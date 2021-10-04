Сертификат, конфеты, духи. Какие подарки запрещено дарить учителям по закону?

5 октября в России отмечают День учителя. Большинство родителей в этот праздник стараются сделать приятное любимым (и не очень любимым) педагогам. Однако не всем известно, что за такие "подношения" вас могут признать взяткодателем и наказать в соответствии с уголовным кодексом. Какие подарки можно дарить без последствий, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Любые подарки, если их стоимость превышает три тысячи рублей. Такие нормы предписывает Гражданский кодекс РФ (п. 1 ст. 575).
Важно отметить, что подарок преподносят, просто чтобы сделать приятное человеку, без ожидания более высоких оценок для ребёнка. Более дорогой подарок педагог уже может расценить как взятку. К тому же таким подарком вы можете подставить и самого учителя, а идти под суд за "взятку" ему тоже не хочется.
Тут сложно предугадать, как именно поступит учитель. Но в прокуратуре отмечают, что педагог должен составит уведомление о таком факте и передать его руководству.
"По закону работник образовательного учреждения, а тем более должностное лицо, должны сообщать о предложении взятки или склонении к другому правонарушению", – пояснили в ведомстве.
В противном случае уже сам педагог может понести наказание, так как он автоматически станет взяточником. Тяжесть наказания будет зависеть от размера взятки.
Главное различие между подарком и взяткой заключается не в их цене, а в цели их преподнесения.
За получение взятки предусмотрена уголовная ответственность ст. 290, 291.2 УК РФ, а за дачу взятки уголовная ответственность установлена в ст. 291 УК РФ.
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