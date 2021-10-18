Как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году и сколько предметов будут сдавать школьники?

Сколько предметов будут сдавать одиннадцатиклассники и что изменилось в ЕГЭ?

В качестве обязательного предмета выпускникам предстоит сдавать ЕГЭ по русскому языку и базовой математике. И ещё два предмета – на выбор.

Кстати, базовую математику сдавать одиннадцатикласснику не придётся, если для поступления в университет на определённую специальность ему нужна профильная математика. Тогда в школе он будет сдавать только её.

Теперь об изменениях. В ЕГЭ по базовой математике добавили задания, проверяющие умения выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели.

Изменения в этом году коснутся и экзамена по информатике. Он будет идти два дня и проводиться только на компьютерах. Демоверсии заданий уже опубликованы.

Из экзамена по обществознанию и истории убрали сочинение и сократили их на час. В экзамен по литературе вошло больше произведений второй половины ХIХ-ХХ веков, а также произведения текущего столетия и зарубежная литература.

Напомним, в 2020 году начало ЕГЭ переносили несколько раз. Из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции экзамены начались в середине лета и продлились до конца июля. А ЕГЭ по базовой математике вообще отменили. Не сдавали этот экзамен одиннадцатиклассники и в 2021-м году.