Сертификат, конфеты, духи. Какие подарки запрещено дарить учителям по закону?

Что будет, если учитель сочтёт мой подарок взяткой?

Тут сложно предугадать, как именно поступит учитель. Но в прокуратуре отмечают, что педагог должен составит уведомление о таком факте и передать его руководству.

"По закону работник образовательного учреждения, а тем более должностное лицо, должны сообщать о предложении взятки или склонении к другому правонарушению", – пояснили в ведомстве.

В противном случае уже сам педагог может понести наказание, так как он автоматически станет взяточником. Тяжесть наказания будет зависеть от размера взятки.

Главное различие между подарком и взяткой заключается не в их цене, а в цели их преподнесения.

За получение взятки предусмотрена уголовная ответственность ст. 290, 291.2 УК РФ, а за дачу взятки уголовная ответственность установлена в ст. 291 УК РФ.