытки,
Двести восьмидесятая статья.

А дело было так: - Я был на службе,
Я слесарем тружусь в четвёртом ЖЭКе.
Напарник позвонил, мол, ты мне нужен.
Трубу прорвало, говорит в библиотеке.
Прибыв на место, мы к работе приступили.
Олег (напарник) перекрыл воды подачу.
Потом по стопочке настойки, накатили,
Той, что купили по дороге, как иначе?

С аварией мы справились под вечер.
Коммуникации плохие были очень.
Я не был в пьянстве ранее замечен,
А тут устал, ну захмелел короче.

Когда же в ЖЭК обратно шли с объекта,
Я про работу снова тему пОднял.
И помню хорошо того субъекта,
Который меня слышал, но не понял.

Пусть громко говорил я, но правдиво,
Был, выпивши немного после смены.
Кричал о том, что все давно прогнило!
Менять необходимо всю систему!

4.10.2021 11:00
гость

А можно например написать , что медицинские закупки в АК сотрясает скандал за скандалом!!! Так до сих пор не зачищен рынок, тендера пишуться под конкретных поставщиков. Сигареты контрафактные до сих пор торгуются, начальник БЭП при должности, ФСБ не понятно куда смотрит!!!

4.10.2021 11:00
гость

Ну и ничего страшного, получаешь деньги из-за границы, сообщаешь об этом, а зачем это скрывать?

4.10.2021 11:08
гость

Можно писать хоть что, кроме того, что запрещено законом. Только если получаешь деньги из-за рубежа, сделай об этом пометочку. Все будут знать, что это честная информация, нечестным из-за рубежа платить не будет

4.10.2021 11:35
гость

Например, теперь мы знаем, что амик не имеет финансирования от иностранных партнеров

4.10.2021 12:13
- гость -

"В России нет цензуры" (с)

Ага, как же. Скоро ИА станут все, кто не пишут в соответствии с методичкой


4.10.2021 12:23
гость

Пометка на полях это не цензура. Сделай пометку и пиши. Прогрессивные цивилизованные люди и не скрывают, что получают помощь от прогрессивных цивилизованных стран

4.10.2021 12:57
- гость -

при Сталине сплошь и рядом были иностранные шипоны, а сейчас иноагенты. ничего в нашей стране не меняется и ни чему нас не учит своя собственная история

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