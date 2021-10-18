Как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году и сколько предметов будут сдавать школьники?

Девятиклассники будут сдавать в 2021-2022 учебном году четыре экзамена вместо двух, а одиннадцатиклассникам вернут обязательный ЕГЭ по базовой математике, сообщает "Коммерсант". Минпросвещения и Рособрнадзор планируют провести ЕГЭ и ОГЭ, как это было раньше – до того, как мир столкнулся с COVID-19. Что будет со школьными экзаменами и когда они пройдут, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
В планах Рособрнадзора – провести основной государственный экзамен в полном объёме, как это было до 2020 года. Обязательными предметами будут русский и математика и ещё два – по выбору. Об этом на Всероссийской встрече с родителями заявил глава ведомства Анзор Музаев.
Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса ОГЭ девятиклассники не сдавали. А на следующий год, в 2021-м, экзамены прошли в усечённом формате: школьники только написали контрольные по математике и русскому языку.
В качестве обязательного предмета выпускникам предстоит сдавать ЕГЭ по русскому языку и базовой математике. И ещё два предмета – на выбор.
Кстати, базовую математику сдавать одиннадцатикласснику не придётся, если для поступления в университет на определённую специальность ему нужна профильная математика. Тогда в школе он будет сдавать только её.
Теперь об изменениях. В ЕГЭ по базовой математике добавили задания, проверяющие умения выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели.
Изменения в этом году коснутся и экзамена по информатике. Он будет идти два дня и проводиться только на компьютерах. Демоверсии заданий уже опубликованы.
Из экзамена по обществознанию и истории убрали сочинение и сократили их на час. В экзамен по литературе вошло больше произведений второй половины ХIХ-ХХ веков, а также произведения текущего столетия и зарубежная литература.
Напомним, в 2020 году начало ЕГЭ переносили несколько раз. Из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции экзамены начались в середине лета и продлились до конца июля. А ЕГЭ по базовой математике вообще отменили. Не сдавали этот экзамен одиннадцатиклассники и в 2021-м году.
И ОГЭ, и ЕГЭ планируют провести в обычном формате. Речь о переводе экзаменов в формат дистанта не идёт, сообщил Анзор Музаев.
Однако он отметил, что во многом ситуация будет зависеть от заболеваемости весной. Предложения Рособрнадзора и Минпросвещения рассмотрит вице-премьер Татьяна Голикова ближе к концу учебного года, тогда и будет принято итоговое решение. А пока школьникам следует со всей серьёзностью и ответственностью вести подготовку.
Предполагается, что ЕГЭ должен пройти с 21 марта по 2 июля:
– досрочный период – с 21 марта по 15 апреля;
– основной период с резервными днями – с 27 мая по 2 июля;
– дополнительный период – с 5 по 20 сентября.
ОГЭ планируют провести в период с 21 апреля по 3 июля:
– с 21 апреля по 17 мая – досрочный период с резервными днями;
– с 20 мая по 2 июля – основной период;
– с 5 по 24 сентября – дополнительный период.
При этом глава Рособрнадзора Музаев не исключает, что досрочный период, возможно, придётся переносить в основную волну.
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